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दीपावली पर छत्तीसगढ़ में बिजली की मांग में बड़ा उछाल, 4700 मेगावाट के पार पहुंचा आंकड़ा

छत्तीसगढ़ में दिवाली पर बिजली खपत ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरबा: त्योहारों के मौसम और दीपावली की पूर्व संध्या सहित दीपावली पर छत्तीसगढ़ में बिजली की खपत में अप्रत्याशित बढ़ोतरी दर्ज की गई है. सामान्य दिनों में जहां राज्य में बिजली की मांग औसतन 3500 से 4000 मेगावाट के आसपास रहती है, वहीं रौशनी के पर्व दीपावली पर यह आंकड़ा 4739 मेगावाट तक पहुंच गया है, मांग में आए इस बड़े उछाल के बावजूद स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर (SLDC) की प्रबंधन व्यवस्था के कारण राज्य में बिना किसी रुकावट के निर्बाध बिजली आपूर्ति जारी रही. अतिरिक्त बिजली की डिमांड को सेंट्रल सेक्टर से पूरा किया गया.

सामान्य और दीपावली पर ​तुनात्मक स्थिति सामान्य दिनों की औसत मांग : लगभग 3500 से 3900 मेगावाट

दीपावली पूर्व मांग (CG Demand): 4739 मेगावाट

बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता: 4798 मेगावाट

अनस्ट्रिक्टेड डिमांड: 4739 मेगावाट

सेंट्रल सेक्टर से आवंटन: 2398 मेगावाट के शेड्यूल के मुकाबले 2338 मेगावाट उपयोग रहा (-60 मेगावाट अंडर ड्रावल) ग्रिड की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित अत्यधिक मांग के बीच भी पश्चिमी क्षेत्र की ग्रिड फ्रिक्वेंसी 50.1 हर्ट्ज पर स्थिर बनी रही, जिससे बिजली प्रणाली पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ा. विचलन दर (Deviation Charge) भी शून्य दर्ज की गई. बिजली विभाग के अधिकारियों के अनुसार, त्यौहार के दौरान रोशनी और सजावट के कारण मांग में वृद्धि दर्ज की गई है, जिसे पूरा करने के लिए बिजली कंपनियों ने पुख्ता इंतजाम किए हैं.