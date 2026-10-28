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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव: 3 नवंबर को राज्योत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्य अलंकरण पुरस्कार का करेंगे वितरण

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव ( ETV Bharat )

रायपुर: 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाएगा इसको लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा. 2 नवंबर को जिलों में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाए जाएंगे. राज्योत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. 3 नवंबर को राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे. केंद्रीय गृहमंत्री राज्य अलंकरण समारोह में पुरस्कार भी वितरित करेंगे.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में आएंगे दिग्गज केंद्रीय नेता आयोजन को लेकर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करें और समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा की स्थापना दिवस की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. अरुण साव ने कहा कि 1 नवंबर से कार्यक्रम का आगाज होगा और तीन नवंबर तक चलेगा. आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे. 2 नवंबर को सभी जिलों में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा.