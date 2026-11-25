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छत्तीसगढ़ मौसम अपडेट: चक्रवाती तूफान और बार-बार बादल बनने के कारण नहीं बढ़ रही ठंड, अगले 4 दिन भी परिवर्तन नहीं होने के आसार

चक्रवाती तूफान और बार-बार बादल बनने के कारण नहीं बढ़ रही ठंड ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

रायपुर: छत्तीसगढ़ के लोगों को नवंबर महीने में जिस तरह से ठंड का इंतजार था. उस तरह की ठंड नहीं पड़ रही है. मौसम विभाग के मुताबिक हवा की दिशा उत्तर पूर्व होने के कारण मौसम में ज्यादा बदलाव नहीं हो पा रहा है. बंगाल की खाड़ी से उत्तर पूर्व से आ रही हवा नमी लेकर आ रही है जिसके कारण भी न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को नहीं मिल रही है. यही वजह है कि न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो पाने के कारण ठंड ज्यादा अब तक नहीं लगी है.

बादल छाए रहने से नहीं बढ़ रही ठंड, चक्रवात तूफानों का भी असर (ETV BHARAT CHHATTISGARH) बादल छाए रहने से नहीं बढ़ रही ठंड मौसम वैज्ञानिक अगापित एक्का ने बताया कि चक्रवाती तूफ़ान अकवान का असर खत्म होने के बाद हवा की दिशा में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है. छत्तीसगढ़ में उत्तर पूर्व की ओर से हवा आ रही है जो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर भी आ रही है. जिसकी वजह से प्रदेश में जगह-जगह बादल छाए हैं. इसके चलते प्रदेश के न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो पा रही है.