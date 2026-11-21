अकवान तूफान के असर से छत्तीसगढ़ में बढ़ेगी ठंड, 2 से 4 डिग्री तक गिरेगा पारा, कई जगहों पर हल्की बारिश के आसार
चक्रवाती तूफान अकवान के खत्म होने के बाद अब ठंड बढ़ने के आसार हैं. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 21, 2026 at 4:41 PM IST
रायपुर: राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में चक्रवाती तूफान अकवान का असर शुक्रवार को देखने को मिला. तूफान की वजह से ठंडी हवा चलने के साथ ही हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. सबसे ज्यादा बारिश कोरबा में 92 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. वहीं दूसरे नंबर पर बिलासपुर में 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है. हल्की से मध्यम बारिश प्रदेश के हर हिस्से में हुई है.
अकवान के असर से बढ़ेगी सर्दी
शनिवार को प्रदेश में हल्के बादल छाए रहने के साथ ही कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने कि संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक दो दिनों तक मौसम के इसी तरह के बने रहने की संभावना है. उसके बाद आने वाले दिनों में मौसम ड्राई होने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक गिरावट आएगी. जिसके बाद ठंड में भी इजाफा होगा.
प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना
मौसम वैज्ञानिक संजय बैरागी ने बताया कि अभी अकवान तूफान का असर छत्तीसगढ़ में समाप्त हो चुका है, लेकिन इसका थोड़ा बहुत प्रभाव प्रदेश में देखने को मिलेगा. हल्के बादल छाए रहेंगे हल्की बारिश की संभावना है. कल यानी शुक्रवार को बिलासपुर संभाग के 5-6 जगहों पर भारी बारिश हुई है. कोरबा में 92 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. बिलासपुर में 82 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई."
आज अकवान का प्रभाव हल्की बारिश के रूप में रहेगा. तेज हवा या फिर तूफान चलने की संभावना नहीं है. उत्तर छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश का दौर रविवार को रहने की संभावना है. उसके बाद बादल हट जाएंगे. बारिश के बाद प्रदेश का न्यूनतम तापमान गिरेगा और ठंड बढ़ेगी- संजय बैरागी, मौसम वैज्ञानिक, छत्तीसगढ़
अकवान के बाद ठंड में होगा इजाफा
चक्रवाती तूफ़ान अकवान कि वजह से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई है. आने वाले दो दिनों तक फिलहाल मौसम के इसी तरह के बने रहने की संभावना है. उसके बाद न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट आएगी और अधिकतम तापमान भी बढ़ेगा. आने वाले दिनों में ड्राई वेदर की संभावना है, लेकिन फिर भी अगले 5 दिनों तक नमी की मौजूदगी के कारण स्थानीय स्तर पर एक दो जगह पर हल्की बारिश की संभावना है. शनिवार को रायपुर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. लेकिन बारिश की तीव्रता कम होगी. भारी वर्षा होने की संभावना नहीं है.
शुक्रवार को छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहरों का तापमान
- रायपुर का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 20.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- बिलासपुर का अधिकतम तापमान 21.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया
- जगदलपुर का अधिकतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
- दुर्ग का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
- राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 18.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.