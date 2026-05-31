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Explainer: छत्तीसगढ़ में बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष, 'गंदा' पानी पीने की मजबूरी

छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. लोग गंदा पानी पीने को मजबूर हैं.

CHHATTISGARH WATER CRISIS
छत्तीसगढ़ में बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष, 'गंदा' पानी पीने की मजबूरी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 31, 2026 at 8:35 AM IST

6 Min Read
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रायपुर: महिलाओं के लिए पीने के पानी के लिए संघर्ष करना आज भी रोजमर्रा की दिनचर्या का हिस्सा है. सरगुजा के महादेव डूगू गांव की सीतामणी पीने के पानी के जुगाड़ के लिए पहाड़ चढ़ती हैं तो गौरेला पेंड्रा मरवाही के पीपरखूंटी गांव के बाबूलाल बैगा कुएं में उतरकर पानी का जुगाड़ करते हैं. ये छत्तीसगढ़ के एक महिला या एक पुरुष की पानी के लिए संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि सैकड़ों परिवार आज भी पीने के पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

Explainer: छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ढोढ़ी बनाकर जुगाड़, 'गंदा' पानी से बुझती प्यास

सरगुजा के लुंड्रा विधानसभा के महादेव डूगू गांव में ग्रामीण ढोढ़ी का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं. ग्रामीण बताते हैं कि हम पहाड़ के ऊपर रहते हैं, जहां पानी की सुविधा नहीं है, इसलिए पहाड़ के नीचे की तराई में एक गहरा गड्ढा खोदकर पानी का जुगाड़ करते हैं. इस गहरे गड्ढे को ही ढोढ़ी कहा जाता है. इस ढोढ़ी में पहाड़ और आसपास से बहकर पानी आता है.

ढोढ़ी का गंदा पानी महकता भी है लेकिन पीते हैं, मजबूरी है-सीतामुनी, ग्रामीण

कुएं में उतरकर गंदा पानी पीने को मजबूर

गौरेला पेंड्रा मरवाही के पीपरखूंटी गांव में रहने वाले करीब 35-40 बैगा परिवार रोज बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष करते हैं. आपको जानकर हैरत होगी कि यहां कुएं में सीढ़ी लगाकर बाल्टी में मटमैला पानी इकट्ठा किया जाता है, फिर उस गंदे पानी को छानकर प्यास बुझाई जाती है.

कुएं में उतरकर पानी भरते हैं. पानी गंदा और मटमैला है, लेकिन क्या करें-बाबूलाल बैगा, ग्रामीण

गहरी खाई में उतरकर पानी भरने की मजबूरी

कबीरधाम से करीब 90 किलोमीटर दूर रूखमीदादर गांव में बैगा जनजाति के लोग रहते हैं. इस गांव की महिलाएं पीने के पानी के लिए रोज 2 किलोमीटर पैदल चलती हैं. महिलाओं की परेशानी यहीं कम नहीं होती, बल्कि उन्हें पहाड़ से लगभग 100 फीट नीचे गहरी खाई में उतरना पड़ता है, जहां बने झिरिया यानी पानी के एक स्त्रोत से वे बूंद बूंद पानी इकट्ठा करती हैं.

बच्चे के साथ पानी भरने आते हैं तो डर भी लगता है, लेकिन मजबूरी है, क्या करें- ग्रामीण महिला

ऊबड़ खाबड़ रास्ते से रोज आते हैं. जैसे तैसे एक गुंडी पानी मिलता है, उसी में ही गुजारा करना पड़ता है- फूल बाई

आदिवासी बैगा परिवारों के लिए झिरिया ही जरिया

छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले के वनांचल में बसे टिंगीपुर गांव के लोग पीने के पानी के लिए रोज कड़ी मशक्कत करते हैं. ग्रामीण नदी-नाले और झिरिया से पानी लाने को मजबूर हैं.

नल नहीं है, बोरिंग है तो उसमें से भी पानी गंदा निकलता है, झिरिया जाते हैं पानी लेने के लिए. न गांव में बिजली है ना रोड है- स्थानीय महिला

महासमुंद में रेतीले गड्डे का पानी पीने को मजबूर ग्रामीण

महासमुंद के भलेसर में महिलाओं को भीषण गर्मी में पीने के पानी के लिए एक किलोमीटर दूर जाना पड़ता है. महिलाएं नाला के रेत को हटाकर गड्ढा बनाती हैं, फिर रेत के अंदर से जो पानी ऊपर आता है, उस पानी को लेकर घर जाती हैं और पूरा परिवार अपनी प्यास बुझाता है. भलेसर गांव की आबादी लगभग 3 हजार है. करीब 800 परिवार रहते हैं.

नल बंद है, बोर खराब हैं. टंकी है लेकिन पानी नहीं. महिलाएं सूखी रेत हटाकर पानी इकट्ठा करती हैं-सेवा राम कुर्रे, सरपंच, भलेसर गांव

गंदा पानी पीने की मजबूरी

MCB जिले के कोड़ा गांव के ग्रामीण गंदा और दूषित पानी पीने को मजबूर हैं. ग्रामीणों ने बताया कि हैंडपंप या तो खराब हैं या फिर सूख चुके हैं. गांव में पेयजल का गंभीर संकट है.

हैंडपंप खराब पड़े हैं, मजबूरी में गंदा पानी पीना पड़ रहा है- सुनीता, ग्रामीण

कब नसीब होगा साफ पानी?

कोरिया जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर सरईगहना कोरवापारा में ग्रामीण आधा किलोमीटर दूर पोखर और नदी किनारे से पानी ढोकर लाते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं.

हैंडपंप का पानी लाल आता है, पी नहीं सकते. बच्चों को भी पानी लाने जाना पड़ता है- संध्या कोरवा,ग्रामीण महिला

300 रुपए में पानी खरीद कर पी रहे बस्तर के आदिवासी

बस्तर के आदिवासी भी पीने के पानी के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं. सिरिसगुड़ा के ग्रामीणों ने बताया कि दर्जनों परिवार के लोग करीब डेढ़ किलोमीटर दूर निजी बोर से पीने का पानी खरीदी रहे हैं, जिसकी कीमत गर्मी में 300 तक पहुंच जाती है.

कलेक्टर कार्यकाल पहुंचकर गुहार लगाए हैं. गांव में ना हैंडपंप है और ना ही नल जल योजना चल रही है. निजी बोर से पानी खरीदते हैं. गर्मी में पानी के लिए 300 रुपए तक देना पड़ता है-जगदीश, ग्रामीण

पानी के लिए प्रदर्शन

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले की नगर पंचायत खोंगापानी के अधिकांश वार्डों में पानी की किल्लत से लोगों का जीना मुहाल है. कई क्षेत्रों में 8 से 10 दिन में पानी पहुंच रहा है.

पानी के लिए भटक रहे हैं. पहले तो टैंकर आता था. नल लगा दिए लेकिन पानी नहीं मिल रहा-फूलबाई, ग्रामीण

गंदा पानी लेकर निगम पहुंचे लोग

धमतरी में पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने नगर निगम प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और मटकी में गंदा पानी लेकर विरोध जताया.

खराब पानी के कारण परिवार के सदस्य बीमार हो रहे हैं- सुशीला देवांगन, वार्डवासी

आजादी के दशकों बाद भी पानी की समस्या

देश को आजाद हुए कई दशक बीत गए लेकिन आज भी छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी भी नहीं मिल रहा है.

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