दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के वीरता की गौरव गाथा, वंदे मातरम के 118 साल का संकल्प और जनजातीय समुदाय के वीरता और आत्मबल का सोपान

गणतंत्र दिवस में छत्तीसगढ़ के आदिवासी जननायकों और आंदोलन की झलक दिल्ली के कर्तव्य पथ पर दिखेगी. जानिए इस रिपोर्ट में क्या रहेगा खास

दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के वीरता की गौरव गाथा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 24, 2026 at 5:20 PM IST

रायपुर: 26 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के हौसले, वीरता, आत्मबल और बलिदान की गौरव गाथा की जो झांकी लोगों के सामने होगी, वह वर्तमान छत्तीसगढ़ के उस वीरता की कालजयी रचना है जिसने स्वतंत्रता की लड़ाई को लेकर इतिहास के दरख्त पर अपने शौर्य का परचम लहराया है. वर्तमान का छत्तीसगढ़ी उस समय मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र माना जाता था.

उस क्षेत्र में आने वाले लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत को रोकने में अपने प्राणों का बलिदान दिया लेकिन चुनौती इतनी बड़ी बना दी कि अंग्रेजी शासन और हुकूमत की चूलें हिल गई. 26 जनवरी को छत्तीसगढ़ की जो झांकी लोगों के सामने होगी वह देश के एकमात्र जनजातीय संग्रहालय की है जिसमें जनजातीय क्रांति की पूरी कथा लिखी गई है. देश के पहले जनजातीय डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन 1 नवंबर 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना 25 साल पूरा होने के दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने किया था.

संग्रहालय में क्या है

26 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय में संकलित कर रखी गई वीर आदिवासी जन नायकों की गौरव कहानी है. इस संग्रहालय में आदिवासियों का जनजीवन, जननायकों की गौरव गाथा, लोक संस्कृति को नवीन तकनीक के साथ वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है.

देश के पहले अत्यधिक आदिवासी डिजिटल संग्रहालय में कुल 16 गैलरी है. इसमें राज्य के तमाम आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और आंदोलन के बारे में जानकारी है. यही कहानी कर्तव्य पथ पर लोगों के सामने होगी. इसमें जितनी भी लड़ाई छत्तीसगढ़ में हुई है उसका चित्रण हैं, जो इस बार की झांकी में रखा गया है.

कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी में क्या है-

हल्बा विद्रोह (1774-1779): यह भारत का पहला जनजातीय विद्रोह माना जाता है. बस्तर क्षेत्र में राजगद्द विवाद और अकाल की स्थिति से शुरू हुए इस संघर्ष को हलबा जनजाति ने चलाया. अंग्रेजों, मराठों और दरियाव देव के संयुक्त दमन से विद्रोह कुचल दिया गया, पर इसने स्वतंत्रता चेतना जगाई, इसे झांकी में रखा गया है.

सरगुजा विद्रोह (1792): राजा अजीत सिंह के नेतृत्व में सरगुजा रियासत के लोगों ने अंग्रेजों और रक्सेल राजपूतों के विरुद्ध संघर्ष किया. 1857 की क्रांति में भी यहां के कोल और अन्य जनजातियों ने फिर अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ हथियार उठाए. यह विद्रोह स्थानीय स्वराज और स्वतंत्रता की भावना का प्रतीक था.

भोपालपट्टनम विद्रोह (1795): कैप्टन मिंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बस्तर में प्रवेश का प्रयास किया. गोंड, कोया, दोरला और माड़िया जनजातियों ने अपने हथियारों से उसका मार्ग रोका. यह संघर्ष स्थानीय लोगों द्वारा विदेशी शासन के विरुद्ध पहला सशस्त्र प्रतिरोध साबित हुआ.

परलकोट विद्रोह (1824-1825): अबूझमाड़ और हलबा जनजातियों ने राजा गेंदसिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों और मराठों की संयुक्त सेना के खिलाफ संघर्ष किया. लंबे युद्ध के बाद अंग्रेजों ने परलकोट को घेरकर राजा गेंद सिंह को 20 जनवरी 1825 को फांसी दे दी. यह बस्तर की वीरता का प्रतीक बना.

तारापुर विद्रोह (1842-1854): दीवान दलगंजन सिंह ने अंग्रेजों के बढ़ाए गए करों (टकोली) का विरोध किया. मुरिया, माड़िया और हलबा जनजातियों ने उनका साथ दिया. अंग्रेजों ने पहले तो दमन किया, पर जनता के एकजुट विरोध के कारण कर नीति वापस लेनी पड़ी. यह कर-नीति विरोधी सफल आंदोलन था.

