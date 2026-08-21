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EXPLAINER: सुशासन तिहार के बाद तबादलों का तूफान, सवा महीने में 984 से ज्यादा ट्रांसफर, गरमाई सियासत

तबादलों का यह सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा. जनसंपर्क विभाग के 22 अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया. इससे पहले भी अलग-अलग विभागों में बड़ी संख्या में तबादले हो चुके हैं. लगातार सामने आ रही इन सूचियों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर सरकार के स्तर पर इतनी बड़ी प्रशासनिक फेरबदल की जरूरत एक साथ क्यों महसूस हुई.

सुशासन तिहार का मकसद जनता की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाना और उनका समाधान करना था. लेकिन तिहार खत्म होने के बाद जिस तरह लगातार तबादला सूचियां सामने आईं, उससे सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या प्रशासनिक कसावट के नाम पर अधिकारियों और कर्मचारियों को इधर से उधर किया जा रहा हैं. अगर किसी इलाके में जनता ने व्यवस्था से जुड़ी शिकायत की थी, तो क्या सिर्फ अधिकारी बदलने से वह समस्या खत्म हो जाएगी. यही वह सवाल है जिसने अब तबादलों को प्रशासनिक प्रक्रिया से निकालकर राजनीतिक बहस का मुद्दा बना दिया है.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार खत्म होते ही अब तबादलों का दौर चल पड़ा है. तबादलों की ऐसी रफ्तार शुरू हुई कि अब सियासत भी गरमा गई है. महज सवा महीने में अलग-अलग विभागों के करीब 984 छोटे-बड़े अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले सामने आ चुके हैं. अगर इस दौरान हुए दूसरे विभागों के तबादलों को भी जोड़ दिया जाए, तो यह आंकड़ा एक हजार के पार पहुंचने की संभावना है. सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि यह पूरी कवायद सुशासन तिहार के ठीक बाद तेज हुई है. सरकार इसे प्रशासनिक कसावट बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे जनता की शिकायतों के बाद शुरू हुई कार्रवाई से जोड़कर सवाल उठा रहा है.

दीपक बैज का सरकार पर हमला (ETV BHARAT)

गृह विभाग में 175 अधिकारियों का फेरबदल

गृह यानी पुलिस विभाग में 175 अधिकारियों के तबादले हुए. इनमें 24 IPS, 59 ASP और 92 DSP स्तर के अधिकारी शामिल हैं. पुलिस विभाग में इतने बड़े स्तर पर फेरबदल को भी प्रशासनिक कसावट से जोड़कर देखा जा रहा है. हालांकि सियासी सवाल यह है कि क्या ये तबादले लंबे समय से लंबित प्रशासनिक जरूरत का हिस्सा थे या सुशासन तिहार के बाद सरकार ने अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर कोई व्यापक समीक्षा की है.

स्कूल शिक्षा विभाग में सबसे बड़ा फेरबदल

तबादलों की सबसे बड़ी सूची स्कूल शिक्षा विभाग से सामने आई, जहां करीब 728 अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले हुए. इनमें लगभग 700 शिक्षक और 28 DEO एवं प्रशासनिक पदों से जुड़े अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं. शिक्षा विभाग में इतनी बड़ी संख्या में तबादले के बाद अब सवाल उठ रहा है कि क्या यह लंबे समय से लंबित स्थानांतरण प्रक्रिया है या प्रशासनिक व्यवस्था में बड़े स्तर पर बदलाव की रणनीति.

अरुण साव का कांग्रेस पर पलटवार (ETV BHARAT)

IAS अफसरों से लेकर कलेक्टरों तक बदलाव

सामान्य प्रशासन विभाग में 22 IAS अधिकारियों के तबादले किए गए, जिनमें 6 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं. कलेक्टरों के स्तर पर हुए बदलाव को लेकर स्वाभाविक तौर पर प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों चर्चाएं तेज हुई हैं. क्योंकि जिला प्रशासन सरकार और जनता के बीच सबसे अहम कड़ी होता है. ऐसे में कलेक्टरों के फेरबदल को केवल सामान्य ट्रांसफर मानना या इसे प्रशासनिक समीक्षा का हिस्सा मानना, दोनों ही नजरिए अब चर्चा में हैं.

