ETV Bharat / state

होली पर कैसा रहेगा आपके शहर का तापमान, जानिए रंगपंचमी पर पिछले 5 साल का टेंप्रेचर रिकार्ड

रायपुर: गर्मी की शुरुआत फरवरी के महीने से हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग के कैलेंडर के मुताबिक मार्च के महीने से गर्मी की शुरुआत मानी जाती है. मार्च महीने में छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंच जाता है. 31 मार्च 2022 को रायपुर का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री दर्ज किया गया था, जो साल 2021 से लेकर 2025 तक पिछले 5 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा दर्ज किया गया. होली के दौरान बादल और बारिश को लेकर मौसम विभाग ने कहा, बदरी और बारिश के कोई भी आसार प्रदेश में आने वाले कुछ दिनों तक नहीं हैं.





होली पर कैसा रहेगा आपके शहर का तापमान

मौसम वैज्ञानिक राकेश वर्मा ने बताया कि मार्च के महीने में अधिकतम तापमान की बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 32 डिग्री के करीब पहुंच गया है. मध्य छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान 36 डिग्री पहुंच गया है. दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्से में अधिकतम तापमान 34 डिग्री पर पहुंच गया है. मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 सप्ताह में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकती है. मार्च के महीने में प्रदेश में अधिकतम तापमान 40 डिग्री के करीब पहुंच जाता है.