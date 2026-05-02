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रायपुर समेत प्रदेशभर में बदला मौसम, 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री गिरा, कल से 2 दिन बढ़ेगी गर्मी

रायपुर समेत प्रदेशभर में बदला मौसम, 48 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 3-4 डिग्री गिरा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )