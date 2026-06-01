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छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय उपचुनाव और पंचायत चुनाव, शांतिपूर्ण संपन्न हुआ मतदान

रायपुर: सोमवार को छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय, पंचायत चुनाव और उपचुनाव में मतदान संपन्न हो गया है. वोटिंग की प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी की गई. नगरीय निकायों में अध्यक्ष के 05 पदों तथा पार्षद के 71 पदों के निर्वाचन के लिए 96 वोटिंग सेंटर्स पर मतदान हुआ. यहां कुल 31928 मतदाताओं में से 27006 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया.

लोगों ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में लिया हिस्सा

त्रि-स्तरीय पंचायत में जनपद सदस्य के 10, सरपंच के 34, तथा वार्ड पंच के 107 पदों के निर्वाचन के लिए वोटिंग हुई. कुल 274 मतदान केन्द्रों में कुल 102797 मतदाताओं में से 79968 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है. आयोग से प्राप्त जानकारी अनुसार नगरीय निकायों में मतदान हेतु सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हुआ. त्रि-स्तरीय पंचायतों में मतदान समय प्रात 8 बजे से सांय 3.00 बजे तक निर्धारित था.जिला निर्वाचन अधिकारीयों से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार नगरीय निकाय में 84.58 प्रतिशत तथा त्रि-स्तरीय पंचायत में 78.61 प्रतिशत मतदान हुआ है.