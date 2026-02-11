ETV Bharat / state

निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट और होम स्टे का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य, पर्यटन को बढ़ावा देने बड़ा कदम

निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट और होम स्टे का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पंजीयन अनिवार्य ( Chhattisgarh Tourism board facebook )

छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक सुंदरता, ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थानों के कारण पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है. पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ अच्छी और सुरक्षित ठहरने की सुविधा जरूरी हो गई है. पंजीयन से यह सुनिश्चित होगा कि सभी होटल और होम स्टे न्यूनतम सुविधाएं, साफ-सफाई और सुरक्षा मानकों का पालन करें.

बलौदाबाजार : छत्तीसगढ़ सरकार ने पर्यटन को मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब राज्य में चल रहे सभी निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट, होम स्टे और गेस्ट हाउस का छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड में पंजीयन कराना जरूरी होगा. इसका मकसद पर्यटकों को सुरक्षित, साफ-सुथरी और बेहतर सुविधाएं देना है. बलौदाबाजार जिले में कलेक्टर दीपक सोनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले की सभी निजी आवासीय इकाइयों का समय पर पंजीयन कराया जाए. इसके लिए अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सूची तैयार करने और निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है.

निजी होटल, लॉज, रिसोर्ट, होम स्टे, गेस्ट हाउस य़ा अन्य सभी व्यावसायिक आवासीय इकाइयां छोटी हो या बड़ी, अगर कोई इकाई पर्यटकों को ठहराने की सुविधा दे रही है तो उसका पंजीयन अनिवार्य है.

कैसे करें पंजीयन?

सरकार ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सुविधा दी है. संचालक tourism.cgstate.gov.in/hotel-registration पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. वहीं ऑफलाइन पंजीयन के लिए संबंधित नगर पालिका या राजस्व कार्यालय में आवेदन दिया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर तकनीकी सहायता भी दी जाएगी.

पंजीयन के फायदे

पंजीयन कराने से पर्यटन बोर्ड से आधिकारिक मान्यता मिलेगी जिससे पर्यटकों का भरोसा बढ़ेगा. साथ ही सरकारी योजनाओं और प्रचार का लाभ मिलेगा. डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उन्हें प्राथमिकता मिलेगी. व्यवसाय की विश्वसनीयता बढ़ेगी. पंजीयन के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्वच्छता बनी रहे, अग्नि सुरक्षा व्यवस्था हो, अतिथि पहचान नियमों का पालन हो, जरूरी सुविधाएं उपलब्ध हों इससे अव्यवस्थित और असुरक्षित ठहराव स्थलों पर रोक लगेगी.

स्थानीय अर्थव्यवस्था को होगा फायदा

पर्यटन बढ़ने से स्थानीय बाजार, परिवहन, हस्तशिल्प और खानपान व्यवसाय को लाभ मिलेगा. इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जिले की पहचान मजबूत होगी. साथ ही पंजीयन अनिवार्य होने से बिना अनुमति चल रही इकाइयों पर कार्रवाई की जा सकेगी. इससे नियमों का पालन करने वाले संचालकों को भी लाभ मिलेगा.

संचालकों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने सभी संचालकों से समय पर पंजीयन कराने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि यह कदम सजा देने के लिए नहीं, बल्कि पर्यटन को व्यवस्थित और मजबूत बनाने के लिए उठाया गया है.

आगे की योजना

पंजीयन पूरा होने के बाद प्रशिक्षण, गुणवत्ता सुधार और प्रचार-प्रसार जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं. इससे बलौदाबाजार जिला पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान बना सकता है.