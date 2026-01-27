28 जनवरी को उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान, अगले 24 घंटे तक न्यूनतम तापमान में परिवर्तन नहीं
छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा लेकिन इसके लिए अभी लोगों को इंतजार करना होगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 27, 2026 at 4:37 PM IST
रायपुर: राज्य की राजधानी रायपुर और अन्य जिलों में अब सुबह और शाम हल्की ठंड है, लेकिन दोपहर में गर्मी महसूस होने लगी है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा. मौसम वैज्ञानिक बीके चिंधालोरे के अनुसार, पिछले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 1 डिग्री बढ़ा है. कुछ जगह अगले 24 घंटे में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने का अनुमान है.
आगामी दिनों में कैसा रहेगा मौसम?
अगले तीन दिनों में उत्तर छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान 1-3 डिग्री गिर सकता है. मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ में अगले चार दिनों तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से 28 जनवरी को उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग के कोरिया, बलरामपुर, सूरजपुर जैसे जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.
वर्तमान तापमान की स्थिति
- उत्तर छत्तीसगढ़: न्यूनतम 12°C
- मध्य छत्तीसगढ़: न्यूनतम 15°C
- दक्षिण छत्तीसगढ़: न्यूनतम 13°C
अधिकतम तापमान
- उत्तर छत्तीसगढ़: लगभग 28°C
- मध्य छत्तीसगढ़: लगभग 30°C
आने वाले एक सप्ताह में 1-2 डिग्री और बढ़ने की संभावना है. फरवरी तक ठंड का मौसम माना जाता है. मार्च से तापमान बढ़ना शुरू होगा और गर्मी भी बढ़ेगी.
प्रमुख शहरों का सोमवार का तापमान
- रायपुर में अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम 15.3°C
- माना एयरपोर्ट में अधिकतम तापमान 30.5°C और न्यूनतम 12.5°C
- बिलासपुर में अधिकतम 29.4°C और न्यूनतम 14.8°C
- पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 28.2°C और न्यूनतम 12.8°C
- अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 27.2°C और न्यूनतम 10.1°C दर्ज किया गया
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 30.6°C और न्यूनतम 13.3°C
- दुर्ग में अधिकतम तापमान 30.2°C और न्यूनतम 11.2°C
- वहीं, राजनांदगांव में अधिकतम तापमान 31.5°C और न्यूनतम 12°C