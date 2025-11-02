छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का बस्तर में शुभारंभ, अरुण साव ने दोहराया नक्सलवाद के खात्मे का प्रण
छत्तीसगढ़ रजत जयंती समारोह की शुरुआत बस्तर में हो गई है. डिप्टी सीएम अरुण साव इसमें शामिल हुए
बस्तर: छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के 25 साल पूरे हो गए हैं. पूरे प्रदेश में राज्योत्सव का रजत जयंती समारोह मनाया जा रहा है. इस अवसर पर बस्तर में राज्योत्सव की शुरुआत रविवार को हुई. डिप्टी सीएम अरुण साव इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने राज्योत्सव का शुभारंभ किया.
आमचो बस्तर हाट कियोस्क का शुभारंभ: बस्तर के छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में आमचो बस्तर हाट कियोस्क सेंटर का उद्घाटन हुआ. इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कलागुड़ी कैटलॉक का भी विमोचन किया. इसके साथ ही उन्होंने कई विभागों की तरफ से तैयार स्टॉलों का निरीक्षण किया और योजनाओं के प्रगति की जानकारी हासिल की.
पूरा प्रदेश मना रहा राज्योत्सव: इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि 1 नवंबर को राज्य उत्सव मनाया गया. और पूरा छत्तीसगढ़ राज्य रजत जयंती मना रहा है. 2 नवंबर से जिलों में कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है. राज्य में 05 दिवसीय कार्यक्रम और जिलों में 03 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.
डिप्टी सीएम अरुण साव ने आगे कहा कि राज्य स्तरीय स्थापना दिवस के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में जन सैलाब उमड़ा. विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिये तैयार हो रहा है. नए संकल्प के साथ 25 वर्ष का युवा विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है- अरुण साव, डिप्टी सीएम, छत्तीसगढ़
बस्तर से नक्सलवाद का होगा खात्मा: इस अवसर पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होगा. नक्सलवाद की समाप्ति के साथ बस्तर के लोगों में परिवर्तन आये. बस्तर में विकास हो खुशहाली हो इसके लिए सरकार अलग अलग योजना बनाकर काम कर रही है. अगल अलग योजना के तहत विकास और बस्तर के लोगों में परिवर्तन लाने का काम किया जा रहा है.