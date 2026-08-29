EXPLAINER: मास्टर जी हाजिर हो…! स्कूल में मौजूद शिक्षक अपनी ही अटेंडेंस के लिए जूझ रहे, वेतन कटने का डर, VSK ऐप पर खास रिपोर्ट
स्कूल पहुंचने पर भी तकनीकी खामियों की सजा, पढ़ाई छोड़ चेक-इन, चेक आउट के लिए नेटवर्क खोज रहे टीचर, संवाददाता प्रवीण सिंह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 29, 2026 at 8:31 PM IST
रायपुर. कभी स्कूल की घंटी बजते ही गुरुजी के आने का इंतजार होता था. दूर से शिक्षक नजर आते थे तो बच्चे आवाज लगाते थे, गुरुजी आ गए, मास्टर साहब आ गए. शिक्षक के कक्षा में पहुंचते ही पढ़ाई शुरू हो जाती थी. लेकिन डिजिटल दौर में शिक्षा व्यवस्था की तस्वीर बदल गई है. अब कई स्कूलों में शिक्षक कक्षा में जाने से पहले यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि मोबाइल ऐप पर उनकी ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज हुई या नहीं.
विडंबना यह है कि शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं है तो ऐप उन्हें हाजिर मानने को तैयार नहीं. कहीं GPS लोकेशन स्कूल से दूर बता रही है, कहीं सर्वर घूमता रह जाता है तो कहीं ऐप में तकनीकी अपडेट के चलते अटेंडेंस ही दर्ज नहीं हो पाती. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जब शिक्षक स्कूल में मौजूद हैं तो तकनीकी खामी की सजा शिक्षक क्यों भुगतें. पढ़िए यह खास रिपोर्ट…
नेटवर्क खोजते स्कूल से बाहर निकल रहे शिक्षक
शासकीय स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र (CGVSK) ऐप की व्यवस्था लागू की गई है. इसका उद्देश्य शिक्षकों की उपस्थिति की डिजिटल निगरानी करना है. लेकिन प्रदेश के कई दूरस्थ और ग्रामीण इलाकों में नेटवर्क की समस्या शिक्षकों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है. स्थिति यह है कि शिक्षक मोबाइल लेकर कभी एक कमरे से दूसरे कमरे, तो कभी स्कूल परिसर से बाहर नेटवर्क तलाशते नजर आते हैं. जिस समय उन्हें बच्चों को पढ़ाना चाहिए, उस समय उनका ध्यान मोबाइल में अटेंडेंस दर्ज कराने पर लगा रहता है.
ऑनलाइन अटेंडेंस के आधार पर बनेगा वेतन
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) की ओर से ऑनलाइन दर्ज उपस्थिति के आधार पर वेतन जारी करने के निर्देश दिए गए थे. नेटवर्क और तकनीकी समस्या को लेकर शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध किया था. स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने भी तकनीकी खामियों के कारण वेतन नहीं काटने का आश्वासन दिया था. इसके बावजूद शिक्षकों के बीच यह डर बना हुआ है कि यदि किसी दिन तकनीकी कारणों से अटेंडेंस दर्ज नहीं हुई तो उन्हें अनुपस्थित माना जा सकता है और वेतन कटौती जैसी कार्रवाई हो सकती है.
ऐप को किया गया अपग्रेड
ऑनलाइन उपस्थिति में आ रही तकनीकी दिक्कतों के बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने CGVSK ऐप को अपग्रेड किया है. इसमें ऑफलाइन मोड और बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की सुविधा जोड़ी गई है. विभाग के मुताबिक अब शिक्षक बिना इंटरनेट के भी स्कूल परिसर में चेक-इन कर सकेंगे. नई व्यवस्था में हाजिरी की तारीख, समय, बायोमेट्रिक सत्यापन और GPS डेटा मोबाइल में सुरक्षित रहेगा और नेटवर्क उपलब्ध होते ही यह डेटा मुख्य सर्वर से सिंक हो जाएगा.विभाग का दावा है कि इस व्यवस्था से प्रदेश के प्राथमिक से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों और कार्यालयों में कार्यरत करीब 2 लाख शिक्षक-कर्मचारियों को राहत मिलेगी. खासतौर पर बस्तर, सरगुजा, गरियाबंद और बिलासपुर संभाग के नेटवर्क विहीन दूरस्थ क्षेत्रों में इसका फायदा मिलने की उम्मीद है.
स्कूल में रहकर भी दूर दिखा रहा GPS- शिक्षक संघ
छत्तीसगढ़ शालेय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे ने ऐप की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि VSK ऐप शुरू होने के बाद से शिक्षकों को लगातार तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने बताया कि इस समस्या से शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव को शुरुआत में ही अवगत कराया गया था.
