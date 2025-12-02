ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड दफ्तर का उम्मीद पोर्टल बंद, मस्जिद, दरगाह और वक्फ की संपत्ति का नहीं हो रहा रजिस्ट्रेशन

रायपुर: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के कार्यालय में ''ऑनलाइन उम्मीद पोर्टल'' का सर्वर पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है. जिसकी वजह से दरगाह, मस्जिद सहित वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा. जिसके कारण राज्य के दूसरे जिलों से रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सहित मुतवल्ली कमेटी मेंबर को परेशान होना पड़ रहा है. सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि 5 दिसंबर तक संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. 5 दिसंबर तक इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो संपत्ति राजसात की जाएगी. भारत सरकार के निर्देश पर देशभर में वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है.

ऑनलाइन पोर्टल उम्मीद के सर्वर डाउन या बंद होने को लेकर छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, "26 नवंबर से ऑनलाइन पोर्टल उम्मीद डिस्टर्ब है, लेकिन मंगलवार की सुबह से पोर्टल पूरी तरह से बंद होने के कारण लोगों का पंजीयन नहीं हो पा रहा. अभी तक 2000 लोगों का पंजीयन हो चुका है, लेकिन 4000 लोगों का पंजीयन होना बाकी है.

छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड दफ्तर का उम्मीद पोर्टल बंद (ETV Bharat)

4000 लोगों का पंजीयन होना बाकी

वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा, मंगलवार की सुबह अलग-अलग जिले से 518 लोग पहुंचे हुए हैं, उन्हें काफी परेशानी हो रही है. ऑनलाइन पोर्टल उम्मीद बंद होने को लेकर भारत सरकार के सचिव चंद्रशेखर से हमारी बात हुई है. उन्होंने कहा है कि टेक्निकल दिक्कत की वजह से सर्वर बंद हो गया है.



5 दिसंबर तक संपत्तियों का पंजीयन कराना आवश्यक

भारत सरकार के द्वारा 5 दिसंबर तक वक्फ दरगाह मस्जिद जैसी संपत्तियों का पंजीयन कराना आवश्यक है. 5 दिसंबर तक इन संपत्तियों का पंजीयन नहीं होता है तो सभी संपत्तियां राजसात की जाएंगी. छत्तीसगढ़ में अब तक 2000 पंजीयन किए जा चुके हैं. लेकिन अभी भी 4000 संपत्तियों का पंजीयन होना बाकी है. सर्वर बंद रहा तो इससे कई संपत्तियां राजसात हो सकती हैं. लेकिन जिन राज्यों में SIR का काम चल रहा है वहां पर पोर्टल में किसी तरह का कोई टेक्निकल इश्यू या कोई खराबी नहीं है, लेकिन ऑनलाइन सर्वर उम्मीद में इस तरह की खराबी आना कई सवाल खड़े करता है.