ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: अगले 48 घंटे में गिरेगा 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान, कुछ फल-सब्जी को नुकसान की आशंका

24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है. हालांकि अभी शीतलहर का अलर्ट नहीं है.

CHHATTISGARH WEATHER UPDATE
छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: अगले 48 घंटे में गिरेगा 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 4, 2025 at 4:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायपुर: छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम की ओर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं. शुष्क हवाओं की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की और गिरावट होने का अनुमान है.

24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शीतलहर फिलहाल नहीं: मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक, आने वाले 2-3 दिन तापमान और गिरेगा. हालांकि प्रदेश में फिलहाल शीत लहर जैसी स्थिति नहीं बन रही है. शीतलहर के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए. इसके साथ ही सामान्य तापमान 4.6 होना चाहिए तब जाकर शीत लहर की स्थिति बनती है.

उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के आसपास चल रहा है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास चल रहा है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के आसपास चल रहा है. प्रदेश में कहीं पर भी शीतलहर जैसी स्थिति नहीं है- बीके चिंधालोरे, मौसम वैज्ञानिक

अंबिकापुर में सबसे कम तापमान: गुरुवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 6.9 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम है. उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाके में आने वाले चार-पांच दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना नहीं है. फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम बनने वाला नहीं है. इसके साथ ही तूफान दितवाह का असर भी खत्म हो गया है.

फल-सब्जी को हो सकता है नुकसान: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे होता है तो यह फलों में पपीता के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इस समय पपीता में रिंग स्पॉट वायरस के अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है.

इसके साथ ही बात अगर सब्जियों की करें तो लौकी, गिलकी, तरोई, खीरा, करेला, कुम्हड़ा जैसी सब्जियों में 10 डिग्री से कम तापमान होने पर चूर्णिल आसिता (भभूतिया रोग) होने की आशंका बढ़ जाती है. बाकी सब्जी और फलों के लिए मौसम उपयुक्त है.

बुधवार को प्रदेश के शहरों का तापमान

शहरअधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान
रायपुर28.3 डिग्री 14.5 डिग्री
माना एयरपोर्ट 27.6 डिग्री 13.4 डिग्री
बिलासपुर 27.6 डिग्री14.1 डिग्री
पेंड्रारोड 25.4 डिग्री10.5 डिग्री
अंबिकापुर 26 डिग्री 7.5 डिग्री
जगदलपुर 29.1 डिग्री 14.7 डिग्री
दुर्ग 29.9 डिग्री 13.2 डिग्री
राजनादगांव27 डिग्री 13 डिग्री
छत्तीसगढ़ में बिन बारिश के कीचड़, स्कूली बच्चों और लोगों को हो रही भारी परेशानी
छत्तीसगढ़ के मौसम का ताजा हाल, तापमान बढ़ने से सर्दी हुई कम, लोगों को मिली थोड़ी राहत
छत्तीसगढ़ में फिलहाल शीतलहर का अलर्ट नहीं, अगले 4 दिन 1 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ने का अनुमान, जानिए आपके शहर का हाल

TAGGED:

NO COLD WAVE ALERT
TEMPERATURE DROP
छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट
छत्तीसगढ़ ठंड
CHHATTISGARH WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.