अप्रैल में मौसम का मिजाज बदला, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में 3 दिन तक बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान
साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से छत्तीसगढ़ में बदला रहेगा मौसम. अप्रैल 2025 में रायपुर का अधिकतम तापमान 44.4 डिग्री पर पहुंचा था.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 6, 2026 at 7:34 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. रायपुर और आसपास के इलाकों में भी मार्च से गर्मी बढ़ने लगी है, लेकिन बीच-बीच में मौसम सिस्टम बनने की वजह से तापमान में गिरावट आ रही है. इससे लोगों को तेज गर्मी से थोड़ी राहत मिल रही है. आने वाले 3 दिनों तक कई इलाकों में बारिश और तेज हवा चलने का अनुमान है.
साइक्लोनिक सर्कुलेशन से 3 दिन तक मौसम रहेगा बदलता
मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला के अनुसार, इस समय पूर्वी विदर्भ और पश्चिम छत्तीसगढ़ के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है. इसके असर से अगले 3 दिनों तक गरज-चमक के साथ बारिश, आकाशीय बिजली गिरने की संभावना और कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. तेज अंधड़ और हवाएं (40–50 किमी/घंटा) जैसी स्थिति बन सकती है.
3 दिन बाद ही बढ़ेगा तापमान
बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई है. आने वाले तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन तीन दिनों के बाद फिर से प्रदेश का अधिकतम तापमान बढ़ने की संभावना है. अधिकतम तापमान सामान्य के बराबर है.
फिलहाल लू का खतरा नहीं
आने वाले 10 दिनों तक ग्रीष्म लहर या लू चलने की कोई संभावना नहीं है. उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है. वहीं दक्षिण छत्तीसगढ़ और मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है.
पिछले 5 साल में अप्रैल में रायपुर का अधिकतम तापमान
- 2021: 42.4°C (30 अप्रैल)
- 2022: 44.01°C (29 अप्रैल)
- 2023: 43.02°C (19 अप्रैल)
- 2024: 42.8°C (19 अप्रैल)
- 2025: 44.4°C (22 अप्रैल)
इससे साफ है कि अप्रैल के अंत तक तापमान 42–44°C तक पहुंच सकता है.