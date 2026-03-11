ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) की पहली बैठक, राजधानी क्षेत्र को महानगरों की तरह विकसित करने की प्लानिंग

बैठक में बताया गया कि रायपुर और उसके आसपास के शहरों को मिलाकर स्टेट कैपिटल रीजन विकसित किया जाएगा. इसमें भिलाई, दुर्ग और नया रायपुर सहित आसपास के क्षेत्र शामिल होंगे. इन शहरों को बड़े महानगरों की तर्ज पर विकसित करने की योजना है, ताकि यह क्षेत्र भविष्य में राज्य के विकास का प्रमुख ग्रोथ इंजन बन सके.

रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण (State Capital Region-SCR) की पहली बैठक रायपुर में विधानसभा परिसर स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में हुई. बैठक में राजधानी क्षेत्र के योजनाबद्ध विकास और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि तेजी से बढ़ती आबादी को ध्यान में रखते हुए राजधानी क्षेत्र में व्यवस्थित आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार-वाणिज्य और रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है. इसी उद्देश्य से स्टेट कैपिटल रीजन की योजना बनाई गई है.

राजधानी रायपुर और आसपास के शहर तेजी से विकसित होते हुए एक बड़े शहरी क्षेत्र का रूप ले रहे हैं, स्टेट कैपिटल रीजन की घोषणा से जनता की अपेक्षाएं भी बढ़ी हैं और इन अपेक्षाओं को पूरा करना सरकार की प्राथमिकता है- मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मेट्रो और बेहतर कनेक्टिविटी पर जोर

बैठक में क्षेत्रीय मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने के लिए कई प्रस्तावों पर चर्चा हुई. राजधानी क्षेत्र में मेट्रो चलाने के लिए टेक्नो-इकोनॉमिक फिजिबिलिटी स्टडी कराने और सर्वे कार्य शुरू करने का निर्णय भी लिया गया.

निवेश और बुनियादी ढांचे के विकास की योजना

राजधानी क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए अलग-अलग निवेश क्षेत्रों की पहचान की जाएगी. इसके लिए सर्वे, रिसर्च और स्टडी कर चरणबद्ध तरीके से परियोजनाओं को लागू किया जाएगा. साथ ही भूमि विकास और आवंटन की प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर सहमति बनी.

शुरुआती कामों के लिए 27 करोड़ का प्रावधान

प्राधिकरण की प्रारंभिक गतिविधियों के लिए 27 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय अधिकारों को काम सौंपने, ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट और प्लानिंग के लिए विशेषज्ञ सलाहकार नियुक्त करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई.

अधिकारियों को दिए गए निर्देश

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी काम तय योजना और समयसीमा के अनुसार पूरे किए जाएं और प्रगति की नियमित रूप से उच्च स्तर पर समीक्षा की जाए. भौगोलिक रूप से देश के मध्य में स्थित Chhattisgarh तेजी से व्यापार और उद्योग का केंद्र बन रहा है. स्टेट कैपिटल रीजन बनने से राजधानी और आसपास के शहरों में बेहतर परिवहन, आधुनिक अधोसंरचना और निवेश के नए अवसर मिलेंगे.