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दीपक बैज का बीजेपी पर तंज, कमल की जगह चुनाव चिन्ह 'अफीम' कर लें, लक्ष्मी राजवाड़े ने किया पलटवार

अफीम की खेती को लेकर जुबानी जंग जारी है. दीपक बैज के बयान पर मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पलटवार किया है.

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दीपक बैज का बीजेपी पर तंज, कमल की जगह चुनाव चिन्ह 'अफीम' कर लें (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 6:08 PM IST

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सूरजपुर: दीपक बैज ने सूरजपुर दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में बढ़ रही है. बैज ने कहा कि कई मामलों में मंत्रियों के क्षेत्रों में अफीम की खेती सामने आ रही है, लेकिन इसमें शामिल लोगों को बचाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि इससे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ को “अफीम गढ़” बनाने की कोशिश हो रही है.

अफीम की खेती को लेकर जुबानी जंग जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

भाजपा पर तंज

कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह कमल बदलकर “अफीम” कर लेना चाहिए. बैज ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह पौधा है या पेड़, और क्यों यह मानने से बच रही है कि प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है.

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मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जवाब

लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं.

सरकार का दावा- सख्त कार्रवाई

राजवाड़े ने कहा कि भाजपा सरकार ही है जिसने अफीम की खेती का खुलासा किया. उन्होंने दावा किया कि इस मामले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.

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