मोहन मंत्र से बदलेगी छत्तीसगढ़ के पीडीएस सिस्टम की तस्वीर, युवाओं को मिलेगा रोजगार
छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार अब मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को अपनाने की कर रही तैयारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 12, 2026 at 8:57 PM IST
भोपाल: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के मंत्र को छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार भी अपनाने जा रही है. इस मदद से पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में युवाओं की बल्ले-बल्ले होने जा रही है. मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना से प्रदेश के करीबन 1 हजार युवाओं को सीधे रोजगार के अवसर मिले हैं.
साथ ही इस योजना के लागू होने से प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ठेकेदार प्रथा पर रोक लगी है. मध्य प्रदेश की अब यह योजना पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को भी पसंद आई है. छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार अब मध्य प्रदेश सरकार की इस योजना को अपनाने की तैयारी कर रही है.
छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने समझी बारीकियां
मध्य प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना संचालित है. इस योजना के जरिए जहां प्रदेश के 900 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला है. वहीं इसके जरिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सप्लाई सेंटर से उचित मूल्य की दुकानों तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था भी पुख्ता हुई है. इस योजना के बाद राशन में होने वाले लीकेज पर लगाम लगी है. प्रदेश में शुरू हुई इस योजना के जरिए करीबन 900 युवाओं को परिवहनकर्ताओं के रूप में रोजगार उपलब्ध कराया गया है. इस योजना में युवाओं का सिलेक्शन निर्धारित मापदंड के आधार पर किया गया.
इसके बाद इन युवाओं को मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के तहत रियायती दरों पर लोन के जरिए 7.5 मीट्रिक टन क्षमता का वाहन खरीदने कराने में मदद की गई. वाहन क्रय करने के लिए राज्य सरकार ने निर्धारित ब्याज में से 3 फीसदी ब्याज का अनुदान दिया. इसके अलावा 1.25 लाख रुपये की मार्जिन मनी में भी राहत दी गई. युवाओं द्वारा अब इन वाहनों के जरिए हर माह करीबन 3 हजार क्विंटल राशन का वितरण उचित मूल्य की दुकानों पर किया जा रहा है.
वाहनों की लगातार निगरानी स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर से की जा रही है. निगरानी के लिए वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है. इनमें वाहनों के सप्लाई केन्द्र से माल लेकर निकलने से लेकर उचित मूल्य की दुकान तक पहुंचने का मार्ग और समय निर्धारित होता है. मैप पर वाहनों की लोकेशन और उनके मूवमेंट की लगातार जानकारी मिलती है. यदि वाहन किसी स्थान पर बेवजह खड़ा होता है, तो उसकी जानकारी तत्काल विभाग को मिल जाती है.
इसलिए छत्तीसगढ़ को पसंद आई एमपी की योजना
मध्य प्रदेश की यह योजना पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को खूब पसंद आई है. छत्तीसगढ़ के अधिकारी इस योजना के बारे में पहले ही जानकारी ले चुके हैं. इसके बाद अब छत्तीसगढ़ के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश पहुंचकर इस योजना की बारीकियों को समझा है. दरअसल छत्तीसगढ़ में चावल के उपार्जन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अलग-अलग कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं है.
छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को योजना के जुड़ी बारीकियों को अवगत कराया गया
एक ही कर्मचारी द्वारा उपार्जन, परिवहन और पीडीएस का काम देखे जाने से इसका बेहतर तरीके से क्रियांवयन नहीं हो पा रहा है. इसी वजह से मध्य प्रदेश की योजना को छत्तीसगढ़ में लागू किए जाने की तैयारी की जा रही है. खाद नागरिक आपूर्ति विभाग के अपर संचालक एचएस परमार के मुताबिक छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को युवा अन्नदूत योजना के जुड़ी तमाम बारीकियों को अवगत कराया गया है. इस दौरान योजना की परिवहन व्यवस्था, इसके मॉनिटरिंग सिस्टम, विभागों के बीच समन्वय के बारे में विस्तार से बताया गया है.