वीरेंद्र दुबे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि प्रदेश के कई इलाके पहाड़ी, जंगल और ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं. इन क्षेत्रों में नेटवर्क की समस्या सबसे बड़ी चुनौती है. उन्होंने कहा कि इसके अलावा GPS और मैपिंग की समस्या भी सामने आ रही है.
कई बार शिक्षक स्कूल में मौजूद होने के बावजूद ऐप उन्हें स्कूल से काफी दूर दिखाता है. वहीं कभी-कभी स्कूल से दूर होने पर भी लोकेशन स्कूल के आसपास दिखाई देती है. सर्वर की समस्या के कारण ऐप खोलने पर काफी देर तक स्क्रीन पर लोडिंग चलती रहती है.- वीरेन्द्र दुबे, प्रदेश अध्यक्ष, शालेय शिक्षक संघ
अटेंडेंस के चक्कर में पढ़ाई हो रही प्रभावित
वीरेंद्र दुबे का कहना है कि सबसे बड़ी चिंता यह है कि ऑनलाइन अटेंडेंस को वेतन से जोड़ दिए जाने के कारण शिक्षक मानसिक दबाव में हैं. शिक्षक स्कूल पहुंचने के बाद पढ़ाई शुरू करने के बजाय पहले यह सुनिश्चित करने में लग जाते हैं कि उनका चेक-इन हुआ या नहीं.
उनका कहना है कि यदि किसी शिक्षक का मोबाइल घर पर रह जाए, मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाए या किसी कारण से फोन चार्ज न हो पाए, तो क्या स्कूल में मौजूद रहने के बावजूद उसे अनुपस्थित माना जाएगा. उन्होंने कहा कि तकनीकी व्यवस्था को निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वेतन का आधार केवल ऐप की अटेंडेंस नहीं होना चाहिए.
27 अगस्त को भी कई जगह अटेंडेंस को लेकर परेशानी
शिक्षक संघ के मुताबिक 27 अगस्त को VSK ऐप में अपडेट किए जाने के दौरान कई जगह दोपहर करीब 2 से 3 बजे तक अटेंडेंस दर्ज नहीं हो पा रही थी. दूसरे जिलों से भी इसी तरह की शिकायतें सामने आईं. दुबे ने बताया कि कुछ जिलों में शिक्षकों से उस दिन की उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, ताकि उनकी उपस्थिति दर्ज मानी जा सके. हालांकि, उनके अनुसार यह निर्देश मौखिक तौर पर दिए गए.
मोबाइल वेतन का आधार नहीं
शिक्षक संघ का कहना है कि यदि सरकार को शिक्षकों की निगरानी करनी है तो VSK ऐप के जरिए मॉनिटरिंग की जा सकती है. लेकिन वेतन तैयार करने का आधार उपस्थिति रजिस्टर होना चाहिए. वीरेंद्र दुबे ने कहा कि स्कूल में संस्था प्रमुख, प्राचार्य, संकुल समन्वयक, बीईओ, एबीईओ और डीईओ जैसे अधिकारी मौजूद हैं. इन अधिकारियों के माध्यम से भी शिक्षकों की उपस्थिति और कामकाज की निगरानी की जा सकती है. उन्होंने कहा कि स्कूल पहुंचने के बाद शिक्षकों को कई बार विभागीय और स्कूल से जुड़े अन्य कार्यों के लिए बाहर भी जाना पड़ता है. ऐसे में चेक-इन और चेक-आउट की तकनीकी प्रक्रिया उनके लिए अतिरिक्त परेशानी पैदा कर रही है.
प्रार्थना और पढ़ाई की जगह मोबाइल में उलझे शिक्षक
शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि पहले शिक्षक स्कूल पहुंचकर हस्ताक्षर करते थे और सीधे कक्षा में जाते थे. अब चेक-इन नहीं दिखने की चिंता में शिक्षक मोबाइल पर ही लगे रहते हैं. उन्होंने कहा कि इसका असर सीधे तौर पर पढ़ाई-लिखाई और शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ रहा है.
VSK से कीजिए मॉनिटरिंग
वीरेंद्र दुबे ने सरकार से मांग की है कि VSK ऐप को पूरी तरह बंद करने के बजाय उसका इस्तेमाल शिक्षकों की निगरानी और मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है, लेकिन वेतन बनाने का आधार ऐप की उपस्थिति के बजाय संस्थागत उपस्थिति रजिस्टर को बनाया जाए. वेतन से जोड़ने का दबाव जारी रहा तो आने वाले समय में शिक्षक संगठन बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर हो सकते हैं.
स्कूल में शिक्षक मौजूद है, बच्चे सामने बैठे हैं और पढ़ाई के लिए शिक्षक तैयार है, लेकिन तकनीकी सिस्टम उसकी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पा रहा, तो गलती किसकी मानी जाएगी. अब देखना होगा कि स्कूल शिक्षा विभाग इन शिकायतों को किस गंभीरता से लेता है और क्या व्यवस्था तैयार की जाती है?