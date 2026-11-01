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छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: जांजगीर चांपा का कितना हुआ विकास, कितना बाकी

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 ( ETV Bharat )

जांजगीर चांपा: स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. आजादी से पहले यहां पर महिला शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज महिला ने बड़ी पहल की थी. वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांजगीर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने गरीबों को बेहतर उपचार मुहैया कराया. एजुकेशन के क्षेत्र में ठाकुर छेदी लाल बैरिस्टर के नाम से संचालित महाविद्यालय से कई बड़े अधिकारी और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधि और व्यवसायी पढ़ाई कर चुके हैं.

25 सालों में जांजगीर चांपा का कितना हुआ विकास राज्य स्थापना के 25 साल बाद भी जांजगीर की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और मुलभुत सुविधा के लिए बाट जोह रहा है. जांजगीर चाम्पा जिला की स्थापना अविभागजित मध्य प्रदेश के दौरान 25 मई 1998 से हो गई थी. लेकिन जांजगीर चाम्पा जिला का विकास आज भी कई नए जिला से पिछड़ा हुआ है. जिला के बजाए कस्बे के रूप में आज भी पहचाना जाता है. टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज और बड़े बड़े प्लांट खुलने से जांजगीर चाम्पा का विकास जरूर हुआ लेकिन बुनियादी सुविधाएं उस स्तर पर नहीं बढ़ी जिस स्तर पर बढ़नी चाहिए थी. लोगों का कहना है कि शासन को सड़क, पानी और सफाई सहित रोजगार और पर्यटन की दिशा में काम करना चाहिए.