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राज्यपाल से प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने की मुलाकात, रमेन डेका बोले- प्रशासनिक सेवा सिर्फ पद नहीं, जनता की सेवा का मौका

राज्यपाल ने कहा कि सेवा भाव संवेदनशीलता और तार्किक निर्णय से निभाएं दायित्व, फैसलों में हो 'ह्यूमन टच' और मानवीय संवेदना

trainee DC meet Governor
राज्यपाल से प्रशिक्षु डिप्टी कलेक्टरों ने की मुलाकात (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 22, 2026 at 8:02 PM IST

3 Min Read
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रायपुर: छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका ने राजभवन में छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) के वर्ष 2025 बैच के प्रशिक्षु (ट्रेनी) डिप्टी कलेक्टरों से मुलाकात की. ये सभी अधिकारी वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी, निमोरा में ट्रेनिंग ले रहे हैं. इस मुलाकात के दौरान राज्यपाल ने युवा अधिकारियों को भविष्य में एक सफल और ईमानदार अफसर बनने के लिए कई महत्वपूर्ण गुरुमंत्र दिए.

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रमेन डेका बोले- प्रशासनिक सेवा सिर्फ पद नहीं, जनता की सेवा का मौका (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पद नहीं, जिम्मेदारी है प्रशासनिक सेवा

राज्यपाल ने कहा कि प्रशासनिक सेवा केवल एक बड़ा पद या पावर नहीं है, बल्कि यह आम जनता की सेवा करने का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अवसर है. हर अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी पूरी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और ईमानदारी के साथ इस जिम्मेदारी को निभाए. उन्होंने कहा कि हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें क्योंकि जहां चुनौतियां होती हैं, वहीं नए अवसर भी मिलते हैं.

फैसलों में हो 'ह्यूमन टच' और मानवीय संवेदना

राज्यपाल डेका ने अधिकारियों को नसीहत दी कि उनके हर प्रशासनिक निर्णय में मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए. हर काम में 'ह्यूमन टच' (मानवीय पहलू) का होना बहुत जरूरी है, ताकि सरकार की योजनाओं का असली लाभ समाज के आखिरी व्यक्ति तक पहुंच सके. इसके लिए अधिकारियों को दफ्तरों से निकलकर लगातार क्षेत्रों का दौरा करना चाहिए और जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को समझना चाहिए.

काम न होने पर जनता को दें स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी

राज्यपाल ने पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि जो काम नियम के तहत संभव हो, उसे प्राथमिकता से पूरा करें. लेकिन अगर किसी तकनीकी या कानूनी कारण से कोई काम संभव नहीं है, तो संबंधित व्यक्ति को उसकी स्पष्ट और पारदर्शी जानकारी दें. जनता से कुछ भी न छिपाएं, इससे प्रशासन के प्रति लोगों का भरोसा और मजबूत होता है.

तार्किक सोच और निष्पक्षता ही सक्षम अफसर की पहचान

युवा अफसरों का मार्गदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि एक अच्छे अधिकारी की पहचान यह है कि वह बिना किसी भेदभाव के तथ्यों के आधार पर निष्पक्ष निर्णय ले. उसकी सोच तार्किक और विवेकपूर्ण होनी चाहिए. जनता को न्याय दिलाना ही एक लोक सेवक का सबसे पहला और बड़ा कर्तव्य है.

छत्तीसगढ़ की संस्कृति का सम्मान कर जीतें जनता का दिल

प्रशिक्षु अधिकारियों को प्रेरित करते हुए राज्यपाल ने कहा, आप सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको छत्तीसगढ़ जैसे शांत, समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से धनी राज्य में सेवा करने का मौका मिला है. यहां के लोगों में बहुत आत्मीयता और सहयोग की भावना है. आपको जनता के इसी विश्वास और अपनत्व को बनाए रखते हुए उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना है."

यह मुलाकात छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी, निमोरा के महानिदेशक (DG) टीसी महावर के नेतृत्व में हुई. इस अवसर पर अकादमी की प्रशिक्षण निदेशक मेनका प्रधान और सभी प्रशिक्षु अधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे.

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