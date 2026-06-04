छत्तीसगढ़ निकाय और पंचायत उप चुनाव, जशपुर में कांग्रेस का सूपड़ा साफ
छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं. जशपुर में बीजेपी ने बंपर जीत दर्ज की है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 4, 2026 at 7:50 PM IST
जशपुर: नगर पालिका परिषद जशपुर के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों वार्डों में जीत दर्ज की है. उपचुनाव के नतीजों ने न केवल भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह भर दिया है, बल्कि कांग्रेस को भी बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. खास बात यह है कि कांग्रेस ने इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों को प्रचार अभियान में उतारा था, इसके बावजूद पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा.
बीजेपी की दमदार जीत
नगर पालिका परिषद जशपुर के वार्ड क्रमांक 8 और 14 में हुए उपचुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया 3 जून को संपन्न हुई थी. मतदान तीन केंद्रों में शांतिपूर्ण ढंग से कराया गया था. गुरुवार को शहर के हिन्दी माध्यम आत्मानंद विद्यालय में सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू हुई. मतगणना स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे.
ईवीएम मशीनों की मतगणना शुरू होते ही दोनों वार्डों में भाजपा प्रत्याशियों ने बढ़त बनानी शुरू कर दी. शुरुआती रुझानों से ही भाजपा की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही थी. सुबह लगभग 10 बजे वार्ड क्रमांक 14 के परिणाम घोषित किए गए. यहां भाजपा प्रत्याशी प्रिया सिंह और कांग्रेस प्रत्याशी प्यारी कुजूर के बीच सीधा मुकाबला था. मतगणना के अंतिम परिणाम में भाजपा की प्रिया सिंह को 186 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस की प्यारी कुजूर को 96 मत मिले. इस प्रकार प्रिया सिंह ने निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज की.
इसके बाद वार्ड क्रमांक 8 के परिणाम घोषित किए गए, जहां भाजपा की प्रेमलता साहू और कांग्रेस की उर्मिला भगत आमने-सामने थीं. इस वार्ड में भी भाजपा ने एकतरफा बढ़त कायम रखते हुए कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया. भाजपा प्रत्याशी प्रेमलता साहू को 381 मत प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी उर्मिला भगत को 164 मत मिले. परिणामस्वरूप प्रेमलता साहू को विजयी घोषित किया गया. दोनों वार्डों में भाजपा की जीत ने संगठन की मजबूती और जनाधार को फिर से प्रमाणित कर दिया.
कांग्रेस को लगा तगड़ा झटका
राजनीतिक दृष्टि से यह परिणाम कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव ज़रिता लैतफलांग और भानूप्रताप सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं को मैदान में उतारा था. इसके बावजूद पार्टी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने में सफल नहीं हो सकी. भाजपा ने स्थानीय विकास कार्यों और संगठन की ताकत के दम पर जीत हासिल की. बीजेपी कार्यकर्ता और विजयी नेताओं ने बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात की.
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश और जशपुर जिले में जो विकास कार्य हो रहे हैं, जनता ने इस जीत के माध्यम से उन पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाई है. आने वाले समय में विकास की रफ्तार और तेज होगी तथा जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य किए जाएंगे- रणविजय सिंह, पूर्व सांसद, बीजेपी
उपचुनाव में मिली जीत ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि जनता का भारतीय जनता पार्टी पर अटूट विश्वास कायम है.नगर पालिका क्षेत्र में पिछले ढाई वर्षों के दौरान सड़क, नाली, पेयजल, सफाई और अन्य मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक सुधार किए गए हैं. इन विकास कार्यों का लाभ सीधे आम जनता को मिल रहा है. यही विश्वास उपचुनाव के परिणामों में भी दिखाई दिया है- रायमुनि भगत, जशपुर विधायक
इस जीत के बाद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश का माहौल है. कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया और जय जूदेव के नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. विजयी प्रत्याशियों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने रणविजय स्टेडियम के समीप स्थित स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.