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छत्तीसगढ़ में होगा बड़े पैमाने पर बायोगैस का उत्पादन, 1,188 करोड़ की विदेशी मुद्रा की बचत होगी

छत्तीसगढ़ हर साल 1.65 लाख मीट्रिक टन बायोगैस बनाएगा.

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छत्तीसगढ़ में होगा बड़े पैमाने पर बायोगैस का उत्पादन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 26, 2026 at 10:42 PM IST

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रायपुर: पश्चिम एशिया में संकट के कारण भारत सहित कई देश ईंधन की कमी से जूझ रहे हैं, छत्तीसगढ़ 1,65,000 मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) का उत्पादन करने की तैयारी कर रहा है, जिससे लगभग 1,188 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी.

छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी (CBDA) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सुमित सरकार ने ANI से बात करते हुए कहा, "छत्तीसगढ़ में कृषि और फसल के अवशेषों, मवेशियों के गोबर और पशुधन के कचरे, नगरपालिका के ठोस कचरे, गन्ने के कचरे और नेपियर घास जैसी फसलों से सालाना 1,65,000 मीट्रिक टन CBG का उत्पादन करने की काफी क्षमता है. इससे राज्य सालाना 2,16,810 टन ईंधन (पेट्रोल/डीजल) के बराबर CBG की आपूर्ति कर सकेगा, जिससे लगभग 1,188.00 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की बचत होगी।"

किसानों की आय में सालाना लगभग 16.50 करोड़ की वृद्धि

CEO सुमित सरकार ने आगे बताया कि कृषि कचरे, धान के पुआल और अन्य बायोमास से छत्तीसगढ़ में किसानों की आय में सालाना लगभग 16.50 करोड़ की वृद्धि होने की उम्मीद है. इसके अलावा, CBG संयंत्रों से उप-उत्पाद (by-product) के रूप में प्राप्त जैविक खाद के माध्यम से जैविक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा. CBG के कारण ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में काफी कमी आएगी और अंततः पर्यावरण स्वच्छ होगा. CBG का उपयोग राज्य को नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाएगा.

SATAT पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम शुरू

अधिकारी ने बताया कि CBG के बड़े पैमाने पर कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए, भारत सरकार ने 'सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन' (SATAT) पहल के तहत विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए हैं. उन्होंने विस्तार से बताया कि CBG स्वच्छ ऊर्जा और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की राष्ट्रीय रणनीति का एक प्रमुख घटक बनकर उभरा है. सरकार के अनुसार, राज्य को विकसित हो रहे गैस इंफ्रास्ट्रक्चर से लाभ होगा, जिसमें विभिन्न सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (CGD) नेटवर्क शामिल हैं जो कंप्रेस्ड बायोगैस के उपयोग को प्रोत्साहित करते हैं. CBDA, जिसे इस पॉलिसी को लागू करने के लिए राज्य नोडल एजेंसी के तौर पर मंज़ूरी दी गई है, 2024 से CBG के क्षेत्र में काम कर रही है.

8 ज़िलों में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की प्रक्रिया

CBDA के तहत, भिलाई, रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, अंबिकापुर, रायगढ़ और कोरबा समेत 8 ज़िलों में कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट लगाने की प्रक्रिया चल रही है. इसमें भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और GAIL इंडिया लिमिटेड (GAIL) का कैपिटल इन्वेस्टमेंट शामिल है. इसके अलावा, इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन भी अलॉट कर दी गई है. CBDA के अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, राज्य को प्राइवेट इन्वेस्टर्स और कंपनियों से CBG सेक्टर में लगभग 3,600 करोड़ रुपये के इन्वेस्टमेंट प्रपोज़ल भी मिले हैं.

इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा

सरकार ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मौजूद अलग-अलग बायो-रिसोर्स को वैज्ञानिक तरीके से साफ़ गैसीय ईंधन (जो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्तेमाल के लिए सही हो) में बदलने की राष्ट्रीय कोशिशों के साथ तालमेल बिठाते हुए, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 23 जून को हुई कैबिनेट मीटिंग में छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस (CG-CBG) पॉलिसी, 2026 को मंज़ूरी दी गई. उन्होंने आगे कहा कि इस पॉलिसी को लागू करने से छत्तीसगढ़ के CBG इंफ्रास्ट्रक्चर का लंबे समय तक विस्तार होगा, यह टिकाऊ बनेगा और इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा.

'छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी'

खास बात यह है कि छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने 'छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस पॉलिसी' (CG-CBG पॉलिसी)-2026 के ड्राफ़्ट को मंज़ूरी दी है. इसका मकसद राज्य में मौजूद खेती के अवशेष, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट, पशुओं के वेस्ट और दूसरे ऑर्गेनिक रिसोर्स का वैज्ञानिक तरीके से मैनेजमेंट करना और उन्हें कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) के रूप में साफ़ गैसीय ईंधन में बदलना है. उम्मीद है कि यह पॉलिसी कुशल वेस्ट मैनेजमेंट, पर्यावरण संरक्षण, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी, बायो-फ़र्टिलाइज़र के उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से मज़बूत करने को बढ़ावा देगी. इस पॉलिसी के छह मुख्य आधार हैं, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, फ़ीडस्टॉक सप्लाई चेन, प्लांट सेटअप और ऑपरेशनल सपोर्ट, बायो-फ़र्टिलाइज़र मैनेजमेंट और सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, CBG की मांग पैदा करना और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को जोड़ना, और इन्वेस्टमेंट व डेवलपमेंट को बढ़ावा देना.

(सोर्स ANI)

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