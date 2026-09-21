भोरमदेव कॉरिडोर की सुस्त रफ्तार पर मंत्री सख्त, ठेकेदारों को निर्माण कार्य में तेजी के निर्देश
भोरमदेव कॉरिडोर के निर्माण कार्य में लेट लतीफी पर डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री ने नाराजगी जताई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 21, 2026 at 7:21 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध धार्मिक एवं पर्यटन स्थल भोरमदेव में कॉरिडोर का निर्माण कराया जा रहा है. इस कॉरिडोर निर्माण की सुस्त रफ्तार पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने नाराजगी जताई है. सोमवार को कवर्धा जिला पंचायत सभागार में भोरमदेव कॉरिडोर को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया. इस मीटिंग में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने परियोजना की समीक्षा की. उन्होंने ठेकेदारों को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया.
146 करोड़ की लागत से बन रही परियोजना
भोरमदेव कॉरिडोर का निर्माण प्रसाद दर्शन योजना के तहत करीब 146 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. परियोजना में मंदिर परिसर सहित आसपास के पर्यटन स्थलों के विकास और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने के कार्य शामिल हैं. परियोजना की प्रगति की समीक्षा पहले भी की जा चुकी है और अधिकारियों को समय-सीमा तथा गुणवत्ता पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं.
धीमी गति पर ठेकेदारों को दो टूक
बैठक में निर्माण कार्यों की मौजूदा स्थिति और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा हुई. काम की रफ्तार को लेकर मंत्रियों ने निर्माण एजेंसियों से स्पष्ट कहा कि अब किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. अगले 15 दिनों में कार्यों में स्पष्ट प्रगति दिखाई देने और तय समय-सीमा के अनुरूप निर्माण आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए.
भोरमदेव कॉरिडोर को विकसित करने का उद्देश्य क्षेत्र में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है- राजेश अग्रवाल,पर्यटन मंत्री, छत्तीसगढ़
हर स्तर पर होगी मॉनिटरिंग
अधिकारियों को निर्माण कार्यों की लगातार निगरानी करने तथा मौके पर प्रगति की जांच करने के निर्देश दिए गए. परियोजना की समीक्षा में पहले भी 15-15 दिन की कार्ययोजना और नियमित प्रगति रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया था.