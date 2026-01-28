ETV Bharat / state

पर्यटन विभाग में आ रही है बंपर नौकरी, 350 करोड़ के निवेश की योजना, फ़िल्म-OTT की होगी शूटिंग- पर्यटन सचिव

फिल्म सिटी निर्माण और पर्यटन विभाग में बड़े निवेश से छत्तीसगढ़ पर्यटन में बंपर रोजगार और नौकरी आने की संभावना बढ़ गई है.

Tourism Jobs in Chhattisgarh
पर्यटन विभाग में आ रही है बंपर नौकरी, 350 करोड़ के निवेश की योजना (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 28, 2026 at 4:23 PM IST

6 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है. साथ ही निवेशकों को बड़ी सहूलियत दी जा रही है जिसकी वजह से इस क्षेत्र में अब बंपर नौकरी और रोजगार मिलने वाला है. छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग के सचिव रोहित यादव ने बताया कि निवेशको अब बैंक सस्ते दर पर कर्ज उपलब्ध कराएगी और राज्य सरकार पर्यटन में निवेश करने को लेकर के सब्सिडी भी दे रही है जो राज्य में पर्यटन के विकास के लिए काफी महत्वपूर्ण है.

Tourism Jobs in Chhattisgarh
फिल्म सिटी निर्माण के लिए हाल ही में भूमिपूजन हुआ है (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

500 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले

विभाग के 2 साल के कामकाज का लेखा-जोखा देते हुए विभाग के सचिव रोहित यादव ने कहा कि विभाग द्वारा चलाए जा रहे कई कार्यक्रमों में राज्य में निवेश आए इसके लिए इन्वेस्टर्स कनेक्ट का भी आयोजन कई जगहों पर किया गया है. इसके तहत राज्य के पर्यटन क्षेत्र में 500 करोड़ की निवेश के अभी तक प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं. रोहित यादव ने कहा कि इसी के तहत रमा दर्शन योजना भी चलाई जा रही है जिसमें अब तक 50 ट्रेनों के माध्यम से लगभग 42 हजार 500 लोगों ने अयोध्या जाकर दर्शन किए हैं.

होम स्टे के लिए सब्सिडी

रोहित यादव ने बताया कि टूरिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोगों ने फिक्की को अपने साथ जोड़ा है. होम स्टे नीति के तहत यदि कोई व्यक्ति अगर उसके घर कमरा है या अतिरिक्त कमरे का निर्माण करता है और उसमें पर्यटकों को रोकने के लिए बनाता है तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाई गई है जिसके तहत शासन के तरफ से सब्सिडी भी दी जाएगी.

होटल और रिसॉर्ट की संख्या बढ़ी

राज्य में पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों के पंजीयन की संख्या में बढ़ोतरी हुई. पहले राज्य पर्यटन सूची में सिर्फ 30 व्यावसायिक भवन में होटल या रिजॉर्ट रजिस्टर थे आज 300 से ज्यादा इसमें सूचीबद्ध हो चुके हैं. वही भोरमदेव मंदिर को विकसित करने के लिए 145 करोड रुपए की अनुमति मिली है. उसके आसपास के पांच लोकेशन के लिए विस्तारित करने की योजना और इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा.

फिल्म सिटी का निर्माण

पर्य़टन सचिव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में फिल्म व्यवसाय की बहुत बड़ी भूमिका है लेकिन यहां पर संसाधन नहीं होने के कारण लोग किसी तरीके से फिल्मों का निर्माण करते हैं. लेकिन राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले ही राज्य में फिल्म सिटी के निर्माण को अंतिम रूप दे दिया है उसका भूमिपूजन हो गया है और इसके निर्माण का कार्य भी शुरू हो रहा है. यहां रामोजी फिल्म सिटी की तर्ज पर रेडीमेड सेट (पुल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, झरना आदि) तैयार किए जाएंगे, ताकि फिल्म और OTT शूटिंग आसान हो सके. बहुत सारे ऐसे विकल्प रखे जाएंगे जो कन्वेंशन सेंटर की तरह हो.

Tourism Jobs in Chhattisgarh
छत्तीसगढ़ में बनेगी फिल्म सिटी, OTT शूटिंग को बढ़ावा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों को पर्यटक गाइड के रूप में ट्रेनिंग

पर्य़टन सचिव रोहित यादव ने कहा कि हम लोग पर्यटक गाइड के तौर पर लोगों को प्रशिक्षित करने का काम कर रहे हैं. इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी ग्वालियर की ओर से पर्यटक गाइड का प्रशिक्षण किया जा रहा है. इसके पहला बैच 3 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित हुआ है 45 छात्रों को प्रशिक्षित करने का कार्य किया गया है और लगातार इसकी प्रक्रिया चल रही.

नौकरी के साथ रोजगार को भी बढ़ावा, 3 केंद्र बनाए गए

पर्यटक गाइड के अलावा रोजगार देने के लिए भी तीन नए ऐसे केंद्र स्थापित कर रहे हैं जहां से लोगों को प्रशिक्षित किया जाए. कौशल प्रशिक्षण के लिए पर्यटन से रोजगार को सीधा जोड़ रहे हैं. इसके लिए फिल्म निर्माण, आतिथ्य और पर्यटन से संबंधित तीन नए केंद्र बनाया जा रहा है. उसी प्रकार से होटल रिसॉर्ट और होम स्टे के लिए 3000 से ज्यादा युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे. इसके साथ ही टूर गाइडों को भी हम प्रशिक्षित करेंगे. डिजिटल गाइड के तौर पर भी हम लोग लोगों को प्रशिक्षण देंगे जिस रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर पैदा हो सके.

हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि राज्य में फिल्म और OTT की शूटिंग शुरू हो सके. इन सभी क्रियाकलापों के होने से राज्य में निवेश के साथ ही रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे.- रोहित यादव, पर्यटन सचिव

350 करोड़ के सीधे निवेश आएंगे

पर्यटन विभाग के सचिव ने कहा कि अगले 5 वर्षों के लिए जो पर्यटन नीति हम बना रहे हैं उसमें राज्य में 350 करोड़ के सीधे निवेश आएंगे. जल्द ही इसको कैबिनेट से अप्रूव कराया जाएगा. हमारे पास जो भी पर्यटन से जुड़े हुए मॉडल हैं उसमें से 17 प्रॉपर्टी अभी भी हमारे पास बची हुई है जिसे हम लीज आउट करने की तैयारी कर रहे हैं. इन प्रक्रिया शुरू होने से कई हजार लोगों को रोजगार मिलेंगे. टूरिस्ट गाइड के अलावा, टैक्सी ड्राइवर, फास्ट फूड के साथ स्थानीय लोगों की कला को भी रोजगार से जोड़ा जाएगा.

जगदलपुर में बनेगी टेंट सिटी

पर्यटन सचिव ने कहा कि हमारे पास जो जमीन उपलब्ध है हम उसे भी प्राइवेट प्लेयर्स को लीज पर देने के लिए तैयार हैं ताकि उसमें लोग होटल खोलें और निवेश के साथ ही रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. उन्होंने कहा कि जगदलपुर में हम एक टेंट सिटी विकसित कर रहे हैं जो फाइव स्टार प्रीमियम टेंट सिटी होगा और इसके लिए कई लोगों से बातचीत की जा रही है.

