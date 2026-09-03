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छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: 24 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट, साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सरगुजा और बिलासपुर में 4 दिन तक रहेगा असर

लो प्रेशर एरिया और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से बदला मौसम, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, MCB जिले के कुछ स्थानों में भारी वर्षा का अनुमान

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छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: 24 घंटे के लिए बारिश का येलो अलर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 3, 2026 at 5:20 PM IST

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रायपुर: प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित दूसरे जिलों में बुधवार से फिर एक बार मौसम बदल गया है. प्रदेश के कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है. राजधानी रायपुर में बुधवार की दोपहर के बाद लगातार रुक-रुककर बारिश हो रही है. अगले 4 दिन तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है.

गर्मी और उमस से लोगों को काफी हद तक राहत मिली है. मौसम विभाग के मुताबिक एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर एरिया की वजह से प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हो गया है. इसका प्रभाव सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अगले चार दिनों तक रहने की संभावना है. बात अगर रायपुर या मध्य छत्तीसगढ़ की करें तो शुक्रवार से बारिश से राहत मिलने की संभावना है.

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साइक्लोनिक सर्कुलेशन का सरगुजा और बिलासपुर में 4 दिन तक रहेगा असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

एक दो जगह भारी बारिश हो सकती है

मौसम वैज्ञानिक एसके अवस्थी ने बताया कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण उत्तर प्रदेश और उससे लगे उत्तर मध्य प्रदेश से होते हुए उत्तर पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ने की संभावना है. इस प्रभाव से अगले 24 घंटे तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि मध्य छत्तीसगढ़ में शुक्रवार से बारिश से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है. लेकिन इसका असर सरगुजा और बिलासपुर संभाग में अगले चार दिनों तक रह सकता है.

इन जिलों में हो सकती है भारी बारिश

गुरुवार को मौसम विभाग में फिर एक बार 24 घंटे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इसमें प्रदेश के बेमेतरा, गौरेला पेंड्रा मरवाही, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के एक 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने का अनुमान है.

बुधवार को छत्तीसगढ़ के शहर का तापमान ऐसा रहा

  • रायपुर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.9 डिग्री.
  • माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.6 डिग्री.
  • बिलासपुर का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 24 डिग्री.
  • पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 20.8 डिग्री.
  • अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 24.5 डिग्री न्यूनतम तापमान 22.1 डिग्री.
  • जगदलपुर का अधिकतम तापमान 30.9 डिग्री न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री.
  • दुर्ग का अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री न्यूनतम तापमान 24.5 डिग्री.
  • राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22.9 डिग्री.
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