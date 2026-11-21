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अकवान तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, कई जगहों पर हल्की बारिश के आसार

मौसम विज्ञान केंद्र रायपुर छत्तीसगढ़ ( ETV BHARAT )

रायपुर: राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में चक्रवाती तूफान अकवान का असर शुक्रवार को देखने को मिला. तूफान की वजह से ठंडी हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा बारिश कोरबा में 92 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. वहीं दूसरे नंबर पर बिलासपुर में 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश के हर हिस्से में हुई है.

अकवान के असर से बढ़ेगी सर्दी शनिवार को प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने के साथ ही कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने कि संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक दो दिनों तक मौसम के इसी तरह के बने रहने की संभावना है. उसके बाद आने वाले दिनों में मौसम ड्राई होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी. जिसके बाद ठंड में भी इजाफा होगा.