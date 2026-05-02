रायपुर समेत प्रदेशभर में बदला मौसम, 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री गिरा, कल से 2 दिन बढ़ेगी गर्मी
छत्तीसगढ़ में द्रोणिका का असर, कई जगह बिजली गिरने का अलर्ट, 2 दिन गर्मी बढ़ने के बाद फिर 4-5 मई को बदलेगा मौसम
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 2, 2026 at 5:10 PM IST|
Updated : May 2, 2026 at 5:46 PM IST
रायपुर: राजधानी समेत पूरे छत्तीसगढ़ में गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदल गया है. रायपुर समेत कई शहरों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है. कुछ दिन पहले अधिकतम तापमान 44°C के पार चला गया था, लेकिन पिछले 48 घंटों में मौसम में बदलाव के कारण तापमान में 3-4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है.
अगले दो दिन फिर बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दो दिनों में तापमान फिर से 1 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है. यानी लोगों को दोबारा तेज गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.
4–5 मई को फिर बदल सकता है मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक 4 और 5 मई को पूरे प्रदेश में फिर मौसम बदलेगा और मेघगर्जन (थंडरस्टॉर्म) की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. इसके चलते तापमान में एक बार फिर गिरावट आने की संभावना है.
द्रोणिका का असर: तेज हवा और बारिश के आसार
मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला के अनुसार, एक द्रोणिका (ट्रफ) उत्तर-पूर्वी मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए झारखंड और मणिपुर तक फैली हुई है. इसके चलते उत्तर छत्तीसगढ़ में मेघगर्जन, वज्रपात और तेज हवाओं की संभावना है. वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ में हल्की नमी के कारण गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. हवा की दिशा उत्तर छत्तीसगढ़ में उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण छत्तीसगढ़ में दक्षिणी नमी वाली हवा है.
वर्तमान तापमान की स्थिति
- मध्य छत्तीसगढ़: 41-42°C (सामान्य से कम)
- उत्तर और दक्षिण छत्तीसगढ़: 37-38°C
पिछले 6 साल में मई महीने का अधिकतम तापमान (रायपुर)
- 2020: 45.4°C (26 मई)
- 2021: 42.2°C (30 मई)
- 2022: 44.6°C (1 मई)
- 2023: 43°C (24 मई)
- 2024: 46.8°C (30 मई)
- 2025: 41.8°C (13 मई)
शुक्रवार को प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान ऐसा रहा
- रायपुर: 41°C
- माना एयरपोर्ट: 40.1°C
- बिलासपुर: 36.9°C
- पेंड्रा रोड: 34.8°C
- अंबिकापुर: 33.5°C
- जगदलपुर: 36.8°C
- दुर्ग: 39°C
- राजनांदगांव: 42°C