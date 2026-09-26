छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में हुई भारी से अति भारी बारिश, दुर्ग में 204 मिमी बरसात दर्ज, रविवार से आसमान रहेगा साफ
प्रदेश में 24 से 48 घंटे में हुई भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न, रविवार से मानसून गतिविधि होगी कम, संवाददाता रितेश तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 26, 2026 at 5:48 PM IST
रायपुर: डीप डिप्रेशन बनने की वजह से प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में 24 से 48 घंटे तक झमाझम बारिश हुई. कुछ जगहों पर तो भारी से अति भारी बारिश दर्ज की गई है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं. हालांकि मानसून की एक्टिविटी शनिवार को पूरी तरह से खत्म होने की संभावना है.
24 घंटे में दुर्ग जिले में 204 मिमी बारिश
24 से 48 घंटे हुई बारिश की वजह से छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश की तुलना में 6% अधिक बारिश दर्ज की गई है. पूरे प्रदेश में 24 घंटे के दौरान मध्य छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में सबसे अधिक बारिश हुई है. दुर्ग में 204 मिमी बारिश दर्ज की गई है.
रविवार से मौसम होगा साफ
रविवार से मौसम खुलने के साथ ही आसामान साफ रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है. बारिश की गतिविधि कल से पूरे प्रदेश में कम होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला ने बताया कि 24 घंटे पहले एक डीप डिप्रेशन दक्षिण छत्तीसगढ़ और दक्षिण ओडिशा के ऊपर बना था. हालांकि अभी की स्थिति में उत्तर की ओर बढ़ते हुए वह उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश चला गया है.
लगभग हर जिले में भारी बारिश
दुर्ग के बाद कबीरधाम में अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है. इसके साथ ही अधिकांश स्थानों पर जिसमें कोरबा, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर हर एक जिला के एक दो स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई है. यह सिस्टम उत्तर की ओर बढ़ते हुए आज की स्थिति में उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर स्थित है.
छत्तीसगढ़ में सामान्य बारिश की तुलना में 6% बारिश अधिक दर्ज की गई है. शनिवार से पूरी तरह से मानसून की गतिविधि कम हो जाएगी. जिसमें मध्य और दक्षिण छत्तीसगढ़ शामिल है.- गायत्रीवाणी कांचीभोटला मौसम वैज्ञानिक
पिछले 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ के जिलों में हुई बारिश
- बालोद जिले में 154.8 मिलीमीटर
- बलौदाबाजार जिले में 152 मिलीमीटर
- बलरामपुर जिले में 88 मिलीमीटर
- बस्तर जिले में 105 मिलीमीटर
- बेमेतरा जिले में 110 मिलीमीटर
- बीजापुर जिले में 65 मिलीमीटर
- बिलासपुर जिले में 138 मिली मीटर
- दंतेवाड़ा जिले में 143 मिलीमीटर
- धमतरी जिले में 126 मिलीमीटर
- दुर्ग जिले में 202 मिलीमीटर
- गरियाबंद जिले में 133 मिलीमीटर
- गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 110 मिलीमीटर
- जांजगीर जिले में 76 मिलीमीटर
- जशपुर जिले में 55 मिलीमीटर
- कबीरधाम जिले में 188 मिलीमीटर
- कांकेर जिले में 147 मिली मीटर
- खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में 161 मिलीमीटर
- कोंडागांव जिले में 128 मिली मीटर
- कोरबा जिले में 120 मिलीमीटर
- कोरिया जिले में 56 मिलीमीटर
- महासमुंद जिले में 57 मिलीमीटर
- मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले में 65 मिलीमीटर
- मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले में 80 मिलीमीटर
- मुंगेली जिले में 130 मिलीमीटर
- नारायणपुर जिले में 126 मिलीमीटर
- रायगढ़ जिले में 69 मिलीमीटर
- रायपुर जिले में 154 मिलीमीटर
- राजनांदगांव जिले में 152 मिलीमीटर
- सक्ती जिले में 33 मिलीमीटर
- सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में 33 मिलीमीटर
- सुकमा जिले में 48 मिलीमीटर
- सूरजपुर जिले में 43 मिलीमीटर
- सरगुजा जिले में 39 मिलीमीटर
सितंबर महीने में पिछले 10 सालों में रायपुर जिले में हुई बारिश
- साल 2016 में 393. 7 मिलीमीटर
- साल 2017 में 240.7 मिलीमीटर
- साल 2018 में 96.01 मिलीमीटर
- साल 2019 में 492.8 मिलीमीटर
- साल 2020 में 92.3 मिलीमीटर
- साल 2021 में 360.8 मिलीमीटर
- साल 2022 में 192.1 मिलीमीटर
- साल 2023 में 377 मिलीमीटर
- साल 2024 में 234.8 मिलीमीटर
- साल 2025 में 284.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई