विजयादशमी पर्व 2026 : शस्त्र पूजन और रावण दहन की परंपरा, जानिए शुभ मुहूर्त
छत्तीसगढ़ में विजयादशमी का पर्व शस्त्र पूजन और रावण दहन के साथ मनाया जाएगा.रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 19, 2026 at 7:54 PM IST
रायपुर : छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में 20 अक्टूबर यानी मंगलवार को विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा. असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है. विजयादशमी के दिन असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक के रूप में रावण का दहन किया जाता है. आईए जानते हैं विजयादशमी पर्व का शुभ मुहूर्त कब है.
कब है विजयादशमी ?
ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी ने बताया कि विजय का पर्व विजयादशमी 20 अक्टूबर की दोपहर लगभग 12:50 से दशमी तिथि की शुरुआत हो जाएगी, जो 21 अक्टूबर को दोपहर लगभग 2:11 तक रहेगी. विजयादशमी में दो चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है. एक तो विजय मुहूर्त है, जिसमें लोग अपने अस्त्र और शस्त्र और अपने कारोबार से संबंधित चीजों की पूजा करते हैं. दूसरा रावण का दहन होता है.
सबसे पहले हम यह देखें कि विजय मुहूर्त है जिसमें अस्त्र और शस्त्र की पूजा करते हैं. वह दोपहर 1:59 से दोपहर 2:45 तक रहेगा. इसके साथ ही दूसरा मुहूर्त दोपहर 1:14 से लेकर दोपहर 3:30 तक रहेगा. श्रवण नक्षत्र 19 अक्टूबर से 3:38 से प्रारंभ होकर जो 20 अक्टूबर की शाम 6:20 तक रहेगा. रावण दहन का उत्तम मुहूर्त 5:47 से 6:12 तक रहेगा- पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी, ज्योतिषाचार्य एवं वास्तुविद्
'सारी बुराईयों का होता है दहन'
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी के मुताबिक विजयादशमी के दिन दशमी होने के साथ ही श्रवण नक्षत्र शुलयोग तैतिलकरण के साथ ही श्रवण नक्षत्र यानी मकर राशि का चंद्रमा होगा. यह सभी प्रकार के पाप श्राप और तापों का निदान लेकर आने वाला विजयादशमी होगा. रावण अहंकार, क्रोध, लोभ, काम, ईर्ष्या, घृणा, अज्ञान, आलस्य इन सब का एक पुतला है. इन सारी बुराइयों को कुल मिलाकर हम रावण कहते हैं. जब आप रावण का दहन करते हैं इसका मतलब अपने अंतःकरण के इन दोषों की निवृत्ति करते हैं. अपने अंदर के नकारात्मकता को जला करके धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं. सुख समृद्धि और अपने ऊपर विजय का प्रतीक है.
रावण जैसा ना रखें अहंकार
पंडित प्रियाशरण त्रिपाठी ने कहा कि रावण के अवगुणों में ज्ञान और शक्ति का अहंकार. धर्म और अन्याय सलाह नहीं मानना और दूसरों को कम करके आंकना. कुल मिलाकर के ज्ञान और शक्ति तभी सार्थक हैं उसके अंदर में विनम्रता और कर्म हों. अहंकार किसी भी विद्वान या शक्तिशाली आदमी को ध्वस्त कर सकता है. यह आप रावण से सीख सकते हैं.
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