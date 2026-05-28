छत्तीसगढ़ में पर्यटन को मिलेगा नया विस्तार, होटल सेक्टर में 500 करोड़ से अधिक निवेश की तैयारी
CM साय ने पर्यटन को लेकर की बैठक, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने दिखाई रुचि
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 28, 2026 at 8:08 PM IST
रायपुर: मुख्यमंत्री साय ने आज अपने निवास कार्यालय में पर्यटन को बढ़ावा देने, पर्यटक सुविधाओं के विकास और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश को लेकर आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में हिस्सा लिया. बैठक में Indian Hotels Company Limited के प्रतिनिधि और शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति बनेगी पहचान
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संपदा से भरपूर राज्य है. यहां नदियां, पहाड़, घने जंगल, जलप्रपात और समृद्ध आदिवासी संस्कृति राज्य को विशेष पहचान देते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य दुनिया को छत्तीसगढ़ की असली सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है.
पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने से बढ़ा निवेश
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिलने के बाद होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में निवेश की संभावनाएं तेजी से बढ़ी हैं. बेहतर होटल, परिवहन और आधुनिक सुविधाओं के विकास से छत्तीसगढ़ को आकर्षक पर्यटन क्षेत्र बनाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं और इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड ने भी राज्य में निवेश की इच्छा जताई है. इससे पर्यटन ढांचा मजबूत होगा और युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे.
500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की योजना
बैठक के दौरान कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश की योजना बनाई जा रही है. कंपनी का कहना है कि इससे प्रदेश में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे.
निवेशकों को मिलेंगी विशेष सुविधाएं
वित्त मंत्री ओ पी चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है. सभी जरूरी अनुमतियों की प्रक्रिया को आसान, पारदर्शी और समयबद्ध बनाया गया है. बैठक में अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई निवेशक 500 करोड़ रुपये से अधिक निवेश करता है या 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है, तो उसे ‘बी-स्पोक पॉलिसी’ के तहत अतिरिक्त प्रोत्साहन और विशेष लाभ दिए जाएंगे.
पर्यटन सुविधाओं को किया जाएगा मजबूत
सरकार पर्यटन क्षेत्र में सड़क संपर्क, आवासीय सुविधाएं, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटक सेवाओं को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दे रही है. बेहतर मानसूनी परिस्थितियां और प्राकृतिक संपदा छत्तीसगढ़ को पर्यटन निवेश के लिए उपयुक्त राज्य बना रही हैं. बैठक में छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा, मुख्य सचिव विकास शील, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.