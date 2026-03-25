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दीपक बैज का बीजेपी पर तंज, कमल की जगह चुनाव चिन्ह 'अफीम' कर लें, लक्ष्मी राजवाड़े ने किया पलटवार

दीपक बैज का बीजेपी पर तंज, कमल की जगह चुनाव चिन्ह 'अफीम' कर लें ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

अफीम की खेती को लेकर जुबानी जंग जारी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सूरजपुर: दीपक बैज ने सूरजपुर दौरे के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में अफीम की खेती सरकार के संरक्षण में बढ़ रही है. बैज ने कहा कि कई मामलों में मंत्रियों के क्षेत्रों में अफीम की खेती सामने आ रही है, लेकिन इसमें शामिल लोगों को बचाया जा रहा है. उन्होंने दावा किया कि इससे ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ को “अफीम गढ़” बनाने की कोशिश हो रही है.

भाजपा पर तंज

कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो भाजपा को अपना चुनाव चिन्ह कमल बदलकर “अफीम” कर लेना चाहिए. बैज ने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि यह पौधा है या पेड़, और क्यों यह मानने से बच रही है कि प्रदेश में अफीम की खेती हो रही है.

छत्तीसगढ़ को “अफीम गढ़” बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसे कांग्रेस कभी सफल नहीं होने देगी- दीपक बैज, PCC चीफ

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का जवाब

लक्ष्मी राजवाड़े ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए ऐसे बयान दिए जा रहे हैं.

सरकार का दावा- सख्त कार्रवाई

राजवाड़े ने कहा कि भाजपा सरकार ही है जिसने अफीम की खेती का खुलासा किया. उन्होंने दावा किया कि इस मामले में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.