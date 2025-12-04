ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: अगले 48 घंटे में गिरेगा 1 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान, कुछ फल-सब्जी को नुकसान की आशंका

शीतलहर फिलहाल नहीं: मौसम एक्सपर्ट के मुताबिक, आने वाले 2-3 दिन तापमान और गिरेगा. हालांकि प्रदेश में फिलहाल शीत लहर जैसी स्थिति नहीं बन रही है. शीतलहर के लिए न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे कम होना चाहिए. इसके साथ ही सामान्य तापमान 4.6 होना चाहिए तब जाकर शीत लहर की स्थिति बनती है.

24 घंटे में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ में उत्तर पश्चिम की ओर से ठंडी और शुष्क हवाएं आ रही हैं. शुष्क हवाओं की वजह से पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक की और गिरावट होने का अनुमान है.

उत्तर छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग में न्यूनतम तापमान 7 से 9 डिग्री के आसपास चल रहा है. मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री के आसपास चल रहा है. दक्षिण छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री के आसपास चल रहा है. प्रदेश में कहीं पर भी शीतलहर जैसी स्थिति नहीं है- बीके चिंधालोरे, मौसम वैज्ञानिक

अंबिकापुर में सबसे कम तापमान: गुरुवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 6.9 डिग्री दर्ज किया गया जो सामान्य से 2 डिग्री कम है. उत्तर छत्तीसगढ़ के इलाके में आने वाले चार-पांच दिनों तक शीतलहर की स्थिति बनने की संभावना नहीं है. फिलहाल ऐसा कोई सिस्टम बनने वाला नहीं है. इसके साथ ही तूफान दितवाह का असर भी खत्म हो गया है.

फल-सब्जी को हो सकता है नुकसान: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर घनश्याम साहू ने बताया कि न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे होता है तो यह फलों में पपीता के लिए नुकसानदायक हो सकता है. इस समय पपीता में रिंग स्पॉट वायरस के अटैक होने की संभावना भी बढ़ जाती है.

इसके साथ ही बात अगर सब्जियों की करें तो लौकी, गिलकी, तरोई, खीरा, करेला, कुम्हड़ा जैसी सब्जियों में 10 डिग्री से कम तापमान होने पर चूर्णिल आसिता (भभूतिया रोग) होने की आशंका बढ़ जाती है. बाकी सब्जी और फलों के लिए मौसम उपयुक्त है.

