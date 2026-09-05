ETV Bharat / state

Explainer: छत्तीसगढ़ की सड़कों पर बदल रहा ईंधन का गणित, दोपहिया में पेट्रोल का दबदबा, चार पहिया में EV बना डीजल का बड़ा प्रतिद्वंद्वी

ढाई साल के आंकड़े बताते हैं कि पेट्रोल टू-व्हीलर का विकल्प बनने में EV सबसे आगे है. हालांकि दोनों के बीच अंतर बड़ा है, लेकिन 2025 और 2026 की वृद्धि दर यह संकेत देती है कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर अपनी जगह मजबूत कर रहा है. दोपहिया वाहनों में आज भी पेट्रोल का राज है, लेकिन भविष्य की चुनौती EV से आती दिखाई दे रही है.

इसी अवधि में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की संख्या 22 हजार 808 से बढ़कर 27 हजार 877 हो गई. यानी EV टू-व्हीलर में करीब 22.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इससे साफ है कि 2026 में दोपहिया बाजार में पेट्रोल की रफ्तार तो बढ़ी है, लेकिन EV की वृद्धि दर पेट्रोल से ज्यादा रही है. यानी संख्या में पेट्रोल बहुत आगे है, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार में EV मजबूत चुनौती देता दिखाई दे रहा है.

साल 2026 के आंकड़े अभी जनवरी से अगस्त तक उपलब्ध हैं. इसलिए 2026 की तुलना पूरे 2025 से नहीं, बल्कि जनवरी-अगस्त 2025 की समान अवधि से की गई है. जनवरी से अगस्त 2025 के बीच पेट्रोल से चलने वाले 2 लाख 80 हजार 841 दोपहिया वाहन दर्ज किए गए थे. जनवरी से अगस्त 2026 में यह संख्या बढ़कर 3 लाख 8 हजार 792 हो गई. यानी पेट्रोल टू-व्हीलर में करीब 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई.

साल 2025 में पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों की संख्या घटकर 5 लाख 41 हजार 62 रह गई. 2024 की तुलना में इसमें करीब 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई. लेकिन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की संख्या 32 हजार 881 से बढ़कर 38 हजार 625 हो गई. यानी पेट्रोल टू-व्हीलर की संख्या में कमी के बावजूद इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर में करीब 17.5 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई. यह दोपहिया सेगमेंट की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है. 2025 में जहां पेट्रोल टू-व्हीलर की संख्या नीचे आई, वहीं EV टू-व्हीलर आगे बढ़ा. यानी दोपहिया बाजार में इलेक्ट्रिक विकल्प बढ़ने का संकेत साफ दिखाई देता है.

साल 2024 में छत्तीसगढ़ में 5 लाख 91 हजार 389 पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन दर्ज किए गए. इसी साल इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की संख्या 32 हजार 881 रही. यानी पेट्रोल टू-व्हीलर की संख्या EV टू-व्हीलर से करीब 18 गुना अधिक रही. इसके बावजूद 32 हजार से ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया का पंजीकरण यह दिखाता है कि EV ने 2024 में ही बाजार में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई थी.

जनवरी 2024 से अगस्त 2026 तक के आंकड़ों में दोपहिया वाहनों की सबसे बड़ी संख्या पेट्रोल से चलने वाली रही. इस अवधि में पेट्रोल टू-व्हीलर की कुल संख्या 14 लाख 41 हजार 243 दर्ज की गई. इसी अवधि में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की संख्या 99 हजार 383 रही. यानी दोपहिया सेगमेंट में पेट्रोल का दबदबा बहुत बड़ा है. लेकिन इसके साथ यह भी साफ है कि EV अब छत्तीसगढ़ के टू-व्हीलर बाजार में एक मजबूत वैकल्पिक ईंधन के रूप में जगह बना चुका है. विभागीय आंकड़ों में डीजल और CNG से चलने वाले M-Cycle/Scooter के लिए कोई पंजीकरण संख्या दर्ज नहीं है. इसलिए उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर दोपहिया ईंधन की मुख्य प्रतिस्पर्धा पेट्रोल और EV के बीच दिखाई देती है.

छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के जनवरी 2024 से अगस्त 2026 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया और चार पहिया वाहनों में पेट्रोल, डीजल, CNG और इलेक्ट्रिक वाहन यानी EV का गणित अलग-अलग दिशा में बढ़ रहा है. आंकड़े यह भी बताते हैं कि पेट्रोल की बादशाहत अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन EV अब सिर्फ एक वैकल्पिक तकनीक नहीं, बल्कि खासकर दोपहिया और चार पहिया दोनों सेगमेंट में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है . खास रिपोर्ट-

रायपुर. छत्तीसगढ़ की सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ ईंधन का गणित भी बदल रहा है. लेकिन इस बदलाव की तस्वीर दो पहिया और चार पहिया वाहनों में बिल्कुल अलग दिखाई देती है. दोपहिया में पेट्रोल का दबदबा अब भी बेहद मजबूत है और इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर लगातार बड़ी संख्या में पंजीकृत हो रहे हैं. दूसरी तरफ चार पहिया वाहनों में पेट्रोल सबसे आगे है, लेकिन इलेक्ट्रिक कारों ने डीजल से ज्यादा मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है.

छत्तीसगढ़ में 2024 से 2026 तक, चार-पहिया वाहन बिक्री (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

चार पहिया में कहानी अलग

चार पहिया वाहनों के आंकड़ों में भी पेट्रोल सबसे बड़ी ताकत है. लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला EV और डीजल के बीच दिखाई देता है. जनवरी 2024 से अगस्त 2026 तक पेट्रोल से चलने वाली कार की संख्या 1 लाख 10 हजार 944 रही. इसी अवधि में इलेक्ट्रिक मोटर कार की संख्या 16 हजार 137 दर्ज की गई. डीजल मोटर कार की संख्या 28 हजार 810 और CNG मोटर कार की संख्या 1 हजार 47 रही. यानी चार पहिया में पेट्रोल सबसे आगे है. इसके बाद डीजल और EV के बीच दिलचस्प मुकाबला है. ढाई साल की कुल अवधि में डीजल कारों की संख्या EV कारों से अधिक है, लेकिन 2026 के नए पंजीकरण में EV कारों ने डीजल को पीछे छोड़ दिया है.

साल 2024 में चार पहिया सेगमेंट में डीजल और EV के बीच मुकाबला काफी करीबी रहा. EV कारों की संख्या डीजल से थोड़ी कम जरूर थी, लेकिन अंतर ज्यादा नहीं था. दूसरी तरफ CNG कारों की संख्या सिर्फ 95 रही.

साल 2025 में 2024 की तुलना में इलेक्ट्रिक कारों के पंजीकरण में बड़ी गिरावट दर्ज हुई. डीजल कारों की संख्या भी 12 हजार 246 से घटकर 9 हजार 267 रही. वहीं CNG कारों की संख्या 95 से बढ़कर 431 हो गई. 2025 के आंकड़ों में पेट्रोल कारों की बढ़त साफ दिखाई देती है, लेकिन EV कारों में दर्ज गिरावट के बाद इसकी स्थिति कमजोर हुई.

2026 में EV कारों की जोरदार वापसी

जनवरी से अगस्त 2025 में 1 हजार 401 इलेक्ट्रिक कार दर्ज की गई थीं. जनवरी से अगस्त 2026 में यह संख्या बढ़कर 2 हजार 158 हो गई. यानी EV कारों में करीब 54 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई. इसी अवधि में डीजल कारों की संख्या 5 हजार 960 से बढ़कर 7 हजार 297 हो गई. यानी डीजल कारों में करीब 22.4 प्रतिशत की बढ़त हुई. लेकिन संख्या के मामले में डीजल अब भी EV कारों से आगे है.

जनवरी से अगस्त 2026 में 7 हजार 297 डीजल कारों के मुकाबले 2 हजार 158 EV कार दर्ज की गईं. इसलिए चार पहिया सेगमेंट में EV को डीजल से आगे बताना विभागीय आंकड़ों के आधार पर सही नहीं होगा. यहां साफ तस्वीर यह है कि 2026 में EV कारों की वृद्धि दर डीजल से तेज रही, लेकिन कुल नए पंजीकरण की संख्या में डीजल कारें अभी भी EV कारों से आगे हैं.

CNG की सबसे तेज रफ्तार, लेकिन...

चार पहिया वाहनों में CNG ने सबसे तेज प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है. जनवरी से अगस्त 2025 में 309 CNG कार दर्ज की गई थीं, जो जनवरी से अगस्त 2026 में बढ़कर 521 हो गईं. यानी करीब 68.6 प्रतिशत की वृद्धि. लेकिन संख्या की दृष्टि से CNG अभी भी काफी पीछे है. इसी अवधि में पेट्रोल कारों की संख्या 29 हजार 859, डीजल कारों की संख्या 7 हजार 297 और EV कारों की संख्या 2 हजार 158 रही. CNG की रफ्तार प्रतिशत में सबसे तेज जरूर है, लेकिन वास्तविक संख्या के मुकाबले वह अभी छोटा विकल्प है.

चार पहिया में 2026 का मुकाबला

जनवरी से अगस्त 2026 के आंकड़ों के अनुसार पेट्रोल कारों की संख्या 29 हजार 859 रही. इसके बाद डीजल कारों की संख्या 7 हजार 297, EV कारों की संख्या 2 हजार 158 और CNG कारों की संख्या 521 रही. प्रतिशत वृद्धि के लिहाज से CNG सबसे तेज बढ़ा. इसके बाद EV कारों की वृद्धि दर रही. डीजल की वृद्धि दर भी सकारात्मक रही, जबकि पेट्रोल की संख्या सबसे ज्यादा बनी रही.

