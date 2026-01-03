ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में भारत का पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, 14 फरवरी को रायपुर में उद्घाटन

सीएम विष्णुदेव ने कहा खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना राज्य के लिए गर्व और सम्मान का विषय है.

KHELO INDIA TRIBAL GAMES
खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स (CM VISHNUDEO TWEET)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 3, 2026 at 7:53 AM IST

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के सफल आयोजन के बारे में विस्तार से चर्चा की.

छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स

प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलने पर सीएम साय ने खेल मंत्री का आभार जताया. सीएम ने कहा कि प्रथम खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिलना समूचे राज्य के लिए गर्व और सम्मान का विषय है, यह अवसर राज्य की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और खेल प्रतिभाओं को राष्ट्रीय मंच देगा.

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स में होंगे ये खेल

खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के अंतर्गत एथलेटिक्स, तीरंदाजी, कुश्ती, वेटलिफ्टिंग, हॉकी, फुटबॉल और तैराकी सहित कुल 7 मुख्य खेलों की स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, वहीं 2 खेल डेमो स्वरूप प्रस्तुत किए जाएंगे.

  • सरगुजा संभाग में कुश्ती, तीरंदाजी एवं वेटलिफ्टिंग
  • रायपुर में हॉकी, फुटबॉल एवं तैराकी
  • बिलासपुर में एथलेटिक्स प्रतियोगिता

14 फरवरी से खेलो इंडिया

मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स–2026 का उद्घाटन समारोह 14 फरवरी 2026 को रायपुर में आयोजित किया जाएगा. इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय मंत्री मांडविया को उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया.

खेल मंत्री ने दिया सहयोग का भरोसा

केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जनजातीय क्षेत्रों के युवाओं में खेल प्रतिभा प्रचुर मात्रा में है और छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के आयोजन खेलों के प्रति नए उत्साह और अवसर पैदा करेंगे. उन्होंने आयोजन की सभी तैयारियों में पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया.

आदिवासी अंचलों के खिलाड़ियों को मिलेगी पहचान

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स से आदिवासी अंचलों के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. छत्तीसगढ़ खेल महाशक्ति के रूप में नई पहचान स्थापित करेगा.

सीएम साय ने मनसुख मांडविया को ईएसआईसी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए भी धन्यवाद दिया. सीएम ने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों और उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध होंगी.