मेरिया विद्रोह (1842): दंतेवाड़ा क्षेत्र में धार्मिक आस्थाओं पर अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण माड़िया और मुरिया जनजातियों ने विद्रोह किया. अंग्रेजों ने देवी-देवताओं की पूजा पर रोक लगाने की कोशिश की थी. आदिवासियों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता का प्रश्न बनाकर संगठित विरोध किया.

कोई विद्रोह (1859): दक्षिण बस्तर में अंग्रेजों द्वारा साल-सागौन वृक्षों की अंधाधुंध कटाई और वन नीति के विरोध में यह आंदोलन हुआ. नागलु दोरा, जंगू राजू और अन्य नेताओं ने नेतृत्व किया. एक साल वृक्ष के पीछे एक आदमी का सिर का नारा गूंजा. अंग्रेजों को अंततः समझौता करना पड़ा.

लिंगा गढ़ विद्रोह (1856): धुरवराव, यादोराव और बाबूराव जैसे स्थानीय वीरों ने अंग्रेजी कर वसूली और जल-जंगल-जमीन पर कब्जे के विरोध में हथियार उठाए. महीनों चले संघर्ष में अनेक आदिवासी शहीद हुए. अंग्रेजों ने प्रमुख नेताओं को फांसी दी, पर स्वतंत्रता की लौ बुझी नहीं.

सोनाखान विद्रोह (1857): वीर नारायण सिंह ने अकालग्रस्त जनता को बचाने के लिए अंग्रेजी गोदामों का अन्न गरीबों में बांट दिया. उन्हें देशद्रोह का दोषी ठहराकर 10 दिसंबर 1857 को रायपुर में फांसी दे दी गई. यह छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बलिदान माना जाता है.

रानी-चो-चेरस आंदोलन (1878): बस्तर की रानी जुगराज कुंवर और स्थानीय माड़िया-मुरिया महिलाओं ने राजा भोरमदेव के विदेशी विवाह और अंग्रेजी हस्तक्षेप का विरोध किया. आठ वर्ष तक चला यह महिला नेतृत्व वाला आंदोलन सामाजिक परंपराओं और स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक बना.

भूमकाल विद्रोह (1910): वीर गुंडाधुर के नेतृत्व में बस्तर के आदिवासियों ने अंग्रेजों की वन नीति, कर वसूली और बेगारी के खिलाफ संगठित विद्रोह किया. लाल कालिंदी सिंह इसके राजनीतिक मार्गदर्शक थे. 1910 का भूमकाल विद्रोह छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सशस्त्र स्वतंत्रता लड़ाई मानी जाती है.

150 साल वंदे मातरम उत्सव में छत्तीसगढ़ के 118 साल

वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूरे हुए हैं. वहीं छत्तीसगढ़ में इस गीत के गाए जाने के 118 साल पूरे हुए हैं. छत्तीसगढ़ के टाउन हॉल में पहली बार 1907 में वंदे मातरम गाया गया था. वंदे मातरम वर्तमान के छत्तीसगढ़ और उस समय के मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र में काफी जोरों से चल निकला था. अंग्रेजों के विरोध में जो लोग भी सामने खड़े होते थे वह वंदे मातरम का ही नारा लगाते थे.

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए गांधीजी 1920 में छत्तीसगढ़ आए थे. कंडेल के धमतरी जिले में नहर सत्याग्रह हुआ था और महात्मा गांधी के विचारों को सुनने के लिए दूर-दूर से लोग आए थे. उनके विचारों से हर कोई प्रभावित था, यह जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र था उसके बाद भी गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए. गांधी जी को सुनने के लिए कांकेर के दुर्गा कोतल गांव के भेलवा पानी से सुखदेव पंतल जी आए थे और उनके विचारों से इतना प्रभावित हुए यहां पर एक नया बदलाव शुरू हो गया.