दो पहिया और चार पहिया में EV की तस्वीर अलग

EV के आंकड़ों का सबसे बड़ा आधार दोपहिया वाहन हैं. जनवरी 2024 से अगस्त 2026 तक कुल 1 लाख 15 हजार 520 इलेक्ट्रिक वाहन रजिस्टर हुए. इसमे 99 हजार 383 दोपहिया और 16 हजार 137 चार पहिया वाहन दर्ज किए गए. करीब 86 प्रतिशत हिस्सा दोपहिया का है.

ईवी की रफ्तार बढ़ी, फायदे, चुनौती और भविष्य (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईवी की रफ्तार बढ़ी

इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. कम खर्च, आसान संचालन और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के कारण लोग ईवी की ओर आकर्षित हो रहे हैं. अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर का कहना है कि रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों के लिए ईवी एक बेहद किफायती विकल्प साबित हो रही है.

50KM से ज्यादा चलने वालों के लिए ईवी बेहतर विकल्प

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने उदाहरण देते हुए बताया कि वे ऐसे लोगों को भी जानते हैं, जिन्होंने दो साल में करीब 70 हजार किलोमीटर का सफर तय किया है. यदि सामान्य पेट्रोल कार का औसत 10 किलोमीटर प्रति लीटर मानें, तो 70 हजार किलोमीटर चलने के लिए करीब 7 हजार लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ती है. अगर पेट्रोल की कीमत 100 रुपये प्रति लीटर मान ली जाए, तो करीब 7 लाख रुपये का खर्च आता है.

यानी ईवी का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति की इतनी बड़ी बचत हो सकती है कि उसकी कार की कीमत का बड़ा हिस्सा कुछ वर्षों में ही वसूल हो जाए. डी. रविशंकर का कहना है कि जो लोग रोजाना 150 से 200 किलोमीटर तक यात्रा करते हैं, उनके लिए ईवी एक बेहतरीन और किफायती विकल्प है.

यदि किसी व्यक्ति के पास घर या कार्यस्थल पर चार्जिंग की सुविधा है और वह रोजाना 50 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा करता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो- डी रविशंकर, अपर परिवहन आयुक्त

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

तेजी से बढ़ रहा है ईवी का बाजार

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है और आने वाले समय में इसकी रफ्तार और तेज होने की उम्मीद है. इसके पीछे पर्यावरण संरक्षण के साथ, चलाने में आसान और बार-बार पेट्रोल या डीजल भरवाने की परेशानी से छुटकारा जैसे कई महत्वपूर्ण कारण हैं.

बढ़ाया जा रहा चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क

अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने कहा कि ईवी को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को भी तेजी से मजबूत किया जा रहा है. आने वाले समय में चार्जिंग स्टेशनों का बड़ा नेटवर्क तैयार करने की योजना है. ताकि 400 से 500 किलोमीटर की यात्रा करने वाले वाहन चालकों को भी प्रमुख जंक्शन पॉइंट्स पर चार्जिंग स्टेशन आसानी से मिल सकें.

इसके साथ ही एक विशेष ऐप भी विकसित किया जा रहा है. इस ऐप के जरिए सभी चार्जिंग स्टेशनों की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी. यानी कोई भी व्यक्ति यात्रा शुरू करने से पहले यह देख सकेगा कि उसके रास्ते में अगला चार्जिंग स्टेशन कहां है और वहां तक पहुंचने की दूरी कितनी है.

अब जानिए 2024 के महीनेवार कुल दो पहिया+चार पहिया वाहनों के आंकड़े

माह पेट्रोल डीजल CNG EV जनवरी 53,351 1,050 3 3,450 फरवरी 51,728 1,010 6 3,112 मार्च 51,886 1,037 2 4,536 अप्रैल 52,673 1,093 3 2,743 मई 52,147 996 4 2,786 जून 51,824 876 2 3,183 जुलाई 52,387 985 6 4,040 अगस्त 51,907 912 3 3,892 सितंबर 50,568 735 6 2,847 अक्टूबर 61,292 2,007 29 7,357 नवंबर 51,367 891 11 4,245 दिसंबर 50,115 654 20 2,519

2025 के महीनेवार कुल दो पहिया+चार पहिया वाहनों के आंकड़े

माह पेट्रोल डीजल CNG EV जनवरी 49,869 1,198 52 2,910 फरवरी 41,207 1,106 62 1,938 मार्च 44,254 500 29 3,184 अप्रैल 39,009 725 25 2,316 मई 32,237 781 35 2,430 जून 34,278 741 35 3,099 जुलाई 26,476 541 30 2,618 अगस्त 34,277 508 41 5,717 सितंबर 35,372 566 29 2,549 अक्टूबर 69,649 1,297 60 4,305 नवंबर 53,007 732 16 2,702 दिसंबर 1,22,656 572 17 7,007

2026 के महीनेवार कुल दो पहिया+चार पहिया वाहनों के आंकड़े