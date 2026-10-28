छत्तीसगढ़ राज्योत्सव: 3 नवंबर को राज्योत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, राज्य अलंकरण पुरस्कार का करेंगे वितरण
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करेंगे. समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 28, 2026 at 5:43 PM IST
रायपुर: 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ अपना स्थापना दिवस मनाएगा इसको लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर से शुरू होगा और 3 नवंबर तक चलेगा. 2 नवंबर को जिलों में राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम मनाए जाएंगे. राज्योत्सव के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे. 3 नवंबर को राज्योत्सव के समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे. केंद्रीय गृहमंत्री राज्य अलंकरण समारोह में पुरस्कार भी वितरित करेंगे.
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में आएंगे दिग्गज केंद्रीय नेता
आयोजन को लेकर सीएम विष्णु देव साय ने कहा कि आयोजन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करें और समापन कार्यक्रम में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह शामिल होंगे. डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा की स्थापना दिवस की तैयारियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं. अरुण साव ने कहा कि 1 नवंबर से कार्यक्रम का आगाज होगा और तीन नवंबर तक चलेगा. आयोजन के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे. 2 नवंबर को सभी जिलों में राज्योत्सव का आयोजन किया जाएगा.
राज्य स्थापना दिवस के समापन के समय भारत सरकार के गृहमंत्री अमित शाह आएंगे और जो लोग भी राज्य अलंकरण के लिए चयनित हुए हैं, उनका सम्मान भी किया जाएगा: अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
कांग्रेस पर डिप्टी सीएम का आरोप
उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस के लोग गाली गलौच पर उतर आए हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं. उससे पता चलता है कि कांग्रेस का स्तर कितना नीचे चला गया है. अरुण साव ने कहा कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की ओर से किया जाना ये बताता है कि कौन असली में डरा हुआ है. अरुण साव ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार है और उसे जनता का आशीर्वाद प्राप्त है.
अफवाह फैलाकर राजनीति करने का काम कांग्रेस कर रही है. कांग्रेस के बुरे दिन आ गए हैं इसलिए वो भाषा की गरिमा का भी ध्यान नहीं रख पा रही है. राजनीति में वो इतना नीचे गिर जाएंगे ये हमने सोचा नहीं था: अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
रसातल की ओर जा रही कांग्रेस: अरुण साव
अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस के बयान एक बाद एक जो सामने आते जा रहे हैं, वो उस पार्टी को और रसातल की ओर लेकर जा रहे हैं, जो खुद को सबसे पुरानी और मजबूत पार्टी बताती रही है.
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