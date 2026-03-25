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मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने छात्राओं को दिखाई The Kerala Story फिल्म, कहा-जागरूक करना जरूरी

महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने छात्राओं के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी. छात्राओं ने भी इस पहल को सराहा.

The Kerala Story Laxmi Rajwade
मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने छात्राओं को दिखाई The Kerala Story फिल्म (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : March 25, 2026 at 7:04 PM IST

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सूरजपुर: छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले से एक अलग और चर्चा में रहने वाली पहल सामने आई है. यहां प्रदेश की कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े कॉलेज की छात्राओं के साथ फिल्म देखने पहुंचीं. इस दौरान छात्राओं को The Kerala Story दिखाई गई.

क्यों दिखाई गई फिल्म?

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को जागरूक करना है. उन्होंने कहा कि फिल्म के जरिए बेटियों को समाज में हो रही घटनाओं और चुनौतियों के बारे में समझाया जा सकता है. खासतौर पर धर्मांतरण और “लव जिहाद” जैसे मुद्दों के प्रति सतर्क रहने की बात कही गई.

मंत्री ने छात्राओं के साथ द केरला स्टोरी फिल्म देखी. छात्राओं ने भी इस पहल को सराहा. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिल्म देखने के बाद क्या बोलीं मंत्री?

फिल्म देखने के बाद मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि इस तरह की फिल्मों से समाज में जागरूकता बढ़ती है. उनके अनुसार, बेटियों को यह समझना जरूरी है कि वे किसी भी प्रकार के बहकावे या लालच में न आएं.

हमने यह फिल्म इसलिए देखी और दिखाई है ताकि हमारी बेटियां जागरूक हों, अपने परिवार और भविष्य को लेकर सजग रहें और किसी भी गलत रास्ते में न भटकें.- लक्ष्मी राजवाड़े, मंत्री

छात्राओं की क्या रही प्रतिक्रिया?

फिल्म देखने पहुंचीं छात्राओं ने इस पहल को सराहा. उनका कहना है कि इस फिल्म से उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला. छात्राओं ने बताया कि उन्हें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार रहने और जीवन में सही निर्णय लेने की प्रेरणा मिली है.

इलाके में बढ़ी चर्चा

मंत्री की इस पहल को लेकर पूरे इलाके में चर्चा हो रही है. कई लोग इसे जागरूकता बढ़ाने का अच्छा प्रयास मान रहे हैं, तो कुछ लोग इस पर अलग-अलग राय भी रख रहे हैं.

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