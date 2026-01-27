ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) 2026: 20 जिलों में 1 फरवरी को एग्जाम, शेड्यूल, निर्देश समेत पूरी जानकारी

TET के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं. नियमों का पालन न करने और अनुचित साधनों के प्रयोग पर कड़ी कार्रवाई होगी.

20 जिलों में 1 फरवरी को TET एग्जाम, शेड्यूल, निर्देश समेत पूरी जानकारी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 27, 2026 at 6:00 PM IST

रायपुर: छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया 19 जनवरी 2026 से शुरू कर दी है. परीक्षार्थी अपने प्रवेश पत्र vyapam.cgstate.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं.

परीक्षा का समय और शेड्यूल

1 फरवरी 2026 (रविवार) को राज्य के 20 जिलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. ये परीक्षा दो पाली में आयोजित होगी.

  • पहली पाली: कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों के लिए, समय: 9:30 बजे से 12:15 बजे
  • दूसरी पाली: कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षकों के लिए, समय: 3:00 बजे से 5:45 बजे

परीक्षा को लेकर निर्देश

  • परीक्षा के एक दिन पहले परीक्षा केंद्र का भ्रमण करें.
  • कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचें ताकि फ्रिस्किंग और पहचान सत्यापन हो सके.
  • परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा.
  • परीक्षा के पहले और आखिरी 30 मिनट में बाहर जाना वर्जित.

पहनावे और सुरक्षा निर्देश

  • हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनें.
  • काले, गहरे नीले, हरे, मैरून, जामुनी, बैंगनी या गहरे चॉकलेटी रंग के कपड़े वर्जित.
  • सिर्फ साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति.
  • धार्मिक या सांस्कृतिक पोशाक पहनने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा.
  • फुटवियर में सिर्फ चप्पल पहनें
  • कान में कोई आभूषण नहीं

परीक्षा में लाने योग्य और न लाने योग्य सामान

  • परीक्षा कक्ष में संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, घड़ी, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि नहीं लाएं.
  • प्रवेश पत्र के सभी पेज का प्रिंट आउट केवल एक तरफ करें.
  • पहचान के लिए मूल पहचान पत्र अनिवार्य है. इसमें मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड
  • अगर इंटरनेट से प्राप्त प्रवेश पत्र पर फोटो नहीं है तो 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो साथ लें.
  • उत्तर लिखने के लिए केवल काले या नीले पेन का इस्तेमाल करें.
  • प्रवेश पत्र सुरक्षित रखें, इसे दोबारा जारी नहीं किया जाएगा.

आवेदन और प्रवेश पत्र

आवेदन: अक्टूबर 2025 में ऑनलाइन आमंत्रित किया गया था. सही पाए गए अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र जारी किया गया.

डाउनलोड लिंक: vyapam.cgstate.gov.in

