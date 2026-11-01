छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: जांजगीर चांपा का कितना हुआ विकास, कितना बाकी
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिले में हुआ बेहतर काम. धान की खेती में किसानों ने किया यहां कमाल. प्रशांत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 1, 2026 at 10:36 AM IST
जांजगीर चांपा: स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जिले ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. आजादी से पहले यहां पर महिला शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज महिला ने बड़ी पहल की थी. वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र में जांजगीर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने गरीबों को बेहतर उपचार मुहैया कराया. एजुकेशन के क्षेत्र में ठाकुर छेदी लाल बैरिस्टर के नाम से संचालित महाविद्यालय से कई बड़े अधिकारी और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जनप्रतिनिधि और व्यवसायी पढ़ाई कर चुके हैं.
25 सालों में जांजगीर चांपा का कितना हुआ विकास
राज्य स्थापना के 25 साल बाद भी जांजगीर की स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और मुलभुत सुविधा के लिए बाट जोह रहा है. जांजगीर चाम्पा जिला की स्थापना अविभागजित मध्य प्रदेश के दौरान 25 मई 1998 से हो गई थी. लेकिन जांजगीर चाम्पा जिला का विकास आज भी कई नए जिला से पिछड़ा हुआ है. जिला के बजाए कस्बे के रूप में आज भी पहचाना जाता है. टेक्निकल एजुकेशन, मेडिकल कॉलेज और बड़े बड़े प्लांट खुलने से जांजगीर चाम्पा का विकास जरूर हुआ लेकिन बुनियादी सुविधाएं उस स्तर पर नहीं बढ़ी जिस स्तर पर बढ़नी चाहिए थी. लोगों का कहना है कि शासन को सड़क, पानी और सफाई सहित रोजगार और पर्यटन की दिशा में काम करना चाहिए.
धान की होती है यहां बंपर पैदावार
जांजगीर चाम्पा जिला का 80 प्रतिशत एरिया नहर से सिचाई होता है, जांजगीर चाम्पा जिले मे सिंचाई के लिए मिनी माता हसदेव परियोजना की शुरुआत की गई. अब नहर से सिंचाई का 80 प्रतिशत से अधिक रकबा बढ़ गया है. जिले के किसान 2 फसल धान का अधिक उत्पादन कर रहे हैं. वहीं, ग्रामीण क्षेत्र के किसान अब सब्जी-भाजी और गन्ना के साथ अन्य फसलों का उत्पादन ले रहे हैं. क़ृषि के क्षेत्र में यहां के किसान लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं. साथ ही जांजगीर चांपा जिला समर्थन मूल्य में धान बेचने वाले टॉप पांच जिलों में शामिल हो गया है.
टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ते कदम
जांजगीर चाम्पा जिले में 2007 से पालिटेक्निक कॉलेज संचालित है. आईटीआई के माध्यम से छात्र छात्राओं को टेक्निकल एजुकेशन दिया जा रहा है. पहले जिले के छात्र छात्राओं को बिलासपुर रायगढ़ या कोरबा जिला मे टेक्निकल एजुकेशन के लिए जाना पड़ता था. 2011 से क़ृषि महाविद्यालय प्रारम्भ होने से यहां के छात्रों को यहां पर पढ़ने की सुविधा मिल गई है. यहां प्रदेश के अलग-अलग जिलों से छात्र क़ृषि की शिक्षा लेने आते हैं.
जांजगीर जिला मे मेडिकल कॉलेज की शुरुआत
2026 में 50 सीटर मेडिकल कॉलेज यहां खोला गया, जिसके संचालन के लिए जिला अस्पताल के साथ लाइवलीहुड कॉलेज भवन शुरू किया गया. इसके साथ ही कुटरा गांव मे मेडिकल कॉलेज भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है. पहले जिला अस्पताल में संसाधन होने के बाद भी डॉक्टर और नर्सिंग स्टॉफ की कमी के कारण यह रेफरल सेंटर बन गया था, अब वहां की तस्वीर तेजी से बदल रही है. अब जिला अस्पताल की व्यवस्था मे सुधार आया है और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे डॉक्टर चिकित्सा सेवाओं में हाथ बंटा रहे हैं.
2006 में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना
2006 में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हुई, जहां हथकरघा को आगे बढाने के लिए छत्तीसगढ़ का पहला हेंडलूम कॉलेज, बुनकर समाज के ही नहीं बल्कि दूसरे समाज के छात्र छात्राओं को डिप्लोमा कराया जाता है.
क़ृषि महाविद्यालय की स्थापना
1958 मे स्नातक स्नाकोत्तर, एलएलबी, एलएलएम, एमए सहित कई और पाठ्यक्रम यहां संचालित हैं. भवन जर्ज़र हो चुका है और छात्रों की संख्या में भी काफी कमी आ गई है. रेगुलर स्टॉफ की कमी नए भवन की जरूरत अब महसूस की जा रही है.
पावर सेक्टर मे मड़वा प्लांट की स्थापना
राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ को पावर हब बनाने के लिए जांजगीर चाम्पा में 2016 से अटल बिहारी वाजपेई विद्युत ताप गृह की शुरुआत, ग्राम मडवा में की. मड़वा पावर प्लांट में 500 - 500 मेगावाट का 2 यूनिट प्रारम्भ किया गया, जिसके कारण जांजगीर चाम्पा में बेरोजगारों को रोजगार मिला.
एशिया का पहला ओपन क्रोकोडायल पार्क
अकलतरा ब्लाक के कोटमी सोनार गांव को क्रोकोडायल के नाम से पहचान मिली है. यहां पहले निस्तारी तालाबों में भारी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते थे और मगरमच्छ के तालाब में होने से मवेशियों के साथ स्थानीय लोगों पर खतरा मंडराता रहता था. राज्य सरकार ने सभी तालाबों से मगरमच्छों को जमा कर मुडा तालाब में एकत्र कर उसे क्रोकोडायल पार्क के रूप मे विकसित किया.
जांजगीर चांपा में बुजुर्गों का डे केयर सेंटर सियान गुड़ी, अकेलापन दूर करने की जगह, जानिए क्या है खास
ईवीएम में तंत्रमंत्र कर वोट में हो रही हेराफेरी, सामूहिक नेतृत्व में 2028 का चुनाव : नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत
पामगढ़ शराब से मौत मामला: उधार से मुक्ति पाने शराब में सुहागा मिलाकर पार्षद और क्लिनिक संचालक की हत्या