भाजपा सरकार के संरक्षण में छत्तीसगढ़ बन रहा अफीम का कटोरा: पीसीसी चीफ
छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने सूरजपुर दौरे के दौरान ये बयान दिया. उन्होंने अफीम की खेती को लेकर राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 25, 2026 at 11:37 AM IST
सूरजपुर: पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अफीम की खेती लगातार फैल रही है और यह स्थिति बेहद चिंताजनक है. उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब सरकार के संरक्षण में हो रहा है, जिससे प्रदेश की छवि खराब हो रही है.
"छत्तीसगढ़ अब धान का कटोरा नहीं अफीम का कटोरा"
दीपक बैज मंगलवार को सूरजपुर जिले के दौरे पर थे. इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही. बैज ने कहा- पहले छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता था लेकिन अब अफीम का कटोरा बन चुका है."
छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में अफीम की खेती का दावा
बैज ने कहा कि दुर्ग, बलरामपुर, रायगढ़ में अफीम की खेती मिली है, ये भी पता चला है कि प्रदेश के कई हिस्सों में अफीम की खेती हो रही है.
"अफीम की खेती को भाजपा सरकार का संरक्षण"
दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार के संरक्षण में अफीम की खेती चल रही है. भाजपा सरकार के संरक्षण में प्रदेश के सभी जिलों में अफीम की खेती बिना रोकटोक की जा रही है. पीसीसी चीफ ने कहा कि दुर्ग में अफीम की खेती में भाजपा प्रदेश पदाघिकारी का नाम सामने आया. बलरामपुर में भी अफीम मामला भाजपा नेता से संबंधित है. कुल मिलाकर भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ को अफीम का गढ़ बना रही है.
अफीम की अवैध खेती पर सख्त कार्रवाई की मांग
दीपक बैज ने सरकार से मांग की कि अफीम की अवैध खेती पर तत्काल सख्त कार्रवाई की जाए और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया, तो कांग्रेस इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाएगी.