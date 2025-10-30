ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: पीएम मोदी होंगे आयोजन में शामिल, जानिए रायपुर का रूट प्लान और पार्किंग सिस्टम

आरंग, खरोरा, महासमुंद, बलौदा बाजार की ओर से आने वाले वाहनों के लिए राज्योत्सव पहुंचने का मार्ग :- आरंग - लखौली - नवागांव रेल्वे क्रासिंग - क्रिकेट स्टेडियम - सेंध तालाब - सत्यसाईं अस्पताल के सामने चौक -मंदिर हसौद मार्ग तिराहा - स्टेडियम टर्निंग - चंदूलाल चंद्राकर चौक - सेक्टर 22 टर्निंग - सेक्टर 22 पार्किंग स्थल पी - 15 में अपना वाहन पार्क कर राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे.

रायपुर शहर, धरसींवा, तिल्दा, खरोरा, बलौदा बाजार, बिलासपुर, बेमेतरा, मुंगेली से आने वाले नागरिकों के वाहनों के लिए राज्योत्सव कार्यक्रम में पहुंचने का मार्ग :- रिंग रोड 3 टर्निंग से - राजू ढाबा के सामने - सेरीखेड़ी ब्रिज - एयरपोर्ट टर्निंग - स्टेडियम टर्निंग - रेलवे स्टेशन रोड - कयाबांधा अंडरब्रिज के पास - सीबीडी स्टेशन रोड - रैक बैंक मोड़ - सेक्टर 22 टर्निंग - सेक्टर 22 पार्किंग स्थल पी - 15 में अपना वाहन पार्क कर राज्योत्सव स्थल तक पैदल जा सकेंगे.

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2025: नवा रायपुर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में ट्रैफिक सिस्टम बाधा नहीं बने इसका भी खास इंतजाम किया गया है. लोगों को भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है. जिला प्रशासन की टीम ने लोगों के आने जाने और वाहनों की पार्किंग की खास व्यवस्था की है. जिला प्रशासन की ओर से एक रूट चार्ट भी जारी किया गया है. रूट चार्ट के साथ पार्किंग व्यवस्था भी बनाई गई है. राज्योत्सव में शामिल होने वाले लोगों के लिए कुल 6 रूट बनाए गए हैं. इन सभी रूटों पर पार्किंग की सुविधा दी गई है. शासन की कोशिश है कि किसी को भी कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो.

रायपुर: 1 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे. पीएम मोदी का विशेष विमान 1 तारीख की सुबह रायपुर के माना विमानतल पर लैंड करेगा. पीएम मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं. सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अफसर और सरकार के मंत्री लगातार कार्यक्रम स्थल का दौरा कर सुरक्षा मानकों की जांच कर रहे हैं. पीएम के अलावा कई गणमान्य अतिथि छत्तीसगढ़ के रजत जयंती वर्ष में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे.

अभनपुर, धमतरी, बालोद, दुर्ग की ओर से आने वाले वाहनों के लिए राज्योत्सव पहुंचने का मार्ग (केवल बस से आने वालों के लिए):- मोनफोर्ड स्कूल से दांया मोड़ - हिदायतुल्ला लॉ यूनिवर्सिटी के सामने - ट्रिपल आईटी चौक - उपरवारा चौक - मुक्तांगन तिराहा होकर मुक्तांगन पार्किंग स्थल पी - 12, मुक्तांगन रेलवे स्टेशन पार्किंग स्थल पी - 13 एवं गोल्फ मैदान पार्किंग स्थल पी - 14 में अपना वाहन पार्क कर राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे.

अभनपुर, धमतरी, बालोद, दुर्ग की ओर से आने वाले वाहनों के लिए राज्योत्सव पहुंचने का मार्ग (कार/चारपहिया वाहन से आने वालों के लिए):- अभनपुऱ - ग्राम बकतरा - ग्राम केन्द्री - बेन्द्री मोड़ - मिंटू पब्लिक स्कूल -निमोरा प्रशासनिक अकादमी के सामने से ग्राम निमोरा के पास पार्किंग स्थल पी - 11 में अपना वाहन पार्क कर राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे.

रायपुर शहर, धरसींवा, दुर्ग, बालोद, खैरागढ़, राजनांदगांव की ओर आने वाले वाहनों के लिए राज्योत्सव स्थल तक पहुंचने का मार्ग :- पचपेड़ीनाका - बोरियाकला - माना बस्ती - तूता होकर तूता मैदान पार्किंग स्थल पी - 08, तूता इंडियन तड़का ढाबा के पास पार्किंग स्थल पी - 09 एवं निमोरा बस्ती मार्ग दालमिल के पीछे पार्किंग स्थल पी - 10 में अपना वाहन पार्क कर राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे.

गोबरा नवापारा, राजिम, गरियाबंद की ओर से आने वाले वाहनों के लिए राज्योत्सव पहुंचने का मार्ग (बस एवं कार दोनों के लिए) :- राजिम - गोबरा नवापारा - नवागांव - खण्डवा - जंगल सफारी - ट्रिपल आईटी (भामाशाह चौक) - मुक्तांगन तिराहा होकर पार्किंग स्थल पी - 12, मुक्तांगन रेलवे स्टेशन पार्किंग स्थल पी - 13 एवं गोल्फ मैदान पार्किंग स्थल पी - 14 में अपना वाहन पार्क कर कर राज्योत्सव स्थल पैदल जा सकेंगे.



जिला प्रशासन की आम जनता से अपील: राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने वाले नागरिकों से जिला प्रशासन ने अपील की है कि निर्धारित मार्ग से आवागमन करें. तय किये गये पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों को खड़ा कर पैदल राज्योत्सव स्थल पर प्रवेश करें. सभी पार्किंग स्थल राज्योत्सव स्थल के नजदीक में ही पैदल चलने योग्य दूरी पर बनाए गए हैं. जिला प्रशासन ने कहा है कि निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही वाहनों की पार्किंग करें कहीं पर भी पार्किंग करने पर वाहनों को हटाए जाने से आपको असुविधा का सामना करना पड़ सकता है. VVIP प्रवास पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कड़ी सुरक्षा जांच से नागरिकों को गुजरना पड़ेगा. लिहाजा ऐसी वस्तुएं लेकर कार्यक्रम में नहीं आएं जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करते हों. यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. VVIP प्रवास के दौरान सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाने में यातायात पुलिस का सहयोग किए जाने की अपील की गई है.

