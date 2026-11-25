छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: चक्रवाती तूफान और बार-बार बादल बनने के कारण नहीं बढ़ रही ठंड, अगले 4 दिन भी परिवर्तन नहीं होने के आसार
उत्तर पूर्व से नमी के साथ हवा का आगमन होने के कारण न्यूनतम तापमान में नहीं हो रही गिरावट, उमस और हल्की गर्मी महसूस
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 25, 2026 at 5:21 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के लोगों को नवंबर महीने में जिस तरह से ठंड का इंतजार था. उस तरह की ठंड नहीं पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक हवा की दिशा उत्तर पूर्व होने के कारण मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं हो पा रहा है. बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व से आ रही हवा नमी लेकर आ रही है जिसके कारण भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है. यही वजह है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो पाने के कारण ठंड ज्यादा अब तक नहीं लगी है.
बादल छाए रहने से नहीं बढ़ रही ठंड
मौसम वैज्ञानिक अगापित एक्का ने बताया कि चक्रवाती तूफ़ान अकवान का असर खत्म होने के बाद हवा की दिशा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है. छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्व की ओर से हवा आ रही है जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भी आ रही है. जिसकी वजह से प्रदेश में जगह-जगह बादल छाए हैं. इसके चलते प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो पा रही है.
अगले 4 दिन भी परिवर्तन नहीं होने के आसार
छत्तीसगढ़ में अधिकतम तापमान जगदलपुर में 30.5 डिग्री दर्ज किया गया है. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान अंबिकापुर में 11.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. अगले 4 दिनों तक तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. इसके साथ ही अगले एक सप्ताह तक बारिश के भी आसार नहीं बन रहे हैं.
आगे कैसा रहेगा मौसम?
मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान में गिरावट आ सकती है जिसके बाद ठंड बढ़ सकती है. गौरतलब हो कि 1 महीने के दौरान छत्तीसगढ़ में तीन चक्रवाती तूफ़ान, जिसमें अक्टूबर की आखिरी सप्ताह में 28 और 29 अक्टूबर को अर्नब तूफान आया था. वही नवंबर के पहले सप्ताह में तीन से लेकर 5 नवंबर तक मुरासु तूफान आया था. उसके बाद तीसरी बार नवंबर के तीसरे सप्ताह में 20 और 21 नवंबर को तूफान अकवान ने अपना असर दिखाया था.
3 बार चक्रवाती तूफान
अक्टूबर के आखिरी सप्ताह से लेकर नवंबर के तीसरे सप्ताह तक तीन बार चक्रवाती तूफ़ान ने प्रदेश में असर डाला है. जिसके कारण मौसम में जितना परिवर्तन होना था उतना हो नहीं पाया है. चक्रवाती तूफ़ान का कुछ असर अभी भी रह गया है. उमस और गर्मी बढ़ने के पीछे मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि वर्तमान में हवा की दिशा उत्तर पूर्व है और यह जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं आएगी.
उत्तर पूर्व से आ रही हवा बंगाल की खाड़ी से नमी भी लेकर आ रही है. बार-बार बादल बनने की वजह से न्यूनतम तापमान कम नहीं हो पा रहा है. उन्होंने कहा कि नवंबर तक न्यूनतम तापमान में गिरावट आने की संभावना कम है, हो सकता है कि दिसंबर के पहले सप्ताह से न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है.