नागपुर अधिवेशन में हुई बैठक और वहां पर ब्रिटिश हुकूमत को टैक्स न देने को लेकर फैसले से यहां के लोग काफी प्रभावित हुए थे. नागपुर की बैठक के बाद वह चरखा युक्त तिरंगा लेकर वापस आये थे. तिरंगा लेकर इन लोगों ने इस क्षेत्र में विरोध की इतनी बड़ी लाइन खींची की अंग्रेजी हुकूमत में किसी भी तरह के जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दिया. हालांकि उसके बाद भी देश के सपूतों में इसे नहीं रोका. सुखदेव पातर जी को पकड़ा गया, 25 रुपये का जुर्माना लगाते हुए जेल भेज दिया गया. यहीं से वंदेमातरम ने लोगों के भीतर आग जला दी देश भक्ति का लौ इस कदर उठी की अंग्रेजों के इस गीत से डर लगने लगा.

गांधी जी के विचारों से प्रभावित राजनांदगांव के बाजरा टोला में एक डोंगरी है. वहां के लोगों ने उस स्थान पर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जंगल सत्याग्रह किया था. सत्याग्रह कर रहे लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने गोली चलाई. सबसे आगे होने के नाते रामाधार गौड़ जी को गोली लगी, और वो वंदे मातरम वंदे मातरम कहते वहीं शहीद हो गए. जंगल सत्याग्रह के नायक रामाधार गौड़ की मौत के बाद वहां पर सत्याग्रह ने और जोर पकड़ लिया और लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया.

वंदे मातरम नारा और छत्तीसगढ़ का सीमांकन

1907 में वर्तमान छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत और बरार का क्षेत्र माना जाता था. छत्तीसगढ़ के अधिकांश क्षेत्र इसी में आते थे और इसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी. 1956 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के तौर पर नए राज्य की स्थापना की और तब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ. 118 साल पहले रायपुर के टाउन हॉल में वंदे मातरम के गीत को गाने का जो प्रसंग मिलता है. इसमें लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन के बाद पूरे देश में एक नई क्रांति पैदा हुई. जिसे उस समय राष्ट्रवादी क्रांति का नाम दिया गया था.

इसमें बंगाल का जिस तरीके से विभाजन किया गया था इसका विरोध प्रमुख रूप से था. इसे लेकर पूरे देश में भारतीय राष्ट्रवादियों, बुद्धिजीवियों, धार्मिक नेताओं ने विरोध किया. 1905 का यह राष्ट्रवादी आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत के लिए काफी परेशान करने वाला भी रहा. देश आजादी के लिए 1907 में राष्ट्रवादी बुद्धिजीवियों का एक सम्मेलन छत्तीसगढ़ के टाउन हॉल में रखा गया था. जिसका नेतृत्व पंडित रवि शंकर शुक्ला ने किया. उनके बीच इस बात को रखा गया था कि हम लोग वंदे मातरम गीत गाएंगे. हालांकि इसमें कुछ विभेद भी थे लेकिन बाद में उसे खत्म कर दिया गया और रायपुर के टाउन हॉल में पहली बार 1960 में वंदे मातरम गीत गाया गया.

आंध्र में वंदे मातरम और बस्तर का रंग

अंग्रेजों द्वारा बंगाल विभाजन करने के बाद पूरे देश में बंटवारे का विरोध शुरू हो गया आंध्र प्रदेश के डेल्टाई इलाकों में शामिल कृष्णा जिले में इस आंदोलन में जोर पकड़ लिया और राष्ट्रीय जागरण के लिए यहां से लोगों ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया. आंध्र से सटे हुए बस्तर के इलाके में भी इसका विरोध शुरू हुआ और लोग इस आंदोलन से जुड़ना भी शुरू कर दिए. आंध्र से शुरू हुए इस आंदोलन ने छत्तीसगढ़ के वर्तमान बस्तर इलाके को प्रभावित किया था. क्योंकि यह आंध्र प्रदेश से जुड़ा हुआ इलाका रहा है. यहां की कला संस्कृति भाषा बहुत हद तक आंध्र प्रदेश से प्रभावित होती रही है और इसका एक व्यापक प्रभाव इस क्षेत्र पर रहा है.

26 जनवरी 2026 को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ के अतीत की यह गौरव गाथा देश के माथे पर यहां के लोगों के दिए बलिदान का ऐसा तिलक है जो देश को एकता, अखंडता, प्रेम, भाईचारा और अपनी संस्कृति-सभ्यता के लिए प्राणों का न्योछावर करने के संकल्प का उदाहरण है. छत्तीसगढ़ से इस बार जो झांकी कर्तव्य पथ पर निकलेगी वह अपने वीरों के वीरता का यही गौरवगान करेगी.

संपादक की पसंद

