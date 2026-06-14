छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड अध्यक्ष का WhatsApp हैक, ‘सलीम राज’ बनकर ठग मांग रहे रुपए
डॉ. सलीम राज का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर उनके नाम पर भेजे जा रहे दोस्तों और परिचितों को मैसेज, साइबर ठगों की नई चाल
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 6:54 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. सलीम राज साइबर ठगों के निशाने पर आ गए हैं. अज्ञात हैकर ने उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया है और अब उनके नाम से परिचितों को मैसेज भेजकर पैसों की मांग की जा रही है. मामले की जानकारी खुद डॉ. सलीम राज के मीडिया विभाग ने जारी कर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.
WhatsApp पर कब्जा, दोस्तों से शुरू हुई उगाही
मीडिया विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, साइबर ठग ने डॉ. सलीम राज का व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लिया है. इसके बाद उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल करते हुए परिचितों और समर्थकों को संदेश भेजे जा रहे हैं. संदेशों में अलग-अलग बहाने बनाकर पैसों की मांग की जा रही है.
खुद डॉ. सलीम राज ने जारी की चेतावनी
ग्रुप में जारी संदेश में डॉ. सलीम राज ने कहा कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है और मेरे नाम से कुछ लोगों से रुपए की मांग की जा रही है. कृपया ऐसे किसी भी संदेश या अनुरोध पर विश्वास न करें और कोई भुगतान न करें. उन्होंने सभी परिचितों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध मैसेज की जानकारी साझा करने की अपील की है.
साइबर ठगों की नई चाल
साइबर अपराधी अब प्रभावशाली लोगों के सोशल मीडिया और मैसेजिंग अकाउंट हैक कर उनके संपर्कों को निशाना बना रहे हैं. पहले भी कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कारोबारी इस तरह की ठगी का शिकार हो चुके हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी व्यक्ति के नाम से पैसे मांगने वाला मैसेज मिलने पर पहले फोन कर पुष्टि जरूर करनी चाहिए.
फिलहाल डॉ. सलीम राज का व्हाट्सएप अकाउंट रिकवर करने की कोशिश की जा रही है. लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि साइबर ठग अब सीधे जेब पर नहीं, भरोसे पर हमला कर रहे हैं. इसलिए मैसेज देखकर नहीं, जांच-परख कर ही किसी को पैसा भेजें.