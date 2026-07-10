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ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता-2026 में छत्तीसगढ़ पर्यटन का दमदार प्रदर्शन, नक्सल मुक्त बस्तर को पर्यटन हब बनाने की तैयारी

ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता-2026 में छत्तीसगढ़ पर्यटन का दमदार प्रदर्शन ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

टीटीएफ-2026 में छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के स्टॉल का उद्घाटन विशेष आकर्षण रहा. इस दौरान गोवा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल के पर्यटन मंत्रियों के साथ थाईलैंड की महावाणिज्य दूत सहित कई प्रमुख अतिथियों ने छत्तीसगढ़ पवेलियन का दौरा किया. सभी ने राज्य की संस्कृति, प्राकृतिक पर्यटन स्थलों और पर्यटन विकास की संभावनाओं की सराहना की.

टीटीएफ-2026 में छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थलों, संस्कृति और निवेश की संभावनाओं का आकर्षक प्रदर्शन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

रायपुर: छत्तीसगढ़ के लिए यह साल ऐतिहासिक माना जा रहा है. 31 मार्च 2026 को बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद अब 100 दिन पूरे हो चुके हैं. दशकों तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा बस्तर अब पर्यटन के नए केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है. इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने कोलकाता के विश्व बंगला प्रांगण में 10 से 12 जुलाई तक आयोजित ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ)-2026 में शानदार भागीदारी की है. यहां लगाए गए राज्य के विशेष पवेलियन में छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक सुंदरता, जनजातीय संस्कृति, धार्मिक स्थल, इको-टूरिज्म और आधुनिक पर्यटन सुविधाओं को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया है.

वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर मजबूत हुई पहचान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पर्यटन उद्योग के लिए बड़ा मंच

टीटीएफ देश के सबसे बड़े बी2बी ट्रैवल ट्रेड आयोजनों में शामिल है. इसमें देश-विदेश के पर्यटन विभाग, ट्रैवल एजेंसियां, होटल, एयरलाइंस, टूर ऑपरेटर्स और पर्यटन विशेषज्ञ भाग लेते हैं. इस मंच के जरिए नए व्यावसायिक संबंध बनते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देने के अवसर मिलते हैं. पूर्वी भारत के बड़े पर्यटन बाजार में आयोजित यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए खास माना जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक धार्मिक, प्राकृतिक और वन्यजीव पर्यटन में रुचि रखते हैं.

ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर कोलकाता-2026 (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

28 पर्यटन उद्यमी भी हुए शामिल

इस बार छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के साथ राज्य और अन्य राज्यों के करीब 28 टूर ऑपरेटर्स, होटल संचालक, होम-स्टे संचालक और पर्यटन उद्यमी भी मेले में शामिल हुए हैं. पवेलियन में चित्रकोट जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर, भोरमदेव और बस्तर की जनजातीय संस्कृति समेत राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों और पर्यटन सर्किट का प्रदर्शन किया गया है. इन आकर्षणों में आगंतुकों ने खास दिलचस्पी दिखाई.

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ)-2026 में शानदार भागीदारी की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

निवेश और पर्यटन बढ़ाने पर चर्चा

आयोजन के दौरान छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा और प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स, होटल समूहों और पर्यटन विशेषज्ञों से मुलाकात की. इस दौरान पर्यटन निवेश, संयुक्त पर्यटन पैकेज, प्रचार-प्रसार और राज्य में पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर चर्चा हुई.

पर्यटकों को दिया छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण

पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल का संदेश लेकर वे इस आयोजन में पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और जनजातीय पर्यटन का अनूठा संगम है. राज्य का लक्ष्य अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित कर स्थानीय पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है. उन्होंने देश-विदेश के टूर ऑपरेटर्स और पर्यटकों को छत्तीसगढ़ आकर यहां की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और आत्मीय आतिथ्य का अनुभव करने का आमंत्रण दिया.

छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने ट्रैवल एंड टूरिज्म फेयर (टीटीएफ)-2026 में शानदार भागीदारी की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

टूर ऑपरेटर्स से जुड़ने की अपील

छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड के प्रबंध संचालक विवेक आचार्य ने कहा कि पर्यटन बोर्ड के साथ पंजीयन कर टूर ऑपरेटर्स राज्य के पर्यटन उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचा सकते हैं. उन्होंने अधिक से अधिक टूर ऑपरेटर्स से अपने पैकेज में छत्तीसगढ़ को शामिल करने की अपील की.

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद

टीटीएफ-2026 में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, कई अंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थानों और देश के विभिन्न राज्यों के पर्यटन विभागों की भागीदारी रही. इस आयोजन से छत्तीसगढ़ को नए पर्यटन साझेदार, निवेश के अवसर और राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर्यटन बाजार में मजबूत पहचान मिलने की उम्मीद है.