वन और वित्त विभाग भी तबादलों से अछूते नहीं

तबादलों की आंच वन विभाग तक भी पहुंची, जहां दो अलग-अलग सूचियों में 32 IFS अधिकारियों के स्थानांतरण हुए. वहीं वित्त विभाग में 5 अधिकारियों के तबादले सामने आए. यानी प्रशासन के लगभग हर महत्वपूर्ण हिस्से में फेरबदल दिखाई दे रहा है. यही वजह है कि अब यह सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या सरकार व्यापक प्रशासनिक पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ रही है.

984 का आंकड़ा, हजार पार होने की संभावना

गृह विभाग और स्कूल शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं. प्रमुख विभागों के अलावा कुछ और विभागों में इस अवधि के दौरान हुए छोटे-बड़े स्थानांतरण को जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या एक हजार से ज्यादा हो सकती है. इसलिए अब इसे महज कुछ विभागों की सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया कहना भी आसान नहीं है.

सांसद संतोष पांडे ने भी कांग्रेस को घेरा (ETV BHARAT)

संतोष पांडे ने भी कांग्रेस को घेरा

सांसद संतोष पांडे ने भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस के शासनकाल में तबादले नहीं होते थे. उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान हुए तबादलों को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष को अपने कार्यकाल के तबादलों को भी याद रखना चाहिए. यानी अब मुद्दा सिर्फ मौजूदा तबादलों का नहीं रहा, बल्कि दोनों दल एक-दूसरे के शासनकाल के ट्रांसफर रिकॉर्ड को लेकर आमने-सामने हैं.

वरिष्ठ पत्रकार ने नीति पर उठाए गंभीर सवाल

राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा का कहना है कि डिप्टी कलेक्टर, शिक्षक, IAS और IPS समेत अलग-अलग स्तर पर लगातार तबादले हो रहे हैं. उनका सवाल है कि अगर सरकार ने ट्रांसफर पॉलिसी बनाई है तो उसके नियम, कायदे और स्पष्ट मापदंड भी सामने होने चाहिए. उनके मुताबिक जब चाहे तब अलग-अलग स्तर पर तबादला आदेश जारी होने से नीति और प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े होना स्वाभाविक है.

राजनीतिक जानकार और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा (ETV BHARAT)

सुशासन तिहार के बाद प्रशासनिक कसावट की उम्मीद थी

उचित शर्मा के मुताबिक सुशासन तिहार के बाद प्रशासनिक कसावट के लिए मुख्यमंत्री की ओर से बड़े फैसलों की संभावना पहले से थी. इसलिए तबादले पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं थे. लेकिन जिस तरह बल्क ट्रांसफर के साथ इंडिविजुअल ट्रांसफर की सूचियां भी लगातार सामने आ रही हैं, उससे सवाल उठता है कि सरकार की घोषित ट्रांसफर नीति और वास्तविक प्रक्रिया में कितना तालमेल है.

विंडो ड्रेसिंग से नहीं बदलेगी जमीनी तस्वीर

उचित शर्मा का तर्क है कि सुशासन तिहार के दौरान जनता ने अधिकारियों के ट्रांसफर की मांग नहीं की थी, बल्कि अपनी समस्याओं का समाधान मांगा था. ऐसे में यदि शिकायत का परिणाम सिर्फ संबंधित अधिकारी का तबादला है, लेकिन मूल समस्या जस की तस बनी रहती है, तो इसे वास्तविक समाधान नहीं कहा जा सकता. उनके मुताबिक ऐसी स्थिति में तबादला विंडो ड्रेसिंग जैसा दिखाई दे सकता है,यानी व्यवस्था में बदलाव दिखाई तो देता है, लेकिन जनता की वास्तविक परेशानी दूर नहीं होती.

