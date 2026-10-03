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भारी बारिश के बाद मौसम सुख गया, उमस और गर्मी बढ़ी, अगले 24 घंटे में हो सकती है मानसून की विदाई

उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ से 24 घंटे में मानसून की विदाई संभव, 5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं

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अगले 24 घंटे में हो सकती है मानसून की विदाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 3, 2026 at 3:18 PM IST

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रायपुर: पिछले सप्ताह प्रदेश की राजधानी रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में झमाझम और भारी बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन प्रभावित हुआ था. लेकिन अब मौसम सूख गया है, यानी पिछले तीन-चार दिनों से कोई भी सिस्टम नहीं बना है, जिसकी वजह से प्रदेश में गर्मी और उमस बढ़ गई है. मौसम पूरी तरह से शुष्क हो गया है.

फिलहाल कोई सिस्टम भी नहीं है और ना ही नमी का आगमन प्रदेश में हो रहा है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मानसून विदाई की कंडिशन

आने वाले 5 दिनों तक प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. मौसम विभाग कि माने तो अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ से मानसून वापसी के फेवरेबल कंडिशन बना रहे हैं. उसके बाद अगले दो-तीन दिनों तक पूरे प्रदेश से मानसून की विदाई होने की संभावना है.

पिछले दो-तीन दिनों से मौसम शुष्क रहा है. आने वाले तीन दिनों तक भी पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है. फिलहाल कोई सिस्टम भी नहीं है और ना ही नमी का आगमन प्रदेश में हो रहा है. दो-तीन दिनों के बाद उत्तर छत्तीसगढ़ के एक दो हिस्से में हल्की से मध्यम बारिश की होने कि संभावना है.- डॉक्टर गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

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उत्तर-मध्य छत्तीसगढ़ से 24 घंटे में मानसून की विदाई संभव (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसा रहेगा आगे तापमान?

मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि "प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के अंतर्गत है. अधिकतम तापमान मध्य छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है जो कि 32 से लेकर 34 डिग्री के आसपास बना हुआ है. वहीं दक्षिण और उत्तर छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां पर भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य के अंतर्गत है. अगले 5 दिनों तक अधिकतम या फिर न्यूनतम तापमान में किसी तरह का कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है.

शुक्रवार को प्रदेश के शहरों का तापमान ऐसा रहा

शहरअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
रायपुर34 डिग्री25.2 डिग्री
माना एयरपोर्ट33.8 डिग्री 24.4 डिग्री
बिलासपुर 32.8 डिग्री 23.7 डिग्री
पेंड्रारोड 32.4 डिग्री23.7 डिग्री
अंबिकापुर 31.6 डिग्री19.5 डिग्री
जगदलपुर 32.4 डिग्री 21.6 डिग्री
दुर्ग 32.6 डिग्री20.7 डिग्री
राजनांदगांव34.3 डिग्री 23.9 डिग्री
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5 दिनों तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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