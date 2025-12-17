ETV Bharat / state

35000 करोड़ के अनुपूरक बजट से बड़ा राजनीतिक संदेश, पूर्ववर्ती सरकार की कर्जी विरासत बनाम साय सरकार का विकास विजन

साय सरकार ने विकास की नींव को मजबूत करने के लिए पूंजीगत व्यय को अपनी प्राथमिकता बताया है. राज्य गठन के बाद 25 वर्षों में पूंजीगत व्यय में लगभग 55 गुना वृद्धि दर्ज की गई है. वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट में ₹26,341 करोड़ और अनुपूरक बजट में अतिरिक्त ₹2,000 करोड़ का प्रावधान इस बात का संकेत है कि सरकार दीर्घकालिक अधोसंरचना निर्माण पर गंभीर है.

वित्त मंत्री ने कहा कि पिछली सरकार द्वारा बोर्डों और निगमों पर छोड़े गए ₹45,000 करोड़ से अधिक के लंबित ऋण ने संस्थानों को लगभग निष्क्रिय कर दिया था. अनुपूरक बजट के जरिए मार्कफेड और नान (NAAN) जैसे अहम संस्थानों को पुनर्जीवित करने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं, ताकि धान खरीदी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को स्थायित्व मिल सके.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा ₹35,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश कर न सिर्फ आर्थिक बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी स्पष्ट संदेश दिया है. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इसे विकास, वित्तीय अनुशासन और दूरदर्शी शासन का प्रतीक बताया. सरकार का दावा है कि यह बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की ठोस रणनीति है.

सड़क, रेल और कनेक्टिविटी को नई रफ्तार

अनुपूरक बजट में अधोसंरचना को विशेष प्राथमिकता दी गई है. ग्रामीण सड़क कार्यक्रम (आरआरपी फेज-2) के लिए ₹175 करोड़, राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना (एडीबी लोन-3) के लिए ₹150 करोड़ और चिरमिरी–नागपुर हॉल्ट रेल लाइन के लिए ₹86 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण और औद्योगिक कनेक्टिविटी दोनों को मजबूती मिलेगी.

किसान केंद्र में, कृषि पर बड़ा निवेश

कृषि और किसान कल्याण को बजट का केंद्र बनाया गया है. कृषि उन्नति योजना के लिए ₹2,000 करोड़, 5 एचपी तक के पंपों के लिए मुफ्त बिजली के लिए ₹1,700 करोड़ और ब्याज मुक्त ऋण के लिए ₹187 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही फसल बीमा और सिंचाई योजनाओं के जरिए किसानों की आय और सुरक्षा बढ़ाने पर जोर दिया गया है.

खाद्य सुरक्षा और धान खरीदी को स्थायित्व

अनुपूरक बजट में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹19,224 करोड़ का प्रावधान किया गया है. मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए ₹6,800 करोड़ और मार्कफेड को धान खरीदी में हुए घाटे की भरपाई के लिए ₹12,424 करोड़ रखे गए हैं. सरकार का दावा है कि इससे किसानों को समय पर भुगतान और पीडीएस की निरंतरता सुनिश्चित होगी.

महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा

महिलाओं और बच्चों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए महतारी वंदन योजना के लिए ₹2,500 करोड़ का प्रावधान किया गया है. सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 योजना के लिए ₹225 करोड़ रखे गए हैं. सरकार का कहना है कि ये प्रावधान महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और पोषण स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाएंगे.

ग्रामीण विकास और आवास पर जोर

ग्रामीण क्षेत्रों में आवास और बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए अनुपूरक बजट में अतिरिक्त ₹1,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वच्छ भारत मिशन और आजीविका मिशन के लिए भी राशि रखी गई है, जिससे गांवों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम किया जा सके.

उद्योग, निवेश और रोजगार का एजेंडा

औद्योगिक विकास को गति देने के लिए अनुपूरक बजट में ₹360 करोड़ का प्रावधान किया गया है. नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना, पूंजी अनुदान और ब्याज सब्सिडी के जरिए सरकार निवेश और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का दावा कर रही है.

हवाई कनेक्टिविटी और बस्तर में बदलती तस्वीर

बिलासपुर एयरपोर्ट के लिए ₹150 करोड़ और रायगढ़ एयरपोर्ट के लिए ₹30 करोड़ का प्रावधान कर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है. वहीं, बस्तर में शांति और विकास को लेकर सरकार ने दावा किया है कि सुरक्षा, संवाद और विकास की संयुक्त नीति से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हालात तेजी से बदल रहे हैं.

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि ₹35,000 करोड़ का यह अनुपूरक बजट साय सरकार की विकास नीति और राजनीतिक प्राथमिकताओं का स्पष्ट प्रतिबिंब है. सरकार इसे वित्तीय अनुशासन, समावेशी विकास और भविष्य की मजबूत नींव के रूप में पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इस पर अपनी निगाह बनाए हुए है.