छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में हुए इंसाफ के 4 बड़े फैसले

कहीं जाति की दीवार टूटी तो कहीं दफ्तर में हुआ उत्पीड़िन, अस्पताल में अपमान और दहेज के चक्कर में रिश्ते तोड़ने पर आए बड़े फैसले.

CHHATTISGARH STATE WOMEN COMMISSION
इंसाफ के 4 बड़े फैसले (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 9, 2026 at 10:26 PM IST

4 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में आज इंसाफ की चार बड़ी तस्वीरें देखने को मिली. कहीं समाज की बंदिशें टूटीं, कहीं दफ्तर के उत्पीड़न पर सवाल उठे, कहीं अस्पताल में हुए अपमान पर फटकार लगी और कहीं दहेज की मार से टूटा रिश्ता आपसी सहमति से खत्म हुआ.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक और सदस्य लक्ष्मी वर्मा की अध्यक्षता में आयोग कार्यालय रायपुर में प्रदेश स्तरीय 358वीं और रायपुर जिले की 174वीं जनसुनवाई आयोजित की गई, जिसमें महिला उत्पीड़न से जुड़े कई गंभीर मामलों पर सुनवाई की गई.


जाति की दीवार टूटी, 60 हजार वापस मिले, पति-पत्नी साथ रहने को हुए तैयार

आज के एक अहम प्रकरण में अनावेदकगणों (जिसने आवेदन न किया हो) ने आवेदिका और उसके पति को एक ही जाति का होने के बावजूद एक-दूसरे से अलग रहने का दबाव बनाया था. गांव से निकालने और समाज से बहिष्कार की धमकी भी दी गई थी. पिछली सुनवाई में आयोग के निर्देश पर लिया गया सामाजिक दंड वापस करने को कहा गया था. आज की सुनवाई में अनावेदकगणों ने आयोग के समक्ष 60 हजार वापस किए. आवेदिका के पति ने साफ कहा कि वह अपनी पत्नी के साथ ही वैवाहिक जीवन बिताना चाहता है. सभी अनावेदकगणों ने भविष्य में कभी भी विवाह तोड़ने का प्रयास नहीं करने और सामाजिक बहिष्कार न करने की सहमति जताई. महिला आयोग ने स्पष्ट किया कि अगर दोबारा दबाव बनाया गया तो एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी. इस स्तर पर प्रकरण डेड बाउंड किया गया.



ऑफिस में उत्पीड़न और व्हाट्सएप मैसेज से परेशान करने का मामला

एक और प्रकरण में आवेदिका ने कार्यस्थल पर प्रताड़ना, अवकाश लेने पर व्हाट्सएप के जरिए कारण बताओ नोटिस और ऑफिस समय के बाद भी रुकने के दबाव की शिकायत की. जांच में सामने आया कि अनावेदक द्वारा निजी जीवन और कार्यालय समय के बाद भी व्हाट्सएप चैट के जरिए आवेदिका को परेशान किया जा रहा था. दोनों पक्षों ने बताया कि मामले की जांच कलेक्टर कोंडागांव द्वारा की जा रही है. आयोग ने निर्देश दिया कि जांच प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति लेकर दोनों पक्ष अगली सुनवाई में उपस्थित हों, ताकि मामले का अंतिम निराकरण किया जा सके.



अस्पताल में नर्स से दुर्व्यवहार, आयोग की सख्त फटकार

वहीं भाटापारा के शासकीय अस्पताल में पदस्थ नर्स ने शिकायत की कि ड्यूटी खत्म कर हैंडओवर देने के बाद भी एक मरीज के परिजन ने उससे दुर्व्यवहार किया और बार-बार उसी मुद्दे पर परेशान करता रहा. अनावेदक ने आयोग के समक्ष स्वीकार किया कि आदेश मिलने के बाद उसने कोई नई शिकायत नहीं की है. आयोग की समझाइश पर अनावेदक ने भविष्य में किसी भी तरह से आवेदिका को परेशान न करने की लिखित सहमति दी है. आयोग ने ऐसी हरकत की निंदा करते हुए आवेदिका को निर्देश दिया कि भविष्य में दोबारा परेशान किए जाने पर वह एफआईआर दर्ज करा सकती है.


दहेज प्रताड़ना का अंत, 15 लाख में हुआ आपसी समझौता

एक अन्य गंभीर मामले में आवेदिका ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया. दोनों पक्षों को विस्तार से सुनने के बाद आपसी सहमति से सुलहनामा हुआ. तलाक के एवज में अनावेदक पक्ष ने आवेदिका को एकमुश्त 15 लाख भरण-पोषण राशि देने पर सहमति दी. महिला आयोग की इस जनसुनवाई में एक बार फिर यह साफ हुआ कि चाहे सामाजिक कुरीतियां हों, दफ्तर का उत्पीड़न हो या दहेज की प्रताड़ना से जुड़ा मामला, अगर पीड़ित महिला आवाज उठाए तो इंसाफ की राह जरूर निकलती है.

