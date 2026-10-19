ETV Bharat / state

विजयादशमी पर्व 2026 : शस्त्र पूजन और रावण दहन की परंपरा, जानिए शुभ मुहूर्त

विजयादशमी का शुभ नक्षत्र ( Etv Bharat )

रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 20 अक्टूबर यानी मंगलवार को विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. विजयादशमी के दिन असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाता है. आईए जानते हैं विजयादशमी पर्व का शुभ मुहूर्त कब है.







कब है विजयादशमी ?

ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि विजय का पर्व विजयादशमी 20 अक्टूबर की दोपहर लगभग 12:50 से दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो 21 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:11 तक रहेगी. विजयादशमी में दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है. एक तो विजय मुहूर्त है, जिसमें लोग अपने अस्त्र और शस्त्र और अपने कारोबार से संबंधित चीजों की पूजा करते हैं. दूसरा रावण का दहन होता है.

पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी (ETV BHARAT) सबसे पहले हम यह देखें कि विजय मुहूर्त है जिसमें अस्त्र और शस्त्र की पूजा करते हैं. वह दोपहर 1:59 से दोपहर 2:45 तक रहेगा. इसके साथ ही दूसरा मुहूर्त दोपहर 1:14 से लेकर दोपहर 3:30 तक रहेगा. श्रवण नक्षत्र 19 अक्टूबर से 3:38 से प्रारंभ होकर जो 20 अक्टूबर की शाम 6:20 तक रहेगा. रावण दहन का उत्तम मुहूर्त 5:47 से 6:12 तक रहेगा- पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद्