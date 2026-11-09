दीपावली पर छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग में बड़ा उछाल, 4700 मेगावाट के पार पहुंचा आंकड़ा
सामान्य दिनों में बिजली की औसत मांग लगभग 3500 से 3900 मेगावाट रहती थी, जो दिवाली के आसपास बढ़ गई. राजकुमार शाह की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2026 at 2:30 PM IST
कोरबा: त्योहारों के मौसम और दीपावली की पूर्व संध्या सहित दीपावली पर छत्तीसगढ़ में बिजली की खपत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सामान्य दिनों में जहां राज्य में बिजली की मांग औसतन 3500 से 4000 मेगावाट के आसपास रहती है, वहीं रौशनी के पर्व दीपावली पर यह आंकड़ा 4739 मेगावाट तक पहुंच गया है, मांग में आए इस बड़े उछाल के बावजूद स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) की प्रबंधन व्यवस्था के कारण राज्य में बिना किसी रुकावट के निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रही. अतिरिक्त बिजली की डिमांड को सेंट्रल सेक्टर से पूरा किया गया.
सामान्य और दीपावली पर तुनात्मक स्थिति
- सामान्य दिनों की औसत मांग : लगभग 3500 से 3900 मेगावाट
- दीपावली पूर्व मांग (CG Demand): 4739 मेगावाट
- बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता: 4798 मेगावाट
- अनस्ट्रिक्टेड डिमांड: 4739 मेगावाट
- सेंट्रल सेक्टर से आवंटन: 2398 मेगावाट के शेड्यूल के मुकाबले 2338 मेगावाट उपयोग रहा (-60 मेगावाट अंडर ड्रावल)
ग्रिड की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित
अत्यधिक मांग के बीच भी पश्चिमी क्षेत्र की ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.1 हर्ट्ज पर स्थिर बनी रही, जिससे बिजली प्रणाली पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ा. विचलन दर (Deviation Charge) भी शून्य दर्ज की गई. बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, त्यौहार के दौरान रोशनी और सजावट के कारण मांग में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं.
ठंड के मौसम के कारण लगभग 700 मेगावाट की वृद्धि
ठंड का मौसम करीब आते ही लोग एसी, कूलर चलाना बंद कर देते हैं. पंखे भी काम तादात में चलते हैं, इसके कारण बिजली की डिमांड में लगभग 500 से 700 मेगावाट तक की ही बढ़त दर्ज की गई है. नवंबर के महीने में सामान्य दिनों में छत्तीसगढ़ की औसत डिमांड 3500 से 4000 मेगावाट के बीच रहती है, दीपावली के दिन यह डिमांड 4700 मेगावाट से अधिक पहुंच गई थी. नवंबर में ठंड पड़ने के कारण डिमांड 5000 मेगावाट के भीतर ही सीमित रही.
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