ट्रांसफर सुशासन का विकल्प नहीं

ट्रांसफर और पोस्टिंग निश्चित तौर पर प्रशासनिक कसावट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन इन्हें सुशासन का विकल्प नहीं बनाया जा सकता. अगर किसी अधिकारी के हटने के बाद वही समस्या नए अधिकारी के सामने भी बनी रहती है, तो असली सवाल अधिकारी नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था का है. सरकार को यह भी देखना होगा कि जिन शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई, क्या उन समस्याओं का वास्तव में अंत हुआ या सिर्फ प्रशासनिक चेहरा बदल दिया गया.

15-16 साल से एक ही जगह जमे अधिकारी भी सवालों में

उचित शर्मा ने लंबे समय से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों का मुद्दा भी उठाया. उनका कहना है कि सिर्फ जिलों में ही नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों, डायरेक्टोरेट और विश्वविद्यालयों जैसे संस्थानों में भी कई अधिकारी-कर्मचारी लंबे समय से एक ही जगह पर बने हुए हैं. कुछ मामलों में 15 से 16 साल तक एक ही स्थान पर जमे रहने की बात सामने आती है. ऐसे मामलों में सरकार की तबादला नीति के तहत स्पष्ट और समान नियम होने चाहिए.

डेपुटेशन पर 10-20 साल से जमे अधिकारी

सवाल सिर्फ ट्रांसफर का नहीं है. डेपुटेशन पर वर्षों से दूसरे विभागों में काम कर रहे अधिकारी भी प्रशासनिक व्यवस्था का अहम हिस्सा हैं. कुछ अधिकारी ऐसे बताए जाते हैं जो लंबे समय से दूसरे विभागों में डेपुटेशन पर हैं और अपने मूल विभाग में वापस ही नहीं गए. अगर यह अवधि 10 से 20 साल तक पहुंच रही है, तो सरकार के लिए डेपुटेशन को लेकर भी स्पष्ट समयसीमा और नीति तय करना जरूरी हो जाता है.

सरकार के सामने अब असली चुनौती

अब सरकार के सामने चुनौती सिर्फ तबादले करने की नहीं, बल्कि इन तबादलों के नतीजे साबित करने की है. जनता ने सुशासन तिहार में 7 लाख 52 हजार से ज्यादा आवेदन दिए और 31 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराईं. अब जनता यह जानना चाहेगी कि कितनी शिकायतों का समाधान हुआ, कितने मामलों में जिम्मेदारी तय हुई और कितने तबादले वास्तव में प्रशासनिक सुधार लेकर आए.

सवाल कुर्सी बदलने का नहीं, व्यवस्था बदलने का है

सवा महीने में 984 से ज्यादा प्रमुख तबादले और दूसरे विभागों के आदेश जोड़कर हजार के पार पहुंचता संभावित आंकड़ा निश्चित तौर पर बड़ा है. सरकार इसे प्रशासनिक जरूरत बता रही है, विपक्ष इसे सुशासन तिहार के बाद की कार्रवाई बता रहा है और जानकार नीति की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन इन सबसे ऊपर जनता का सवाल है,कुर्सी बदलने से क्या व्यवस्था बदली.

क्या बदली सिर्फ कुर्सियां

सुशासन तिहार के बाद तबादलों का तूफान जारी है. 984 से ज्यादा प्रमुख तबादले, हजार पार जाने की संभावना, हजारों शिकायतें और गरमाती सियासत. सरकार कह रही है प्रशासनिक कसावट, विपक्ष कह रहा है शिकायतों के बाद कार्रवाई और जानकार कह रहे हैं कि ट्रांसफर जरूरी हो सकता है, लेकिन यह सुशासन का पर्याय नहीं. अब सबसे बड़ा सवाल यही है,क्या इन तबादलों के बाद छत्तीसगढ़ की जमीनी व्यवस्था बदलेगी, या सिर्फ अधिकारियों की कुर्सियां बदलती रहेंगी.