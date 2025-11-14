Bihar Election Results 2025

स्थानीय स्तर पर 70% सब्जी का उत्पादन होने के बाद भी रायपुर में सब्जियां महंगी, छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्य भेजी जा रही

बारिश से भी सब्जियों को नुकसान होने के कारण रेट बढ़े हैं.

CHHATTISGARH VEGETABLES PRICES
बारिश से भी सब्जियों को नुकसान होने के कारण रेट बढ़े हैं. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 14, 2025 at 8:05 PM IST

Choose ETV Bharat

रायपुर: नवंबर महीने में आमतौर पर सब्जियों के दाम कम हो जाते हैं, क्योंकि इस समय स्थानीय स्तर पर सब्जियों की आवक ज्यादा होती है. लेकिन इस साल उलटा हो रहा है, सब्जियों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं. फिलहाल साल के आखिरी तक सब्जियों के दाम कम होने की गुंजाइश कम दिख रही है.

सब्जियां महंगी होने के दो बड़े कारण: थोक सब्जी मंडी संघ के अध्यक्ष टी. श्रीनिवास रेड्डी के अनुसार सब्जियां महंगी होने के दो कारण हैं-

  1. बारिश से सब्जियों का नुकसान: भारी बारिश की वजह से सब्जियों की पैदावार कम हुई है. इसलिए बाजार में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां नहीं पहुंच पा रही हैं.
  2. सब्जियों का दूसरे राज्यों में भेजा जाना: छत्तीसगढ़ से कई सब्जियां जैसे लौकी, बैंगन (भाटा), खीरा, करेला और शिमला मिर्च, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भेजी जा रही हैं. इससे स्थानीय बाजार में कमी बन गई है. वहीं फूलगोभी समेत कई सब्जियां महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों से आने के कारण भी महंगी हैं.
छत्तीसगढ़ सब्जियों का हब भी: इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉ. घनश्याम साहू बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या और छोटी होती जमीनों के कारण किसान आधुनिक और उद्यानिकी खेती अपना रहे हैं. इसी वजह से छत्तीसगढ़ अब सब्जी व फल उत्पादन में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

कौन से जिले क्या उगा रहे?: दुर्ग जिला सब्जी उत्पादन में नंबर 1 है. यहां टमाटर, भाटा, मिर्च, लौकी, गिलकी, तरोई जैसी सब्जियां उगाई जा रही हैं. इसे राजस्थान तक भेजा जा रहा है. सरगुजा संभाग में भी टमाटर, भाटा, गेंदा फूल उगाए जा रहे जिनकी सप्लाई झारखंड तक हो रही है. वहीं कुंदरू, परवल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश तक भेजे जा रहे हैं.

कब सस्ती होंगी सब्जियां?: साल के अंत तक दाम कम होने की संभावना कम है. नए साल में भी सब्जियों की डिमांड रहेगी. इसके बाद ही दाम घटने की उम्मीद है.

छत्तीसगढ़ में सब्जी पैदावार में टॉप 10 जिले

जिलासब्जी क्षेत्र (हेक्टेयर)उत्पादन (मीट्रिक टन)
दुर्ग41809768137
बिलासपुर36871392765
कोंडागांव34762418501
सरगुजा30978390435
सूरजपुर29348421623
रायगढ़25462325725
रायपुर23610333920
बेमेतरा19450344474
मुंगेली20271334374
महासमुंद19217324185


राजधानी रायपुर में सब्जियों के मौजूदा चिल्लर दाम

मुंनगा – 160–180 रु./किलो

मटर – 140–160 रु./किलो

धनिया – 120–140 रु./किलो

बरबटी – 60–70 रु./किलो

टमाटर – 40–50 रु./किलो

गाजर – 60–70 रु./किलो

फूलगोभी – 70–80 रु./किलो

शिमला मिर्च – 70–80 रु./किलो

अदरक – 70–80 रु./किलो

खीरा – 25–30 रु./किलो

कुम्हड़ा – 25–30 रु./किलो

प्याज – 20–25 रु./किलो

करेला – 70–80 रु./किलो

मेथी – 80–90 रु./किलो

लाल भाजी – 35–40 रु./किलो

पालक – 40–50 रु./किलो

लहसुन – 70–80 रु./किलो

आलू – 25–30 रु./किलो

भिंडी – 60–70 रु./किलो

लौकी – 30–35 रु./किलो

परवल – 60–70 रु./किलो

हरी मिर्च – 40–50 रु./किलो

पत्ता गोभी – 40–45 रु./किलो

बींस – 80–100 रु./किलो

मूली – 40–50 रु./किलो

सेम – 80–90 रु./किलो

