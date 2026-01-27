राष्ट्रपति भवन में छत्तीसगढ़ के झांकी कलाकारों का सम्मान, राष्ट्रपति ने ट्राइबल आर्ट को सराहा
नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के झांकी कलाकारों का सम्मान हुआ है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 27, 2026 at 11:08 PM IST
रायपुर: गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर छत्तीसगढ़ की झांकी ने सबका ध्यान बंटोरा. इस झांकी में शामिल कलाकारों को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात का गौरव प्राप्त हुआ राष्ट्रपति से आत्मीय मुलाकात के दौरान कलाकार काफी खुश नजर आए.
राष्ट्रपति ने की छत्तीसगढ़ के झांकी की प्रशंसा
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ की झांकी की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि झांकी के माध्यम से देश की समृद्ध जनजातीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ है. इस झांकी के निर्माण के लिए उन्होंने कलाकारों के समर्पण और मेहनत की तारीफ की. राष्ट्रपति ने कहा कि कलाकारों ने झांकी के जरिए जीवंत प्रस्तुति पेश की है.
झांकी में नारायणपुर के कलाकार थे शामिल
इस झांकी में नारायणपुर के कलाकार शामिल रहे. नारायणपुर से आए जनजातीय कलाकारों ने गणतंत्र दिवस परेड के दौरान छत्तीसगढ़ की झांकी के साथ पारंपरिक मंदार नृत्य पेश किया. इस नृत्य ने देश दुनिया के साथ लोगों का ध्यान खींचा. कलाकारों ने राष्ट्रपति से मुलाकात को अपने जीवन का यादगार पल बताया. कलाकारों ने कहा कि यह सम्मान उन्हें अपनी कला, संस्कृति और परंपराओं को और अधिक निष्ठा के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा.
कलाकारों में कौन कौन था शामिल ?
राष्ट्रपति से मुलाकात करने वाली टीम में कई कलाकार शामिल थे. जिसमें टीम लीडर तेज बहादुर भुवाल और 13 कलाकार थे. इसमें जेनू राम सलाम, लच्छू राम, जैतू राम सलाम, राजीम सलाम, दिनेश करंगा, जयनाथ सलाम और मानसिंह करंगा शामिल रहे. इनके अलावा चन्द्रशेखर पोटाई, धनश्याम सलाम, जगनाथ सलाम, सुरेश सलाम और दिलीप गोटा मौजूद रहे. इन कलाकारों ने बस्तर की पारंपरिक कला को प्रस्तुत किया. जिससे छत्तीसगढ़ का नाम रौशन हुआ.