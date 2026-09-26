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छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में हुई भारी से अति भारी बारिश, दुर्ग में 204 मिमी बरसात दर्ज, रविवार से आसमान रहेगा साफ

छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में हुई भारी से अति भारी बारिश ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: डीप डिप्रेशन बनने की वजह से प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 24 से 48 घंटे तक झमाझम बारिश हुई. कुछ जगहों पर तो भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं. हालांकि मानसून की एक्टिविटी शनिवार को पूरी तरह से खत्म होने की संभावना है.

24 से 48 घंटे हुई बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश की तुलना में 6% अधिक बारिश दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश में 24 घंटे के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सबसे अधिक बारिश हुई है. दुर्ग में 204 मिमी बारिश दर्ज की गई है.

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रविवार से मौसम होगा साफ

रविवार से मौसम खुलने के साथ ही आसामान साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. बारिश की गतिविधि कल से पूरे प्रदेश में कम होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि 24 घंटे पहले एक डीप डिप्रेशन दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना था. हालांकि अभी की स्थिति में उत्तर की ओर बढ़ते हुए वह उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश चला गया है.

रविवार से मानसून गतिविधि होगी कम, साफ होगा आसमान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

लगभग हर जिले में भारी बारिश

दुर्ग के बाद कबीरधाम में अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके साथ ही अधिकांश स्थानों पर जिसमें कोरबा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर हर एक जिला के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई है. यह सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ते हुए आज की स्थिति में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है.

लगभग हर जिले में भारी बारिश (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश की तुलना में 6% बारिश अधिक दर्ज की गई है. शनिवार से पूरी तरह से मानसून की गतिविधि कम हो जाएगी. जिसमें मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ शामिल है.- गायत्रीवाणी कांचीभोटला मौसम वैज्ञानिक

पिछले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के जिलों में हुई बारिश

बालोद जिले में 154.8 मिलीमीटर बलौदाबाजार जिले में 152 मिलीमीटर बलरामपुर जिले में 88 मिलीमीटर बस्तर जिले में 105 मिलीमीटर बेमेतरा जिले में 110 मिलीमीटर बीजापुर जिले में 65 मिलीमीटर बिलासपुर जिले में 138 मिली मीटर दंतेवाड़ा जिले में 143 मिलीमीटर धमतरी जिले में 126 मिलीमीटर दुर्ग जिले में 202 मिलीमीटर गरियाबंद जिले में 133 मिलीमीटर गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 110 मिलीमीटर जांजगीर जिले में 76 मिलीमीटर जशपुर जिले में 55 मिलीमीटर कबीरधाम जिले में 188 मिलीमीटर कांकेर जिले में 147 मिली मीटर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 161 मिलीमीटर कोंडागांव जिले में 128 मिली मीटर कोरबा जिले में 120 मिलीमीटर कोरिया जिले में 56 मिलीमीटर महासमुंद जिले में 57 मिलीमीटर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 65 मिलीमीटर मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 80 मिलीमीटर मुंगेली जिले में 130 मिलीमीटर नारायणपुर जिले में 126 मिलीमीटर रायगढ़ जिले में 69 मिलीमीटर रायपुर जिले में 154 मिलीमीटर राजनांदगांव जिले में 152 मिलीमीटर सक्ती जिले में 33 मिलीमीटर सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 33 मिलीमीटर सुकमा जिले में 48 मिलीमीटर सूरजपुर जिले में 43 मिलीमीटर सरगुजा जिले में 39 मिलीमीटर

सितंबर महीने में पिछले 10 सालों में रायपुर जिले में हुई बारिश