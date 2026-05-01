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छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच गरियाबंद में गिरे ओले, नेशनल हाईवे सफेद रंग में रंगा

छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच गरियाबंद में गिरे ओले ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )