बिहार के चुनावी मॉडल का अध्ययन करने पटना पहुंची छत्तीसगढ़ की टीम, तकनीकों की ली जानकारी
बिहार में जिस प्रकार से चुनाव संपन्न होता है वह दूसरे प्रदेशों के लिए नजीर है. ऐसे में छत्तीसगढ़ से टीम पटना पहुंची.
Published : June 10, 2026 at 9:06 PM IST
पटना : पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल के बीच बिहार का चुनावी मॉडल अब दूसरे राज्यों के लिए भी अध्ययन का विषय बनता जा रहा है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग का दो सदस्यीय उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को बिहार पहुंची, जहां टीम ने राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित विभिन्न तकनीकी नवाचारों, चुनाव प्रबंधन प्रणाली और निर्वाचन सुधारों का विस्तृत अध्ययन किया.
छत्तीसगढ़ से टीम पहुंची पटना : आयोग मुख्यालय में आयोजित इस अध्ययन कार्यक्रम के दौरान बिहार में चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए अपनाई गई तकनीकों की विस्तार से जानकारी दी गई. राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार के अनुसार छत्तीसगढ़ से पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से उन तकनीकी पहलों का अध्ययन किया, जिन्हें बिहार ने हाल के वर्षों में स्थानीय निकाय चुनावों में लागू किया है.
चुनाव संचालन की पूरी प्रक्रिया की दी गई जानकारी : आयोग के अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल को चुनाव संचालन की पूरी प्रक्रिया, नामांकन से लेकर मतदान और मतगणना तक की व्यवस्थाओं की जानकारी दी. साथ ही पंचायत और नगर निकाय चुनावों के दौरान अपनाए गए प्रशासनिक और तकनीकी उपायों से भी अवगत कराया गया. अध्ययन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बिहार द्वारा विकसित आधुनिक डिजिटल प्रणालियां रहीं. प्रतिनिधिमंडल को ई-वोटिंग प्रणाली का लाइव प्रदर्शन दिखाया गया.
''इस व्यवस्था का उद्देश्य मतदान प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाना है. इसके अलावा फेशियल रिकग्निशन सिस्टम (एफआरएस) की कार्यप्रणाली भी समझाई गई, जिसके माध्यम से मतदाताओं की पहचान सत्यापित करने और चुनावी प्रक्रिया में फर्जीवाड़े की आशंका को कम करने का प्रयास किया जाता है.''- मुकेश कुमार सिन्हा, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग
डिजिटल प्रसंस्करण पर जोर : छत्तीसगढ़ की टीम ने ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन (ओसीआर) तकनीक का भी अध्ययन किया. आयोग के अधिकारियों ने बताया कि ओसीआर तकनीक के माध्यम से विभिन्न दस्तावेजों और चुनावी अभिलेखों के डिजिटल प्रसंस्करण को तेज और अधिक सटीक बनाया जा सकता है. इसके साथ ही डिजिटल लॉक प्रणाली का प्रदर्शन भी किया गया. यह तकनीक चुनाव संबंधी संवेदनशील सूचनाओं और डिजिटल रिकॉर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. प्रतिनिधिमंडल को इन सभी प्रणालियों का लाइव डेमोंस्ट्रेशन दिखाया गया, जिससे उन्हें तकनीकी प्रक्रियाओं को व्यवहारिक रूप से समझने का अवसर मिला.
बैठक के दौरान बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ मौजूद रहे. अधिकारियों ने चुनाव सुधार, ईवीएम के प्रभावी उपयोग, सुरक्षा प्रबंधन, डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन और तकनीक आधारित निगरानी व्यवस्था पर विस्तृत प्रस्तुति दी. आयोग की पीएमसी और एसईआर टीमों ने भी तकनीकी पक्षों की विस्तार से जानकारी साझा की तथा प्रतिनिधिमंडल के सवालों के जवाब दिए.
'बिहार द्वारा अपनाई जा रही चुनावी तकनीक मजबूत और पारदर्शी' : छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने बिहार द्वारा अपनाई जा रही चुनावी तकनीकों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण बताया. प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि बिहार में विकसित कई तकनीकी मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी उपयोगी साबित हो सकते हैं. उन्होंने विशेष रूप से ई-वोटिंग, फेशियल रिकग्निशन, ओसीआर और डिजिटल सुरक्षा तंत्र को भविष्य की चुनावी व्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया.
तकनीकी अनुभवों और प्रशासनिक नवाचारों के आदान-प्रदान पर जोर : इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव आलोक कुमार श्रीवास्तव और एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. एन.के. बेहार आयोग मुख्यालय पहुंचे, जहां बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव मुकेश कुमार सिन्हा ने उनका स्वागत किया. बैठक के अंत में राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दीपक प्रसाद ने दोनों राज्यों के बीच तकनीकी अनुभवों और प्रशासनिक नवाचारों के आदान-प्रदान को लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत बनाने की दिशा में उपयोगी बताया.