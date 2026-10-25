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बिहार के नेशनल खिलाड़ी समेत एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा

ताइक्वांडो राष्ट्रीय खिलाड़ी गोपाल कृष्ण ( ETV Bharat )

ताइक्वांडो राष्ट्रीय खिलाड़ी की भी मौत

गोपाल कृष्ण ताइक्वांडो के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे और उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर कटिहार का नाम रोशन किया था. एक ओर परिवार अपने दोनों बेटों को खोने के गहरे सदमे से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले ने एक ऐसे होनहार खिलाड़ी को खो दिया है, जिससे भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही थी. छत्तीसगढ़ में हादसे के दौरान की तस्वीर (ETV Bharat) त्योहार की छुट्टी के दौरान हादसा परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, सागर सिंह उर्फ सेट्ठी सिंह के परिवार के कुछ सदस्य छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रहते हैं. दशहरा पर्व के अवसर पर उनके दोनों पुत्र छुट्टियां मनाने छत्तीसगढ़ गए हुए थे. इसी दौरान सागर सिंह के रिश्तेदार विवेक सिंह अपने पुत्र अभिजीत सिंह और सागर सिंह के दोनों बेटों के साथ नदी में स्नान करने गए थे. स्नान के दौरान चारों के डूबने की दर्दनाक घटना हुई, जिसमें सभी की मौत हो गई. कुल चार लोगों की मौत कटिहार निवासी सागर सिंह उर्फ शेट्टी सिंह के भाई नागेंद्र कुमार सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, इस हादसे में कुल चार लोगों की जान चली गई है. मृतकों में सागर सिंह के रिश्तेदार विवेक सिंह, उनके पुत्र अभिजीत सिंह और सागर सिंह के दोनों बेटे शामिल हैं.