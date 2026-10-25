बिहार के नेशनल खिलाड़ी समेत एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, छत्तीसगढ़ में दर्दनाक हादसा
छत्तीसगढ़ में नदी में डूबने से कटिहार के नेशनल ताइक्वांडो खिलाड़ी समेत एक ही परिवार के चार लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. रिपोर्ट-मनीष ठाकुर
Published : October 25, 2026 at 1:51 PM IST
कटिहार: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले की रेन नदी में नहाने के दौरान कटिहार निवासी ताइक्वांडो राष्ट्रीय खिलाड़ी गोपाल कृष्ण समेत एक ही परिवार के चार लोगों की मौत हो गई. मृतकों में हाजीपुर निवासी विवेक सिंह, उनके पुत्र अभिजीत सिंह और कटिहार निवासी साढ़ू सागर सिंह उर्फ सेट्ठी सिंह के दो पुत्र गोपाल कृष्ण (13) व कृष्ण गोपाल (14) शामिल हैं. मरने वालों में तीन बच्चे हैं.
ताइक्वांडो राष्ट्रीय खिलाड़ी की भी मौत
गोपाल कृष्ण ताइक्वांडो के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे और उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर कटिहार का नाम रोशन किया था. एक ओर परिवार अपने दोनों बेटों को खोने के गहरे सदमे से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले ने एक ऐसे होनहार खिलाड़ी को खो दिया है, जिससे भविष्य में बड़ी उपलब्धियों की उम्मीद की जा रही थी.
त्योहार की छुट्टी के दौरान हादसा
परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, सागर सिंह उर्फ सेट्ठी सिंह के परिवार के कुछ सदस्य छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में रहते हैं. दशहरा पर्व के अवसर पर उनके दोनों पुत्र छुट्टियां मनाने छत्तीसगढ़ गए हुए थे. इसी दौरान सागर सिंह के रिश्तेदार विवेक सिंह अपने पुत्र अभिजीत सिंह और सागर सिंह के दोनों बेटों के साथ नदी में स्नान करने गए थे. स्नान के दौरान चारों के डूबने की दर्दनाक घटना हुई, जिसमें सभी की मौत हो गई.
कुल चार लोगों की मौत
कटिहार निवासी सागर सिंह उर्फ शेट्टी सिंह के भाई नागेंद्र कुमार सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, इस हादसे में कुल चार लोगों की जान चली गई है. मृतकों में सागर सिंह के रिश्तेदार विवेक सिंह, उनके पुत्र अभिजीत सिंह और सागर सिंह के दोनों बेटे शामिल हैं.
"छत्तीसगढ़ में आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए बनारस ले जाया जा रहा है. उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा. इस हृदयविदारक घटना से परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं." -नागेंद्र कुमार सिंह, सागर सिंह उर्फ शेट्टी सिंह के भाई
परिजनों में शोक की लहर
घटना की खबर मिलने के बाद से ही रिश्तेदारों, परिचितों और शुभचिंतकों के बीच शोक का माहौल है. इस हादसे ने कटिहार के खेल जगत को भी गहरा आघात पहुंचाया है. मृतक गोपाल कृष्ण ताइक्वांडो के उभरते हुए खिलाड़ी थे. उन्होंने हाल ही में इंदौर में आयोजित राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया था.
हाल में गोल्ड मेडल जीते थे गोपाल कृष्ण
अपनी प्रतिभा और मेहनत के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई और कटिहार को गौरवान्वित किया था. गोपाल कृष्ण की इस उपलब्धि को मीडिया में भी प्रमुखता से जगह मिली थी. ईटीवी भारत ने भी खबर प्रकाशित किय था. स्वर्ण पदक जीतने के बाद उनसे खेल के क्षेत्र में आगे और बेहतर प्रदर्शन की उम्मीदें थीं.
कटिहार में इस घटना को लेकर शोक का माहौल है. खासकर खेल प्रेमियों के लिए गोपाल कृष्ण का निधन एक ऐसी क्षति है, जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी. राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर जिले का मान बढ़ाने वाले इस किशोर का असमय चले जाना गहरा दुख छोड़ गया है.
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