बिलासपुर बनेगा युवा प्रतिभाओं का मंच, 23 दिसंबर से राज्य युवा महोत्सव का होगा आगाज

14 विधाओं में होने वाली प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा. राज्य युवा महोत्सव का आयोजन खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र, बहतराई (बिलासपुर) में किया जा रहा है. इसमें जिला स्तरीय युवा उत्सवों के विजेता प्रतिभागी हिस्सा लेंगे. तीन दिनों तक कला, संस्कृति, नवाचार और मंचीय प्रस्तुतियों का संगम देखने को मिलेगा.

रायपुर: किसी भी राज्य के लिए उसकी युवा शक्ति काफी अहम होती है. इस लिहाज से छत्तीसगढ़ में राज्य युवा मोहत्सव का आयोजन किया जा रहा है. इस बार यह आयोजन बिलासपुर में किया गया है. न्यायधानी बिलासपुर में 23 से 25 दिसम्बर तक आयोजित राज्य युवा महोत्सव-2025 में प्रदेशभर से 3100 युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स की होगी लॉन्चिंग

23 दिसम्बर को होने वाले उद्घाटन समारोह में छत्तीसगढ़ की मेजबानी में आयोजित होने वाले प्रथम खेलो इंडिया ट्रायबल गेम्स की लॉन्चिंग सेरेमनी भी होगी, जो महोत्सव को और खास बनाएगी. इस बात की जानकारी छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने दी है.

राज्य युवा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर स्थित निवास कार्यालय में आयोजित प्रेस-कॉन्फ्रेंस में राज्य युवा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया. उन्होंने महोत्सव के उद्देश्यों, प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी. प्रेस-कॉन्फ्रेंस में राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, सचिव यशवंत कुमार और संचालक तनूजा सलाम भी उपस्थित रहे.

14 विधाओं में युवा दिखाएंगे दम

राज्य युवा महोत्सव में कुल 14 विधाओं में प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी. इनमें 8 दलीय विधाएं और 6 एकल विधाएं शामिल हैं. दलीय विधाओं में लोकनृत्य, पंथी नृत्य, राउत नाचा, सुआ नृत्य, करमा नृत्य, लोकगीत, रॉक बैंड और एकांकी शामिल हैं. वहीं एकल विधाओं में वाद-विवाद, कहानी लेखन, चित्रकला, कविता लेखन, नवाचार (साइंस मेला) और पारंपरिक वेशभूषा की प्रतियोगिताएं होंगी.

जीतने वालों को इनाम में क्या मिलेगा ?

युवा महोत्सव में दलीय विधाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को 20 हजार रुपये, द्वितीय को 15 हजार रुपये और तृतीय को 10 हजार रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी. एकल विधाओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को क्रमशः 5 हजार, 3 हजार और 2 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे. इसके अलावा महोत्सव में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को 1 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. यहां जीत दर्ज करने वाले प्रतिभागी राष्ट्रीय युवा महोत्सव-2026 में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे.

सांस्कृतिक संध्याओं से सजेगा महोत्सव

तीन दिवसीय राज्य युवा महोत्सव के दौरान प्रतियोगिताओं के साथ-साथ सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है. 23 दिसम्बर को उद्घाटन दिवस पर राज्य खेल प्रशिक्षण केन्द्र बहतराई में शाम 5 से रात 8 बजे तक आरूग बैंड (अनुज शर्मा) की प्रस्तुति होगी. इसके अलावा नारायणपुर के प्रसिद्ध मल्लखंब का प्रदर्शन होगा. इसी दिन रात साढ़े 8 बजे बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि डॉ. कुमार विश्वास सहित अन्य कवि हिस्सा लेंगे.

24 दिसम्बर को शाम 6 बजे से काफिला बैंड और स्वप्निल लाइव बैंड की प्रस्तुति होगी, जबकि 25 दिसम्बर को आरू साहू और दायरा (बस्तर) बैंड मंच संभालेंगे. अंतिम दिन समापन समारोह में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे.