सक्सेस स्टोरी: दूसरों के घर कभी मां ने धोए थे जूठे बर्तन, सीजीपीएससी में 22वां रैंक हासिल कर बेटा बना अफसर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग 2024 परीक्षा में कोरबा के राज पटेल ने कमाल कर दिया है. पढ़िए ये सक्सेस स्टोरी

Success Story In CGPSC Exam
सीजीपीएससी में कोरबा के राज पटेल की सफलता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 21, 2025 at 10:56 PM IST

3 Min Read
कोरबा: ऊर्जाधानी कोरबा के स्लम बस्ती मानस नगर जिसे खटखटिया पर भी कहा जाता है, वहां के राज पटेल ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग(सीजीपीएससी) की कठिन परीक्षा में 22 वा रैंक हासिल किया है. जिनका अब अफसर बनना तय है. राज पटेल अब डिप्टी कलेक्टर या डीएसपी बन सकते हैं.

संघर्षों से मिली सफलता: राज की यह कहानी काफी संघर्षों से भरी है. एक ऐसा भी दिन था, जब उनकी मां दूसरों के घर में झाड़ू, पोछा और बर्तन धोने जाती थी. मां ने इन हालातों से कभी हार नहीं मानी और अपने बेटे की पढ़ाई जारी रखी. आज बेटे ने ऐसा मुकाम हासिल किया है, जिसे लाखों में कोई एक युवा ही हासिल कर पता है.

Raj Patel Success in CGPSC
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग परीक्षा में राज पटेल की सफलता (ETV BHARAT)

यूपीएससी भी क्रैक कर चुके हैं राज पटेल: राज पटेल ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार को दिया है. उन्होंने कहा कि माता का पढ़ाई में काफी योगदान रहा है. पूर्व में यूपीएससी में भी चयन हुआ था. यूपीएससी के जरिए जिला यूथ ऑफिसर का पद मिला था. पिछले कुछ सालों से दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रहा हूं. अब सीजीपीएससी में 22 वा रैंक हासिल हुआ है.

जरूरतमंद मेधावी बच्चों के लिए शिक्षा का इंतजाम करने वाले अद्वैत फाउंडेशन का भी राज की सफलता में काफी अहम योगदान है. फाउंडेशन की मदद से ही वह पढ़ाई करने दिल्ली गए, इसके बाद यह परिणाम आया है. राज ने कहा कि युवाओं से अपील करना चाहूंगा की सबसे पहले वह अपने इंटरेस्ट को पहचाने. जिस दिशा में उनकी रुचि है, वह उसे क्षेत्र में मेहनत करें.

राज के पिता पावर प्लांट में वेल्डर का काम करते थे. एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी. अचानक राज के पिता की मौत से परिवार टूट गया था. काफी मुश्किलों का सामना किया. दूसरों के घर में बर्तन धोने का काम तक किया. लेकिन राज की पढ़ाई जारी रखी. पिछले 3 साल से वह दिल्ली में है. आज उसके परिणाम से परिवार में खुशी का माहौल है. हम सब बेहद खुश हैं कि राज को यह मुकाम हासिल हुआ है- शकुंतला पटेल, राज पटेल की माता जी

Happiness in Raj Patel Family
राज पटेल के परिवार में खुशी (ETV BHARAT)

राज पटेल की पढ़ाई के बारे में जानिए: मानस नगर में रहने वाले राज पटेल की प्रारंभिक शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है. जिसके बाद कॉलेज की पढ़ाई पीजी कॉलेज से की है, राज शुरू से ही मेधावी छात्र था और पढ़ाई में अच्छी रुचि थी. पढ़ाई में रुचि के कारण ही राज ने सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की.

दिल्ली में तैयारी के दौरान वह यूपीएससी से भी अधिकारी के पद पर चयनित हो चुके हैं. अब सीजीपीएससी में अच्छा मुकाम हासिल किया है. 22वां रैंक हासिल करने के बाद, अब उम्मीद है कि राज को किसी बड़े प्रशासनिक पद पर तैनाती मिल सकेगी.

