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रायपुर में खेल संघों की बैठक, वार्षिक कैलेंडर और टॉप-100 खिलाड़ियों का बनेगा डेटा बेस, एंटी-डोपिंग पर खास नजर

बैठक में खेल सचिव यशवंत कुमार ने निर्देश दिए कि सभी खेल संघ अपनी खेल विधा का वार्षिक खेल कैलेंडर बनाकर उपलब्ध कराएं. उन्होंने कहा कि एक तयशुदा कैलेंडर से राज्य में सालभर होने वाली प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविरों और चयन स्पर्धाओं का बेहतर समन्वय हो सकेगा. इससे खिलाड़ियों को तैयारी का पूरा समय मिलेगा और संसाधनों का सही उपयोग होगा. इसके लिए एक तय सीमा के भीतर काम को पूरा करना होगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ में खेलों को नई ऊंचाई देने और जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को तलाशने के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने बड़ी पहल की है. रायपुर के अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम स्थित खेल संचालनालय के सभाकक्ष में राज्य स्तरीय खेल संघों के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक हुई. बैठक में वार्षिक कैलेंडर का खाका तैयार किया गया. इसमें 100 खिलाडियों का डेटाबेस तैयार करने को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं. बैठक में खेल उत्कर्ष योजना, वार्षिक खेल कैलेंडर और प्रतिभा पहचान अभियान को लेकर विस्तृत रोडमैप तैयार किया गया.

बैठक का सबसे अहम फैसला खिलाड़ियों का डेटा बेस तैयार करने को लेकर रहा. सभी खेल संघों को अपनी संबंधित खेल विधा के शीर्ष 100 खिलाड़ियों की जानकारी तैयार करने को कहा गया है. इसमें खिलाड़ी का नाम, आयु, जिला, उपलब्धियां और वर्तमान रैंकिंग शामिल होगी. इस डेटा बेस से सरकार को प्रतिभावान खिलाड़ियों की सीधी मॉनिटरिंग करने और उन्हें डाइट, किट और विशेष प्रशिक्षण देने में आसानी होगी.

जिला स्तर पर मजबूत होगा ढांचा

खेल सचिव ने कहा कि कई जिलों में अब तक मान्यता प्राप्त जिला स्तरीय खेल संघ नहीं हैं. उन्होंने सभी राज्य संघों को निर्देश दिए कि अपने-अपने जिलों में इकाइयों का गठन और पंजीयन की प्रक्रिया 2 महीने में पूरी करें. जिला संघ सक्रिय होने से ब्लॉक और गांव स्तर के खिलाड़ियों को सीधे प्लेटफॉर्म मिलेगा. जिला स्तर पर लीग और टूर्नामेंट बढ़ेंगे तो नई प्रतिभाएं सामने आएंगी.

पेपरलेस वेरिफिकेशन पर जोर

सभी जिलों को प्रतिभा पहचान कार्यक्रमों को और असरदार बनाने के लिए स्कूल और कॉलेज स्तर पर टैलेंट हंट चलाकर प्रतिभा तैयार करने कहा गया है. साथ ही खिलाड़ियों के राज्य और राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रमाण पत्र अब डिजी लॉकर में अपलोड किए जाएंगे. इससे पेपरलेस वेरिफिकेशन होगा इससे बहुत सारी सहूलियतें होगी

एंटी-डोपिंग पर खास नजर

राज्य स्तरीय खेल संघों के पदाधिकारियों की बैठक में डोपिंग को खेलों के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया गया. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रतियोगिता शेड्यूल की जानकारी अब संघों को हर महीने देनी होगी. डोपिंग में दोषी पाए गए खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का अलग रिकॉर्ड बनाया जाएगा. खिलाड़ियों को दवाओं की जानकारी के लिए 'नो योअर मेडिसीन' एप के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देने को कहा गया.

डोपिंग की जागरुकता के लिए हर जिले में शिविर लगेंगे. बैठक में वॉलीबॉल संघ के सचिव मोहम्मद अकरम खान, साइक्लिंग संघ के वी.आर. चन्नावर, सॉफ्ट टेनिस संघ के रवि धनकर, ओलंपिक संघ के प्रतिनिधि प्रशांत रघुवंशी, कयाकिंग एवं कैनोइंग संघ, नेटबॉल संघ और टेबल टेनिस संघ के सचिव व अन्य पदाधिकारी शामिल थे.