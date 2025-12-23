सरगुजा में कोल्ड का अटैक, कोहरे के सितम ने बढ़ाई परेशानी, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से और बढ़ेगी सर्दी
सरगुजा में लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है. लोगों को भयावह ठंड का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 23, 2025 at 10:52 PM IST
सरगुजा: वनांचल संभाग सरगुजा में सर्दी ने कहर ढाना शुरू कर दिया है. तापमान में लगातार गिरावट से सर्दी बढ़ती जा रही है. दूसरी ओर कोहरे के कारण दिन का समय बहुत कम हो चुका है, सुबह 10-11 बजे तक सरगुजा में इतना कोहरा होता है की काम काजी जनजीवन शुरू नहीं हो पा रहा है. विजिबिलटी 50 प्रतिशत से भी कम हो जाती है, ऐसे में गाड़ी से कहीं आने जाने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.
ऐसा मौसम क्यों है और ये कब तक रहेगा इस विषय पर हमने मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट से बातचीत की है. मौसम विज्ञानी अक्षय मोहन भट्ट ने बताया कि इस समय दिसंबर के महीने में लगातार पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं. इस बार पश्चिमी विक्षोभ कमजोर हैं, लेकिन फिर भी उसके प्रभाव से जो उत्तर भारत में कई जगहों में बर्फबारी और बारिश हुई है. उसका असर देखने को मिल रहा है.
बारिश और बर्फबारी की वजह से ठंडी हवाएं चल रही है. ये हवाएं हिमालय से टकरा करके शुष्क होकर मध्य भारत की ओर प्रवेश कर रही हैं. इसका प्रभाव पिछले लगभग एक सप्ताह से देखा जा रहा है. इससे सरगुजा के विभिन्न अंचल में घना कोहरा और सर्दी देखी जा रही है- एएम भट्ट, मौसम विज्ञानी, सरगुजा
दो तीन दिन से बढ़ा कोहरा
मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट ने बताया कि शहरी क्षेत्र में पिछले तीन दिनों से काफी घना कोहरा है. दृश्यता 50 से 100 मीटर के आसपास सुबह सिमट जा रही है और लगभग 9 से 10 बजे के बाद इस पे कुछ सुधार हमको दिख रहा है. अभी आगे आने वाले एक दो दिन हमको घने कोहरे का सामना करना पड़ेगा. इसके बाद 27 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ पुनः सक्रिय होगा तो उसके सक्रियता के बाद एक बार फिर से हमको नए वर्ष के प्रारंभ में घने कोहरे का सामना करना पड़ सकता है.
कैसे बनता है कोहरा ?
मौसम वैज्ञानिक एएम भट्ट बताते हैं कि कोहरा वास्तव में दो विभिन्न तापमान की हवाओं के मिलने के कारण होता है. सुबह के समय में जब धरती हमारी काफी ठंडी हो जाती है. रात भर आउटगोइंग रेडिएशन होता है. धरती से जो ऊर्जा है, बहिरगामी ऊर्जा है वो बाहर निकल कर जाती है और सूर्योदय के पहले तक धरती काफी ठंडी हो चुकी होती है. उस समय में जब उसके ऊपर से कोई हवा गुजरती है और अपेक्षाकृत थोड़ी सी गर्म हवा रहती है तो वह बहुत तेजी से उनका संघनन होता है और धूप निकलने के बाद थोड़ा सा इवापोरेशन भी होता है.
यह जो संघनन की दर होती है यह सुबह के समय में काफी बढ़ जाती है. जो वाष्प की बूंदे होती है जो गैस के रूप में होती हैं वो ठंडी हो के संघनित हो के द्रव के रूप में आ जाती हैं. वो निचले वायुमंडल में अटकी हुई तैरती हुई हमको दिखती हैं. उन्हीं को हम कोहरा कहते हैं.
जब इनका घनत्व बढ़ता है तो ये दृश्यता को बाधित करती हैं और ये कई बार दृश्यता शून्य तक ले आती हैं. जब इनकी थोड़ी डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है और यह दृश्यता कुछ क्लियर हो जाती है तो वह कुहासा का रूप ले लेती है